台灣碳權交易來了 碳盤查商機發燙

台灣碳權交易所即將在8月7日正式成立，雖然初期將以「碳盤查」為重點進行，待國內碳權交易子法確定後，才會進行國內碳權交易，而未來碳費徵收及碳權交易的細節，勢必將成為台灣產業必須關注的焦點。

因應全球氣候變遷，國內各產業不僅要摸索如何實際達到淨零碳排，碳稅及碳費的徵收更是業者關心的焦點，碳權交易所董事長也是台灣證券交易所董事長的林修銘即強調「碳盤查是基本功，沒有碳盤查，就沒有後續的碳定價、碳減量。」而碳權交易所的成立，也意味台灣正式邁出碳權交易時代第一步。

碳權交易所正式成立 揭露三大營運目標

台灣將於8月7日正式成立碳權交易所，由證交所與國發會合組公司，總部位於高雄，並規劃高雄、台北兩地同步運作；在營業內容上可分成國內碳權交易、國外碳權買賣、碳諮詢三大項目，其中「碳諮詢」會先實行，再來是國外

碳權買賣，最後等到國內碳權交易子法實施後，才進行國內碳權交易。不過相關子法目前還在研議中，預計於年底成立，而碳費的訂定照計畫會在明年的上半年確定，屆時將針對年碳排放量2.5萬噸的用電大戶酌收碳費。

林修銘強調，「碳盤查是基本功。沒有碳盤查，就沒有後續的碳定價、碳減量。」要達到2050年淨零排放，碳盤查是重要的方向，必須要先設定目標後，才有機會知道減碳效果，再加上未來只要企業達一定規模，或產品要外銷歐美，碳盤查便是必經之路，台灣企業要逐步接受碳費的轉變。

以鄰近國家為例，林修銘說，韓國最早在2014年開始嘗試碳權交易平台，並於2015年正式實施，用100%核配比例的方式，規範企業必須達到減碳標準，否則就要扣稅；日本則是在2022年開始試營運，今年更延伸計畫要建立碳信用市場及碳排放交易系統，也就是溫室氣體排放總量管制的作法。

而在新加坡方面，則因為是「城市」的規模，沒有製造業，所以大部分採取外放式政策、計畫做國際碳權的買賣。

不論是參考哪個國家的方式或政策，林修銘認為，台灣必須打造碳權交易的「基礎建設」（infrastructure），因此，台灣首先要透過碳盤查機構、組織或課程，將「碳諮詢」實踐，並培育更多專業人才投入。

減碳「基本功」碳盤查怎麼做？

「碳盤查」是指把溫室氣體排放源分成三大範疇，包括（一）直接排放：指公司所擁有或控制的排放源，來自製程或廠房設施，以及交通工具的排放；（二）間接排放：指公司自用的外購電力、熱或蒸氣等能源利用的間接排放；（三）其他間接排放：為公司外部產生的所有間接排放，包含員工通勤或商務差旅，以及產品生命周期所產生的排放。

根據波士頓顧問公司（BCG）與全球1290家企業合作的「2021全球企業碳盤查調查」發現，僅有9%的企業有能力做到範疇1～3的溫室氣體盤查（又稱碳盤查）。這意味高達九成企業無法釐清到底有多少碳排放量，進而制訂減碳策略，難以實踐淨零目標。

為何僅有9%企業能做到完整的碳盤查？最大困難點在於「你可以把自己盤的很好，但是你盤不到上下游供應鏈，」特別是企業的上下游供應鏈的碳排，占一般製造企業總體碳排達六～八成，因此供應鏈碳排數據的蒐集與揭露，對於企業做好碳排管理至關重要。

為幫助企業達成碳盤查，經濟部工業局宣布用「以大帶小」政策，由大企業帶領上中下游供應鏈，輔導中小企業建立碳盤查及減碳能力。考量國內中小型製造業家數眾多，排碳來源以電力為主相對單純，以往較少掌握自己的溫室氣體排放情形，工業局開發出「碳盤查計算器」，透過簡易的數位工具，協助中小企業跨出減碳第一步。

企業只須盤點廠內所使用的能源或設備，找出相對應的電費單、燃料單（如液化天然氣、燃料油、汽柴油、煤炭）等資料，分別鍵入計算器各欄位年度使用量，就可估算每年的碳排量。

民間企業也動起來，為響應「大廠帶小廠」政策，國內八家科技巨頭攜手共組台灣氣候聯盟，成員包含台達電、台積電、友達、台灣微軟、光寶科技、宏碁、和碩聯合科技、華碩電腦。

國內大型企業減碳目標

國內用電大戶的台積電積極落實淨零碳排，從2015年起率先參與經濟部「自願性綠色電價認購計劃」，2017年成立再生能源專案小組，負責洽購綠電和相關憑證，2020年開始取得來自嘉義鹽灘地的太陽能，之後陸續增加離岸風電、小水力等。

台積電在2021年已使用多達16.7億度的低碳電力，再生能源使用比重來到9.2%，下一步是挑戰2030年翻倍至40%。

不僅自身積極減碳，台積電在2022年對尚未取得ISO14064碳足跡查證、年耗電量超過500萬度的供應商，推出一系列的碳足跡與溫室氣體盤查工作坊，藉此規劃往後的減量行動和長期目標，透過以大帶小的方式，協助眾多合作廠商向綠轉型。

另外，台塑集團已定下2025減碳20%、2030減碳35%與2050年碳中和的目標。根據台塑規劃，2025年要較基準年2007年減碳20%，等於要減碳265萬噸，主要手段包括：燃煤朝向低／零碳能源轉型、推動節能減碳的循環經濟、實施內部碳定價、設置再生能源、開發製成高濃度二氧化碳去化方式等。最大單一排放源麥寮汽電則朝向煤轉氣，預估2030年就可達年減碳609萬噸。

台塑集團九大上市櫃公司2021年綠色採購金額達6億元，2022年綠色採購金額攀升至7.6億元，換算減少碳排放量達3,015公噸，相當於7.8座大安森林公園年吸碳量。

「推綠能」部分，為達到2050年碳中和的終極目標，台塑企業從2013年起即已投入建置太陽光電，至2021年底已完成4.2MW裝置設施，估算每年可減排2,682噸二氧化碳。

此外，中鋼2020年直接排放量達1,827萬公噸，中鋼以2018年為減碳基準年，短期2025年要較基準年減排7%，中期2030年則將較基準年減排22%，並以2050年達成碳中和為目標。

中鋼彙總2021全年度減碳行動方案計251案，減碳量達293,758噸CO2e/年，減幅達1.3%，高於減碳目標(1.0%)。另在2023年成立「碳管理輔導團」，帶動鋼鐵產業鏈之低碳轉型，以面對未來國內外碳稅費之課徵。

今年4月，配合國發會上修2030年減碳目標為24±1%，中鋼亦將中期(2030年)減碳目標由原較基準年減碳22%提升至25%。

碳盤查商機受惠股

企業碳盤查上路在即，碳足跡盤查將成為上市櫃公司的必要之務，也讓資服業者瞄準商機，紛紛推出碳盤查平台，搶攻未來龐大市場，包含精誠（6214）、伊雲谷（6689）、東捷資訊（6697）、叡揚（6752）、倍力（6874）等皆有相關產品推出，將成為數位轉型、資安、AI應用外的新興成長動能。

根據金管會規劃，首波企業碳盤查於今年正式啟動，到2025年不僅資本額50-100億元的企業將加入盤查名單，首波盤查企業的合併報表子公司也要同步納入，整體盤查範圍擴大。

國內自行研發碳盤查商品的業者包括有倍力的「碳管家」、精誠資訊的「Carbon Envision雲端碳管理系統」、叡揚的「NetZero零碳雲」，東捷的「碳捷流」；而邁達特、凌群及伊雲谷則是以代理產品為主。

台灣資服業龍頭精誠推出SaaS「Carbon EnVision雲端碳管理系統」，輔以CSR大數據資料庫、智慧製造解決方案等，搶攻龐大的碳權商機，預估今年ESG相關訂單量將年增一倍，預估未來三年營收可維持倍數成長態勢。

東捷則選擇攜手全球雲端報告領導廠商Workiva推出「ESG服務解決方案」，可協助企業精準蒐集企業溫室氣體數據與產品碳足跡數據，整合於公司自行研發的「碳捷流」雲端智能平台。

東捷旗下有200多家ERP（企業資源規畫系統）客戶，加上自研MES（製造執行系統）的優勢，客戶透過ERP及MES平台，已有足夠的數據可做為碳捕捉，因此，客戶多半會再進一步採用其碳盤查產品，目標今年要導入40-50家。

倍力也於今年第一季推出採取訂閱制模式的碳盤查軟體「碳管家」，預估將於第四季起逐步貢獻營收。

伊雲谷則結合ESG、ERP與AI團隊再結盟SAP，針對台灣企業打造「一站式碳管理解決方案」，以SAP商業技術雲端平台為基礎，協助台灣企業進行數位化碳盤查，並透過雲端數據分析能力，快速產生國際合規碳報表，加速企業建立碳資產並訂定永續目標。

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