攜手北港朝天宮 臺企銀挺產業 支持在地消費

新冠肺炎衝擊台灣產業供應鏈，更嚴重影響內需市場。適逢臺灣企銀105年行慶，臺企銀挹注資源與政府齊心抗疫，除公布企業貸款措施，更攜手北港朝天宮，推出支持在地消費挺產業活動，提供實質且具有效率的協助，讓全民有感，攜手度過疫情威脅。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，新冠肺炎這隻黑天鵝對各產業造成重傷害，因此舉辦「在地消費挺產業 媽祖賜福愛臺灣」活動，尤其臺企銀深耕台灣105年，一直做為中小企業強力後盾，更要在現階段與全民同在，加強投入振興經濟的力道。

為了刺激內需市場，臺企銀選定有「保平安」之意的北港朝天宮聯名認同卡，將原現金回饋0.3％，額外加碼媽祖平安金，整體回饋提升至1.05％，回饋總金額上限1,050萬元，鼓勵民眾至在地商家刷卡，刺激觀光旅遊、百貨量販、餐飲、服飾、交通運輸及休閒服務等六大產業。

北港朝天宮聯名認同卡將朝天宮萬年爐香灰置於卡片背面「出入平安」四字，祈求媽祖庇佑，抗疫時期具有安定民心之效。

不僅信用卡部，臺企銀更動員包括企業金融及個人金融等提出跨部門方案，除了積極訪視受災企業，同步推出總額度100億元的「情義相挺貸款措施」，並給予寬限期和到期日展延等，也針對第一線醫護、患者或受疫情影響放無薪假等對象提供貸款寬緩辦法。

展望全年，雖有疫情不穩定因素干擾，臺企銀仍卯足全力，推出系統性宏觀計畫支持中小企業及全民消費，力挺政府抗疫拚經濟。

另外，這次活動，還有媽袓大愛求保庇，在今年1月1日至12月31日止，持北港朝天宮認同卡累計一般消費金額達88,888（含）元以上，次年免費於朝天宮造冊點燈一年。

此外，媽袓香隨送好禮則是於今年3月16日至12月31日止，有新戶首刷禮、舊戶滿額禮、感恩回饋禮。優惠加碼方面為刷北港朝天宮認同卡網購口罩現賺7元刷卡金，等於民眾網購三片口罩的運費全由臺企銀負擔。