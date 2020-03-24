台灣精準醫療 廣達搬AI助攻

健保署24日與廣達電腦簽署合作備忘錄，將由廣達電腦為全民健保客製化「人工智慧醫療雲運算整合平台」，協助推進台灣的精準醫療發展。廣達電腦董事長林百里說，未來該平台將有機會供學界、業界使用，故「這不是廣達的計畫、而是全台灣人的計畫」。



全民健保自1995年開辦，累積共8.5億筆就醫紀錄，623億筆的就醫明細，是全世界唯一全國性醫療影像巨量資料庫。



健保署自2018年加入國發會「亞洲矽谷」計畫，已完成16億筆的健保醫療影像去識別化資料，開放外界申請試辦計畫，至今已有17家團隊進場，研究疾病預測參照模式、驗證與校正醫學影像位置與病灶判讀輔助功能等。



林百里表示，因為DNA及醫療體系不同的緣故，國外AI醫療不見得可完全適用台灣人，廣達研究院開發的平台技術已和12家醫學中心合作，但屬於單點視野、不夠全面，他希望打造一套AI平台結合醫療影像、血液、病理等資料，透過「AIoT（人工智慧＋物聯網）」建立屬於台灣人的精準醫療運算模式，而「這也是我和李伯璋署長共同的夢」。



李伯璋表示，目前健保支出中最大的項目就是癌症，2019年台灣健保花費達1,104億元，其中有278億用於癌症治療相關支出，占比達25％。



健保署發現，同一種癌症在不同醫院、給的藥物療法與治療成效大不同，希望透過和廣達為期兩年的合作，找出「特定疾病、特定病人，需搭配哪些特定藥物或療法」，發展出台灣的AI醫療模型。



廣達電腦技術長張嘉淵表示，醫院醫療資料走向數位化，但隨著AI需求增加，更需要的雲端平台、模式化的計算技術，這次與健保署合作，將提供軟體技術、高性能AI伺服器、高延展性的大數據儲存設備等，就像替健保裝上「加速器」，可望提升數據運算能力，並促進未來學界、業界的運用。



健保署資訊組長吳淑慧說，將著手整合廣達平台與健保署自有平台，預計磨合期至少半年，接著就可進行資料分析，如乳癌、肺癌等國人常見癌症，以及優化健保資料品質，預期健保數據運算將可從目前「半人工」處理邁向「自動化」，而該平台也將開放學界、業界登記申請運用。