金豬掰掰 奇美幸福工廠殺豬公 發財金全數捐公益

投金豬幸福發財金，幫助弱勢孩童；奇美食品幸福工廠於2019年元旦，打造三米高大金豬撲滿，邀請消費者一同參加「金豬許願 體驗幸福送幸福」活動。日前舉行慎重的「殺豬公」儀式，民眾投入的愛心發財金共18,945元，奇美21日全數捐給世界展望會，期幫助弱勢孩童過春節。

奇美食品幸福工廠表示，該公司在2019農曆年打造三米高的大金豬，在旁並設置許願牆，讓參與民眾除了投入基金幫助弱勢孩童外，也能在心願卡上寫下新年新希望。

該金豬日前進行「剖腹」，共募得民眾18,945元的愛心，奇美將該筆基金全數捐予世界展望會，期幫助弱勢兒童進行教育助學、健康促進、多元發展、生命品格教育等經濟支持，讓貧困兒童能健康成長、順利就學，進而改變孩童的命運。

揮別金豬後，金鼠將正式登場；奇美食品幸福工廠說，今年將帶給大家不一樣的新氣象，透漏該金鼠年人物造景及活動，會讓消費者眼睛一亮，歡迎大家過年「來奇美，找幸福」。

相關活動訊息可至奇美食品幸福工廠官網http://www.happychimei.com.tw或臉書搜尋《奇美食品 幸福工廠》粉絲團查詢。