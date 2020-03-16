15檔低本益比 低接好標的

台股16日摜破萬點，本益比自年初的20倍跌落至16倍，股價淨值比也探至1.47倍，創2016年6月底以來新低水位，盤面股淨比小於1的個股高達697檔，而鴻海（2317）及華新科（2492）本益比分別為7.6倍及7.3倍，成為股市弱勢指標。



根據CMoney統計，依過去四季獲利表現推估，目前台股本益比不足10倍的公司達323檔，其中本益比低、成交量卻逾萬張的企業，鴻海、華新科、中信金、旺宏、富邦金、臻鼎-KY、台泥、元大金、中壽及亞泥均榜上有名，顯示價值型投資買盤有出籠跡象。



本波台股多頭行情，本益比一度達20倍，為2013年以來少見的高水位，惟新冠肺炎疫情打亂一池春水，此波指數從年初12,179高點拉回，跌幅已達二成之多。法人指出，根據歷史經驗，台股本益比多落於15倍左右，上回PB接近15倍，是2019年5月貿易戰打得火熱之際。



統一投顧董事長黎方國強調，漲時重勢、跌時重質，當股市陷不理性下殺局面，無論好股或壞股通殺，反倒提供投資人切入績優股的良機，目前價值遭低估之標的不少，宜參考基本面狀況，篩選出PE及PB雙低的優質股，一旦盤勢回穩，將是法人率先回補的目標，反彈幅度有望更勝於前。



日盛投顧總經理鍾國忠分析，PB低於1倍的個股檔數持續攀升，彰顯出價值投資的吸引力，對於長期投資者來說，隨著指數回檔至起漲點9,319點附近，持續向歷史的PE 15倍靠攏，考量企業3月營收月增率將大幅成長，以及今年股利配發水準可期，加上目前買進成本已較先前便宜二成，宜布局指數型ETF或高股息個股。



新投顧副總經理黃文清認為，全球股市籠罩著恐慌性賣壓，加上融資追繳令萬箭齊發，斷頭壓力沉重不已，導致恐慌情緒蔓延。然而，當時序逐漸步入夏季，病毒存活將面臨考驗，預期疫情有機會減緩，市場趨向安定，3月底前可望見到股市低點，個股價值將合理反映在股價上。