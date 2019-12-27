美股焦點新聞 重點摘要

美股周四相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.1.投資人看好美中貿易戰休兵，以及數據顯示美國原油庫存大減，周四油價創9月來新高。紐約2月期油收漲57美分或0.9%，為每桶61.68美元。

倫敦布蘭特2月期油收漲72美分或1.1%，為每桶67.92美元。兩大期油合約均創下3個多月新高。

2.美中貿易局勢樂觀，以及受亞馬遜走強帶動，周四美股三大指數再創歷史收盤新高，那斯達克指數更首次漲破9,000點大關。

交易員在聖誕節假期後歸隊，就近日的美中貿易消息做出回應。美國總統川普表示他很快就會與中國國家主席習近平簽署第一階段貿易協議；北京方面也證實正與美方就簽署首階段貿易協議密切聯繫。

周四收盤，道瓊工業指數漲105.94點或0.37%，為28,621.39點。標普500指數漲16.53點或0.51%，為3,239.91點。那斯達克指數漲69.51點或0.78%，為9,022.39點。

年初迄今標普500指數已漲29%，料將創下2013年來最大年度漲幅。那斯達克指數連續第10日改寫收盤新高，創下1997年來的最長記錄。

波音下跌0.9%，使道瓊指數漲幅受抑，該公司仍無法擺脫737 MAX型飛機停飛的影響。

標普500指數11大類股中，僅醫療保健股收跌。受亞馬遜走強帶動，非必需消費品類股上漲1.43%，漲幅最大。

根據萬事達卡調查，美國今年年終節日購物季的電商銷售額創下歷史新高，以及亞馬遜宣布今年的節日購物季再創最佳銷售成績，股價應聲大漲4.45%，帶動那指衝破9,000點大關。

3.2.美國勞工部公布，上周（截至12月21日）經季調後初次請領失業救濟金人數較前一周減少1.3萬人，報22.2萬人，少於市場預期的22.4萬人。

初次請領失業救濟金人數4周移動均值較前一周增加2,250人，為22.8萬人。續領失業救濟金人數較前一周減少6000人，為171.9萬人，超出市場預期的168.8萬人。

4.3.美國石油協會（API）公布，上周（截至12月20日）美國原油庫存減少790萬桶，遠超市場預估的減少183萬桶。

汽油庫存增加56.6萬桶，不及市場預估的增加200萬桶。餾分油庫存減少51.4萬桶，市場預估為增加86.7萬桶。美國期油交割地庫欣的原油庫存大減220萬桶，為連續第7周下滑。