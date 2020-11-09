義大澳門校友會隆重成立 校長陳振遠親率主管祝賀

義守大學澳門校友會日前在澳門凱旋門隆重舉行成立典禮，義大校長陳振遠率領「國際及兩岸事務處」處長吳岱栖等多位校方主管出席，當天除義大畢業的澳門校友踴躍參加外，來自香港及臺灣校友會也共襄盛舉，臺灣駐香港及澳門辦事處也傾力支持，並有多位香港校友捐贈獎學金，鼓勵港澳生多多選擇義大就讀。

澳門校友會理事長邱正輝指出，非常榮幸能見證母校日漸繁盛，承諾將與各理事攜手為大家服務，培養更多學子和凝聚校友。他強調，澳門校友會成立後，未來和義大校方將更緊密合作，包括搭建溝通的橋樑、最新發展動向與資訊分享、校友會回饋母校和提供母校最適切建議、共同舉辦學術交流活動等，可望形成正向循環，攜手成長。

邱正輝並感謝台北經濟文化辦事處（澳門）代理主任李佩儒、教育部駐港澳參事馬湘萍、臺灣各大學香港校友會總會會長曾憲權、總會榮譽會長韋復家、榮譽會長趙達衡、義大校友總會理事長林麗娟、馬來西亞校友、各大學港澳校友會代表等人出席支持，更由衷感謝臺灣各大學香港校友會總會副會長陳穎志一路給予的幫助。

陳振遠校長表示，義大近年來積極朝「智慧醫療、跨域創新」面向發展，校園內有來自40多國、近2000名境外生共同學習，目前義大的澳門在校生有百餘人，每年呈穩定成長，澳門生偏愛的熱門學系主要為「物理治療學系」、「職能治療學系」、「廚藝學系」、「餐旅管理學系」等，隨著澳門畢業生逐年增加，相信未來將凝聚越來越多人，相互提攜發揮作用，讓義大在澳門更具有正能量。

晚會除熱鬧歡樂，為實質鼓勵更多港澳生前往義大就讀，義大香港校友會理事長陳偉雄現場捐贈5000港幣成立獎學金，校友會顧問張佐民也響應捐贈3000港幣，另以「港澳臺慈善基金會」名義，提供一名選讀義大的清寒港生4年獎學金。