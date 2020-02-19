2/20 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│梅西百貨不敵網購 標普降至垃圾級

標準普爾全球信評機構周二把梅西百貨信評，從最低的投資級BBB-調降1級至BB+，而淪為垃圾級，認為梅西必須重整來改善財務，因為其競爭優勢流失速度超過外界預期。梅西因不敵網購而在2周前，推出削減15億美元成本的計畫。

美國│紐約製造業指數急升至12.9

紐約聯邦準備銀行周二公布，反映紐約州製造業景氣的2月帝國州指數大幅上升8點至12.9，創九個月新高，遠超過市場預估的5，主要是新訂單創逾1年新高和庫存上升等帶動，扭轉製造業景氣去年下半年大部份時間萎縮狀態。

南韓│新冠肺炎激增20例 大邱出現超級傳播者

南韓19日通報新增20例新冠肺炎感染病例，累計確診病例達51例。大邱市出現一名疑似超級傳播者，與這名61歲婦人在同一教堂的14人確診，還有一例的接觸地點為醫院。與該婦人有關的確診病例多達15例。

義大利│經濟部長：今年GDP增幅恐下修0.6個百分點

經濟部長瓜堤耶里周三說，若新冠肺炎疫情爆發帶來重大影響，義大利今年國內生產毛額（GDP）成長幅度預測可能要往下修正0.6個百分點。政府去年9月預估今年經濟成長0.6％。國會預算辦公室（UPB）上周預估僅成長0.2％。

日本│金融廳緊急調查中國業務風險

路透引述消息人士表示，金融廳本月7日已開始對在中國有業務的日本金融機構，展開緊急調查，以評估新冠肺炎疫情對相關機構的信貸成本所產生的影響，主要是因為擔心其中一些對中國企業的貸款可能成為壞帳。

英國│1月CPI年率1.8％ 六個月新高

統計局周三公布1月消費者物價指數（CPI）年率，從12月的1.3％上升至1.8％，六個月來首度升高，高於市場預估的1.6％，跟英國央行的2％通膨率目標相當接近，主要是由燃料價格上漲所帶動。

土耳其│央行降息兩碼至10.75％ 高於外界預期

央行周三把基準利率調降兩碼至10.75％，為連續六次降息，雖然降息幅度低於1月的三碼，但高於外界預估的降息一碼。土國實質利率（扣除通膨率，1月為12.15％）在1月正式陷入負數，2月再降息後讓實質負利率再加深，使投資人持有土國資產的報酬率繼續下降。