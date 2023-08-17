環保葬來了 人生結業式花樣百出

近年來各國紛紛邁進高齡化社會，對於傳統的喪葬觀念也不斷改變，「簡化」幾乎成為共識，台灣之前流行「樹葬」、近年更出現「環保葬」，而日本近年來也流行所謂的「零葬」，這些傳統儀式的改變，也導致殯葬業生態發生變化。

靈骨塔位不足 台灣環保葬成新趨勢

隨著時代變遷，傳統葬禮觀念不斷被改變，過去葬禮講究大辦、入土為安，所以花費大、造成的環境汙染也多，但是台灣地少人稠，加上少子化，未來的「老墓」甚至面臨沒人可掃的窘境，所以葬禮的簡化成為一種必然。

目前台灣主流葬禮為火化後納靈骨塔，但骨灰存放件數不斷增長，靈骨塔位卻日漸稀少，截至2021底，全台公立的靈骨塔位使用率達7成3，其中台北市的公立塔位更突破9成，接近滿位。

土葬取得土地不易、靈骨塔的塔位也有限，內政部因此大力推動自動環保葬，也使環保葬人數從2012年1,765件、占死亡人數1.15％，到2022年2萬3,943件、占死亡人數11.5％，遠遠高於土葬的5,752件。

所謂的「環保自然葬」就是將遺骸火化後，不納塔、不立碑、不設墳，而是經過特殊處理後，在政府規劃的區域內下葬。目前大約有這5種，分別是樹葬、花葬、灑葬、植存、海葬：

1.樹葬：將亡者的骨灰研磨處理後，放入可分解的盒子再埋入公墓，並且於上面種植樹木，隨著時間流逝而腐化分解，逝者即可入土為安。

2.花葬：骨灰處理方式和樹葬大致相同，只是種植在上面的是花，但目前台灣提供的花葬地點較少。

3.灑葬：直接在公墓內拋灑處理好的骨灰，或是直接放入土中，但為了避免風吹塵土飛揚，現在大部分都是挖洞後直接埋入土中。

4.植存：跟上述的葬禮不同在於地點，不是在公墓中，而是政府規劃區域內埋葬或是拋灑骨灰，但如果要埋入土中，還是要用環保盒或袋包好才能埋入。

5.海葬：在政府規定的合法海域內，直接拋灑骨灰或是裝在可分解的盒子或袋子中拋入海中。

綠色葬禮形式多元 盤點國際環保葬禮

在台灣之外，其實環保葬的形式更為多元，包括在西藏流傳千年的天葬（又稱「鳥葬」）還有堆肥葬、腐植葬、珊瑚礁葬、太空葬以及水葬等等，這些環保葬到底是什麼？實際又是如何進行的呢？

1.堆肥葬：全名為「人類遺體堆肥葬」（human composting，簡稱堆肥葬），推肥葬不需經過火化，而是將屍體至於一個底部鋪滿木屑、稻草、紫花苜蓿等墊料的容器中，這些墊料可以加速微生物分解屍體，並在6～8周後分解為土壤。

目前在瑞典及美國部分地區州已將推肥葬合法化，在美國包括華盛頓州、科羅拉多州、俄勒岡州、佛蒙特州、加州、紐約州等6州。而英國則允許可用生物分解的棺材或不使用棺材埋葬。

2.腐植葬：將遺體上下分別以稻草、枯葉、草梗包覆，經4個月的分解後，再把骨頭磨粉，8個月後將完全分解為富含腐植質的土壤，融入大自然的循環中。

3.水葬：一般而言對水葬的第一印象是將骨灰撒入河川海洋，但其實有一種化學處理的方式同樣稱為水葬，這種方式是將屍體置入一個類似太空艙的密閉容器中，並裝填水與強鹼混和液，機器瞬間將溫度加熱至約150°C，大約2～3小時後肉身便在混和液中溶解，將遺體分解為蛋白質、鹽、氨基酸、水等基本元素，並將骨骸烘乾磨粉，有些公司則與農場、林場合作生產有機肥料。

一次水葬的能源消耗僅約火葬的十分之一，而根據《Euronews》報導，一次火葬約產生245公斤的碳排放量，且不會產生有毒的氣體或物質，相比火葬而言，水葬更近於實現零碳排的理想目標。

目前包括英國、美國14州以及加拿大3州都已陸續將水葬合法化。

4.珊瑚礁葬：美國佛羅里達州慈善機構「永生礁」（Eternal Reefs）、海底墓園「海王星紀念礁」（Neptune Memorial Reef）提供一種遺愛海洋的葬法。永生礁指出，珊瑚礁葬是將PH質中性的混凝土與骨灰混和製成的礁球（Reef balls）置入海底，而海王星紀念礁則將之製成人工魚礁，因表面粗草及結構性，成為孕育珊瑚、藻類、魚類、螃蟹、海膽等海洋生物的搖籃。

5.天葬：天葬這是西藏的傳統習俗，也可以稱之為鳥葬。天葬師用石頭將骨頭砸碎，將屍體分解以供禿鷹啄食，肉身食盡表示吉祥，若有殘餘則以火燒化。西藏傳統文化相信死後將屍體回歸自然供禿鷹食用是非常值得榮耀的一件事，死者靈魂也可隨鷹升天。

6.氣球葬：日本一家葬禮公司Balloon Kobo於2021年推出氣球葬禮，裝入骨灰的特製氣球向天而行，氣球在升至平流層後受氣壓影響，會膨脹3～4倍自燃爆炸，骨灰也隨風散落天際。根據英國《經濟學人》報導，Balloon Kobo推出氣球葬禮以來，至今已舉辦過300場，而《朝鮮日報》報導指出目前已有逾百人預約，顯見這類創意葬禮逐漸被接受，需求也持續增加中。

7.太空葬：美國MESOLOFT公司2018年推出太空葬服務，發表一顆由環保紙製成，耐高溫且不易破損的「高空氣球」，透過飛行裝置、衛星定位及攝影鏡頭等裝置，可以一路漂到大氣層高空，再利用自動控制打開汽球將骨灰灑落，全程監控並直播，讓亡者與家屬共同見證地球的美麗，人生終點以冒險做結。

8.煙火葬：將死者火化後的骨灰與煙火混合，並在空曠地區釋放煙火，在生命的最後以耀眼奪目的煙火劃下句點。

時代變遷 帶來殯葬業新紀元

隨著時代的變遷，傳統習俗文化也面臨變革，內政部統計數據顯示，台灣最早的環保葬數據紀錄始於民國99年，在環保葬進入台灣社會後，祭奠形式、殯葬業也隨之出現流變，包括祭奠數位化、傳統紙扎技藝消融等等。

眾所周知燃燒紙錢會造成空汙及產生多種致癌物質，而與此同時環保葬禮也來勢洶洶，順應時代潮流，已有國人從使用環保金紙到不用金紙，傳統紙扎技藝已不可避免的與中式喜餅等傳統文化面臨需求走疲的危機。

而在新冠肺炎推波助瀾之下，人們已經習慣以視訊直播取代面對面的交流，過去幾年告別式也有國人採行線上直播的方式，以兼顧防疫與追思需求。此外，各縣市政府也推出「線上追思祭拜平台」，降低交通及時間成本，讓祭祖追思更加方便。

此外，傳統葬禮常見問題包括冰櫃、禮堂有限，增蓋新殯儀館、火葬場也常面臨抗議聲浪，而納骨塔塔位限、年久失修及維護、建築壽命僅約50年，環保葬若在未來漸成主流，現存的問題也可望獲得改善紓解甚至解決。

綠色永續 環保葬真的環保嗎？

近年環保葬在全球各國蔚為風潮，根據內政部數據顯示，台灣環保葬總計已從2008年的1,546件增加至2022年的23,943件，國人選擇環保葬在短短十餘年已增加10倍之多。然而，深入了解環保葬的全貌後，其實仍潛藏環境汙染的隱憂。

以台灣最為盛行的樹葬而言，原則上是將火化後的骨灰埋入樹底，然而骨灰碰到水後會出現鈣化現象，並無法如想像中一樣被分解。

根據科學研究分析發現，骨灰的主要成分以磷酸鈣為主，經過特殊分解之後，才能被植物吸收。此外，還包含硫、矽、碳酸鎂、碳酸鈣等微量元素，同樣不易分解。

若樹葬選址為一般摻含黏土的土地，骨灰恐長年沾附於土質層中的黏土質，其實並不利於生態環境的永續循環。有殯葬業者發現，在埋入骨灰的土地上種樹、種花，也未必能存活。

海葬同樣有無法分解的問題，骨灰不僅不會溶於海水，魚類吞食後也難以消化。而且，海葬還需駕駛船舶出海，船隻燃油也恐增加碳排放量。

太空葬對環境造成的負擔更是沉重，包括塑橡膠製成的氣球難以分解，不論掉落陸地或海洋後都有危害動物、海洋生物的可能，吃下肚可能造成消化不良影響，也可能因纏繞、覆蓋等造成窒息的可能。

此外，日本興起的氣球葬禮，氣球升空後，路徑影響因素眾多且難以掌握，其中一個風險是干擾航線交通造成飛安危機，而升空方式與天燈原理雷同，同樣存在引發火災的隱憂。不過，日本也有「零葬」，意指「零葬禮、零墓地、零骨灰」，斷氣兩天內，直接送到火葬場火化，骨灰不進靈骨塔，而是選擇帶回家中供奉，或乘船撒入海中，一切回歸於零，但這引起的問題跟海葬相同。

相較傳統葬禮而言，環保葬確實能達到較低的碳排放量，卻也產生許多新的問題，若要落實友善環境，如何讓其真的名符其實仍是個有待努力的課題。

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