3大指標搜寶漲停股 14檔各有千秋

政府猛藥奏效！台股20日收復9,000點大關，恰恰封閉19日的跳空缺口，專家認為，這宣示波段第一個低點出現，透露「就算破底，也會反彈」；而盤面上有逾230檔漲停，其中，如旺宏（2337）、華擎（3515）等14檔擁殖利率優勢，並分別有外資買超、今年前二月營收成長等條件，入列尋寶名單、值得觀察。



資深分析師許博傑表示，台股大盤20日封閉了19日的跳空缺口，是波段第一個低點，透露「就算破底，也會反彈」訊息；因大盤慘澹，個股基本面全數失效、多數已進入超跌區，能在20日急攻漲停者，後市反彈潛力不小，可從中尋寶、列入選股名單，惟仍不應追高，而是待二度拉回時布局。



許博傑進一步提醒，需挑選20日成交量較19日減少者，顯示無須量增即可漲停，籌碼乾淨，如可獲法人回補者有優勢，然若未獲法人回頭依然漲停者，則可能有大股東回補或特定買盤支持，一樣值得留意。



台新投顧副總黃文清指出，目前大盤走反彈格局，由於波動仍劇烈，股價能有表現通常與籌碼面具高度相關，現階段股價跌深者眾，能否獲法人青睞是觀察重點，而殖利率也是不錯的誘因，因此，從鎖定漲停股後，可搭配法人買盤與殖利率做為選股條件。



盤面上有包括聯陽、禾伸堂、宇瞻、環球晶等4檔殖利率在7.3～8.79％以上，是現階段已公布股利政策的殖利率前段班；而旺宏、奇鋐、GIS-KY、國巨、光磊等則是殖利率逾4％，並獲外資20日逆勢買超348～10,943張不等；華擎、旭富、神盾、群聯、新光鋼等同樣有殖利率優勢，且今年前二月營收年成長。



第一金投顧董事長陳奕光認為，20日能站上漲停者、具率先上攻力，可納入選股參考目標。各國目前都在上演「救市行情」，台股在政府護盤、面面俱到下，20日見反彈，然下周才是重頭戲，多頭是否延續反撲，仍得看外資臉色，而指數反彈空間則端視確診病例增加幅度而定。