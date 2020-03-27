國銀對美曝險 連18季登榜首

美國連續18季、長達4年半，位居台灣銀行業外國債權餘額第一名的國家，直接風險餘額及最終風險淨額續創歷史新高，在2019年第四季各為897.46億美元及863.6億美元。排名第二的中國大陸，在人民幣升值、陸股走升墊高投資增加下，直接風險有474億美元，最終風險為681億美元，也分別較108年9月底增加36億美元（或8.20％）及30億美元（或4.57％）。

中央銀行27日公布108年12月底本國銀行國家風險統計，從實際統計顯示，去年底本國銀行外國債權直接風險餘額為4,540億美元，較108年9月底增加4.56％，央行官員表示，主要是我國和中、美兩國的銀行部門債權增加所致，包括投資（如美國公債）及資金拆存，都有顯著增加。

央行統計，本國銀行108年12月底外國債權直接風險前十大國家（地區）依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、英國、開曼群島、新加坡及英屬西印度群島，合計3,356億美元，占我國外國債權直接風險餘額73.93％。

新冠病毒全球大擴散，美國確診個案數在台北時間27日6時，跳升至82,404例，超越中國大陸成為確診數最高國家。對台灣來說，無論中國大陸或美國，實在都「病不起」，因為台灣銀行業和這兩國往來的金融債務，截至2019年第四季就高達1,371.5億美元，換算27日新台幣兌美元30.236的匯價，超過新台幣4兆1千億元。

央行官員指出，雖然目前中、美都有嚴重新冠疫情，但金融債務除了長期公債投資，銀行之間的放款、拆借很難短期內調整，所以難以預估今年第一季台灣銀行業在海外的曝險狀況是否改變，「金融情勢和一般貨物商品的狀況不同。」

此外，台灣銀行業如此龐大的海外曝險集中在美國，「是否處於可控制情勢？」，央行官員表示，銀行業本身有風險管控及模型掌握，尤其3月間美國聯準會大降息，台灣銀行業存放其中的美元部位，利息收入也會重新評估，這都屬於銀行本身的財務管控，金管會一直持續監管，就像先前對中國大陸曝險過高所作的因應措施。