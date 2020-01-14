中華郵政220億加持 桃園A7科技園區夯 「禾悅花園」未公開先轟動

去年總銷案量達700億的A7重劃區，是北台灣眾家建商積極插旗的推案熱區，由於區域多以2-3房中小坪數為主力產品，親民總價入手門檻低，以「首購天堂」名號打響雙北，買氣一路從2019旺到2020。

區內最受矚目的投資案，是中華郵政在機場捷運A7站旁投入220億元資金打造的複合式營運中心「中華郵政物流園區」，規劃五棟建物，除了郵政物流中心之外，另有郵政資訊中心、北台灣郵件作業中心、郵政訓練中心，以及規劃為賣場的工商服務中心，預計在110年陸續完工。

其中的工商中心結合商城﹑影城與4,000坪的形象公園、兩公頃的滯洪池，近1萬坪的休閒空間和2公里休閒步道，大幅拉A7休閒購物與商業動能。220億的建設利多量能，預期為A7重劃區在2020年再掀話題與創造買氣。

房地產業者指出，中華郵政園區220億投資紅利最大受惠區域是鄰近佔地約22公頃的「桃園A7科技園區」！區內有興建中的禾聯總部與另外兩家科技大廠將陸續遷入，若再加上同樣也正施工的中華郵政物流園區，就業人口將破2萬人，帶動北台灣科技新貴入住需求，新富菁英聚落儼然成形，可視為「內科2.0版」，是整個A7重劃區中的A Plus級特區，產值含金無可限量，增值爆發力傲視A7。

與其他重劃不同的優勢是，A7重劃區除住宅區、商業區以及公園綠地外，更多了科技產業園區的規劃，如由市政府定名的「桃園A7科技園區」，挹注千億規劃出美式高綠覆率棋盤街廓，加上一流大廠企業總部聚落成行，躍居房市買氣聚焦亮點。

3C家電與物聯網龍頭大廠禾聯集團，去年就選定「桃園A7科技園區」內僅有的三塊稀有住宅用地中占最大、視野最佳、位置最好的地王基地，推出品牌首宗住宅案「禾悅花園」跨足房市，打造出28~29層A7超高住宅地標，在社區腹地規劃1,580坪森林公園。該案基地擁有4,720坪大基地、公園首排永久棟距、和緊鄰生態保護區優勢。

「禾悅花園」主打桃園A7科技園區內最大基地、超越尺度的全台首座聲控智能宅消息曝光後，已經吸引逾百組看中禾聯品牌口碑與實力的購屋民眾詢問，負責銷售的海悅國際表示，該案預計於2020年第二季正式公開銷售。建案官網：http://bit.ly/2NAShIz