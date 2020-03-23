紓困運彩經銷商 擬動用準備金

國際賽事接連停辦，國內有1,700家運動彩券經銷商首當其衝，立法院教育委員會召委黃國書23日建議，運動彩券發行損失及賠償責任準備金，至今已累積有10億元，應轉作經銷商紓困、補貼其營運成本。體育署長高俊雄承諾，一周內將研提方案向立院報告。

立法院教育委員會23日邀請教育部專案報告「2020東京奧運備戰狀況暨防疫措施」、「運動產業紓困及振興方案」。立委黃國書、林奕華、張廖萬堅、萬美玲等人紛紛關切台灣是否參賽，以及紓困體育產業的細節。

黃國書表示，運動彩券每年盈餘400億元，依法須提撥10％給國庫，作為運動發展基金。然而新冠肺炎衝擊國際重大賽事，多數均取消，他舉例，以足球來說，只剩尼加拉瓜、澳洲、白俄羅斯等賽事可投注，對國內民眾來說是非常冷的選項，體育署要如何紓困呢？

黃國書認為，若運彩受創，將衝擊運動發展基金，進而影響政府推廣基層運動，他具體建議，運彩發行損失及賠償責任準備金，依規定不得低於「售出的運彩總金額」0.5％，累積至今已有10億元，應轉作經銷商紓困之用。

體育署長高俊雄表示，疫情當前，體育署將會盡快研究這10億如何轉做紓困，同時，體育署也從三路著手。第一，目前規劃把電競賽事、還有「中南美、非洲、中東」的足球賽事納入投注項目。且在目前可投注的賽事，加開「場中投注、單場投注」，盼能彌補損失的銷售額度。

第二，高俊雄說，在「紓困」方面，透過移緩濟急方式，已籌措出10億元，要用來補助大型運動賽事營運成本，像是延期、退門票、場地租金等，減輕業者負擔。第三是「振興」，將從「運動發展基金」撥出3億元，規劃「運動消費抵用券」，每人200元，可供150萬人次到運動場館、參加體育活動或觀賞賽事時，到現場抵用，也不排除後續加碼。