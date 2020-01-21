義大祭門票優惠＋愛河．愛之鯨亮相 高雄掀觀光潮

農曆春節假期即將展開，義大遊樂世界祭出二人同行另一人可享門票99元，與生肖屬鼠的遊客可享門票十元的超優惠措施來吸客，且高雄觀光打卡新地標「愛河．愛之鯨」藝術裝置於21日正式開放，為期70天，預期過年期間可望吸引觀光人潮，附近包含國賓、翰品及漢來等各大飯店都可望受惠，吸引訂房和餐飲消費人潮，目前都接近滿房情況。

2020年春節七天連假走春何處去？義大遊樂世界表示，為歡慶十周年慶，春節期間同步推出多項優惠措施，包括大年初一1月25日起至2月9（但2月5～2月7日不適用），凡購買全票入園者，第二人可享門票99元優惠價；另一優惠是大年初一到初五，再加碼「鼠你最優惠」活動，只要生肖屬「鼠」的遊客，玩樂園只要十元。

另義大遊樂世界不僅擁有亞洲最大樂園VR主題館－VR STATION，近期再度推出全球首創20人電競VR新設施「異次元對決」，挑戰史上最多人虛擬實境Online將是2020年最夯的必玩打卡設施。

除義大遊樂世界外，位於高雄市七賢橋南面的「愛河．愛之鯨」裝置藝術，21日正式在愛河公開亮相，因採用高雄的資源回收物製成，為環境生態保護的巨型裝置藝術，並矗立在愛河水面騰躍而出，精采壯觀，將開放參觀至3月31日，可望成為高雄觀光打卡新地標。

對此，鄰近的高雄國賓飯店表示，從2019年12月24日有愛河水舞秀活動，國賓因占地利優勢，吸引許多住房及餐飲消費客人， 加上緊接登場的「愛河．愛之鯨」及燈會藝術節活動，單春節期間的平均訂房接近九成，估計1月營收可望注挹近10％左右。