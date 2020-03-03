失智症患者每月照護金5萬起跳 宏泰人壽呼籲民眾提早預防規避風險

依衛生福利部委託台灣失智症協會進行之失智症流行病學調查結果，台灣65歲以上的老人共有3,433,517人(占全國總人口數14.56％)，其中失智症人數為269,725人，佔7.86％。也就是說65歲以上的老人中，大約每12人就有1人是失智症患者。宏泰人壽提醒民眾可及早為家中長輩做好預防及風險規劃，除了安排長輩定期做健康檢查之外，也可從失智險商品著手，避免造成經濟的負擔。

一旦家中長輩不幸成為失智症患者，子女第一個要面臨的問題就是，該怎麼照顧他？外籍看護一個月約22,000元；日間養護中心一個月的費用約為24,000元，雙北區老人養護中心的失智照護一個月的費用約在32,000元～36.000元之間。除了照護費用之外，日常使用的紙尿褲、營養補給品、醫療耗材及用品輔具等(如鼻胃管、尿管、抽痰器材)平均一個月花費2～4萬元不等。看診治療會因階段性不同開立不同藥物，每月費用約為5,000元左右。總計種種開支，一個月動輒5萬起跳的照護費用，對一般家庭而言的確是一筆不小的負擔。

然而失智症並不是短期的病症，平均病程約在8到10年左右。家中若有一位失智症患者，除了心理上的照護壓力之外，還有龐大的照護醫療開銷要支出，子女也容易因長期壓力下產生失眠、憂鬱等負面情緒。藝人唐從聖怕失智連累女兒，咬牙買下昂貴長照險。他在接受媒體採訪時表示，因為父母親都罹患失智症，他在照顧的過程中感受到辛苦，因此不想自己老後麻煩家人。根據媒體報導，唐從聖是年過45歲才買長照險，並選擇長年期高保障的商品。這樣的憂患意識其實不只藝人該有，每一個人都應該為自己老後可能發生的狀況做預防。

宏泰人壽商品部協理李怡輝表示，樂齡寶終身健康保險(DMA)是針對中高年齡層專屬設計的保單，保障內容包含失智症、嚴重巴金森氏症以及骨折手術，保費低廉，能減輕家屬照護的經濟與心理負擔！例如王曉明替今年50歲的父親投保宏泰人壽樂齡寶終身健康保險10年期，保險金額100萬元，年繳保費僅需28,900元。萬一王爸爸不幸在第二保單年度後被確診為特定腦神經退化性疾病時，王曉明即可請領一次給付的理賠金100萬元來安頓照料父親日常生活，避免一人失智拖垮全家，同時也有助於預防長照悲劇的狀況發生。