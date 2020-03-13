開創人生格局，加盟住商讓同仁每月成交2件

住商不動產新竹關埔加盟店開幕至今僅8個月，已創造平均人效50萬的卓越成績，店內同仁平均每人每月可成交2件，店東曾文慶表示，選擇能見度高且企業文化優良的品牌，並致力於商圈精耕，故能帶領團隊創造高績效。

曾文慶先前在信義房屋服務二十幾年，是新竹市第一屆的優良經紀人楷模，更獲選台灣連鎖暨加盟協會的全國傑出店長，當時是新竹市第一位受總統表揚接見的傑出店長，之後因為想有自主性較高的經營空間，毅然決然從直營體系轉換至加盟業，並選擇住商不動產開啟人生新格局。

加盟品牌支援，單周超過10組來客

由於在新竹深耕已久，與許多同業及客戶都保持友好的關係，因此曾文慶在選擇加盟品牌時更重視品牌文化及客戶對該品牌的好感度，如住商推動的開放式流通聯賣，同商圈各店各品牌一同配案，不但提升業務效率，也提高賣方的房屋曝光度，更讓買方能快速尋得理想房屋，相對於封閉式的同體系流通，這種沒有品牌藩籬的合作文化，不僅讓業務同仁能找到更多案源、更多客戶，也讓分店能在商圈內共存共榮。

除此之外，曾文慶指出，加盟品牌的各項支援也相當重要，例如住商房地高手能提高同仁的作業效率，有效節省業務操作時程，畢竟現在是網路時代，線上資源整合也很重要，像VR看屋的前置作業越簡便，越有利於房屋呈現的效能，將住商提供的資源做有效整合及運用，現在每周都有10組以上的來客量。

有心最要緊，願能成就幸福

當年滿腔熱情投入不動產經紀業，沒想到一路走來已過二十多個年頭，曾文慶表示，願將自己的所學所聞傳遞給想在這個產業發光發熱的夥伴，並能手把手教導新人專業技能，同仁們一起做到最好、逐步成為最大，成就屬於自己人生的幸福。