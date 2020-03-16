政府紓困產業 商總開四帖藥

商總副理事長許舒博16日出席「因應新冠肺炎產業關懷座談會」時，在會中疾呼政府應超前部署，比照SARS期間土增稅減半政策，在重要觀光景區調降「公告地價」或「公告土地現值」等，同時將今年稅賦減半徵收或延繳等四大面向建議。

經濟部從上星期開始陸續舉行2場座談，了解業者面臨的困境並聆聽建議，日前已經邀請資通訊ICT、民生化工業者，而16日下午舉行第3場座談會，鎖定首當其衝的內需服務業，由中華民國商業總會率領，包括會展、餐飲、旅宿等業者均出席。

針對業者擔心4月底疫情再不結束就會「撐不過去」，出現大型倒閉潮。沈榮津表示，疫情瞬息萬變，例如一開始大家以為主要會影響到中國的生產端斷鏈，沒想到現在又波及到歐美的銷售端，經濟部會即時掌握產業狀況，更積極地給予業者更即時的協助。

許舒博認為，政府應擴大紓困預算規模才能普及所有受創產業，度過疫情難關，因此從「租稅減免」、「資金紓困」、「人力資源」及「刺激消費」等四大面提出紓困建議。在租稅減免方面，他建議受疫情影響嚴重的觀光、交通、旅遊相關產業，提供減免房屋稅、地價稅、營業稅等措施，或是調降公告地價。

資金方面，他建議政府提供低利貸款、利息補貼、貸款展延、提高貸款成數等協助，讓受疫情嚴重衝擊業者僅繳納本息、暫緩繳納貸款本金等方式，以維持企業營運。刺激消費部分，許舒博也點出行政院編列特別預算600億元，扣除防疫經費後只有404億，遠低於新加坡1,350億元及香港4,656億元的紓困預算；他建議蔡英文總統所提新增400億元紓困預算，至少過半優先挹注於餐飲、零售、商圈、傳統市場等內需型產業，擴充紓困振興預算規模，協助台灣企業度過難關。