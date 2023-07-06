泰坦號釀悲劇 超級富豪為何瘋極限探險？

探索鐵達尼號沉船地點的觀光潛水器「泰坦號（Titan）」發生災難，造成五人罹難，此事件引發全球關注，除了鐵達尼號本身就極具話題性之外，泰坦號上搭載的超級富豪也掀起大家的議論，為何超級富豪們熱愛高風險的極限探險活動？

就有人認為，富豪也很清楚極限旅遊的風險，但這就像富豪們在商場上樂於冒險和挑戰，這是他們的性格和品質。有些人天生就喜歡冒險和挑戰，極限探險不僅能夠帶給參與者獨特的體驗和刺激，也能夠滿足富豪企業家的冒險心理，可感受到一種成就感和滿足感，也可能是一種彰顯自己身份地位的方式。

泰坦號罹難富豪之一 擁有三項金氏世界紀錄

泰坦號（Titan）的災難事件引發各界關注，英國航空大亨哈定（Hamish Harding）是潛水器上的5名乘客之一，他平常就熱愛探險，個人還擁有三項金氏世界紀錄。在泰坦號事件發生前，哈定在Instagram發文說「終於可以自豪地宣布」自己將登上探索鐵達尼號殘骸的潛水器。

根據法新社報導，現年58歲的哈定是私人飛機公司Action Aviation創辦人，在2004年成立Action Aviation之前，這位英國富商曾在印度班加羅爾（Bangalore）工作五年，擔任一間物流公司的總經理。

一年前，哈定成為首個參加美國億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍源（Blue Origin）公司第五次載人太空任務的英國人，進行太空旅行。

正如哈定在自己的Instagram上所寫，「我會抓住所有機會去旅行、打破世界紀錄和駕駛噴射機。」

熱愛冒險的哈定也是三項金氏世界紀錄保持人。2019年7月，他以46小時39分38秒完成飛越地球南北極逾4萬公里行程，創下環繞地球兩極最快紀錄。

2021年3月，他和另名探險家韋斯柯沃（VictorVescovo）乘坐潛艇抵達馬里亞納海溝最深處「挑戰者深淵」（Challenger Deep，距地表約1萬973公尺），他在此次為期12小時的水下任務締造二項世界紀錄，包括全海洋深度下停留的最長時間（4小時15分鐘），以及在此深度下行駛的最長距離（約4.5公里）。

維珍集團創辦人布蘭森 全球知名挑戰極限狂人

英國億萬富豪、維珍銀河公司創辦人布蘭森，是一位勇於冒險的企業家，維珍集團成立迄今逾半世紀，事業版圖橫跨航空、電信、鐵路、網路、銀行、出版、消費電子、電影、健康照護、音樂、旅遊等。

布蘭森的人生豐富精采，既是創業家，也是慈善家、作家、冒險家、極限運動家等。不管做什麼，他似乎都不按牌理出牌，顯現出其獨特的創意思維。

很難想像，布蘭森求學過程中有讀寫障礙，成績不佳，中學沒有讀完，但他在年輕時展現創業精神，16歲創辦雜誌，接著創辦維珍唱片，賺到人生的第一桶金。

布蘭森創業之餘勇於挑戰極限，他在1987年成為第一個靠熱氣球穿越大西洋的人，1991年再度成功挑戰靠熱氣球穿越太平洋，他也曾經花三天時間，搭快艇穿越大西洋。

在他61歲時，更創下了用風箏衝浪的方式穿越英吉利海峽的創舉，儘管他不是第一人，但卻是最老的紀錄保持人。

地球上的極限運動似乎已滿足不了布蘭森，2021年，高齡已70歲的他，搭乘自家太空船到外太空一遊，成為首位民間航太業者進入太空領域的第一人，使太空旅遊的普及化在人類歷史上，建立了重大的里程碑。

他在首度登上太空後，於太空船中錄下這樣一段話：「過去，我是那個看著滿天星空、懷抱夢想的孩子；現在我長大成人了，坐在太空船裡欣賞美麗的地球。給下一代的夢想家們：如果我們能做到，想像一下，你又能做到什麼？」

對於布蘭森而言，人生是一連串學習與冒險之旅，上太空是他一輩子的夢想，而他真的做到了。

維珍銀河公司創辦人布蘭森是一位勇於冒險的企業家。圖／美聯社

東西方富豪攀登聖母峰、體驗超音速跳傘

國外富豪顯然更樂於嘗試異想天開的突破性作為。例如2014年10月24日，當時57歲的Google前副總裁Alan Eustace，穿戴特製的高科技太空跳傘衣搭乘超級氦氣球到達平流層，運用30分鐘漂浮在地球上空欣賞美景，並自4.14萬米高的同溫層邊緣，體驗超音速跳傘向下墜落的刺激感，這一跳亦刷新了奧地利極限運動好手Felix Baumgartner於2012年創下的3萬8969公尺紀錄。

曾被「財富」雜誌列為世上第五富豪的甲骨文公司（Oracle）執行董事長暨CTO Larry Ellison熱衷帆船探險，旗下美國甲骨文號（Oracle Team USA）曾在他帶領下獲得2010年美洲杯帆船比賽冠軍。除了帆船之外，Ellison也愛開飛機，甚至持有義大利戰鬥機駕照，即使曾在夏威夷衝浪時摔斷幾根骨頭，也不曾削減他冒險犯難的精神。

在亞洲超級富豪方面，也有不少中國企業家同樣喜愛極限運動，萬科集團董事會主席王石是其中的佼佼者，他玩過攀岩、賽艇、登山，1998年他開始接觸滑翔傘，2003年他首次成功登上世界第一高峰聖母峰（珠穆朗瑪峰），當時52歲，王石成為中國登頂聖母峰年齡最大的一位登山者。

另外，像是富比世排行榜上的中坤投資集團董事長黃怒波，自2005年起，受海明威小說《吉力馬札羅的雪》影響，首次登頂非洲最高峰吉力馬札羅山，亦曾從北坡衝頂聖母峰時，在僅剩144米時，因手凍傷而被迫撤離。

黃怒波曾說，「在山上經歷了那麼多苦難，我知道活著有多好。我可能慢慢地變了，忍耐性越來越強。」

圖為 中坤投資集團董事長黃怒波在珠峰大本營展示聯合國教科文組織的旗幟。圖／新華社

王石也曾在山上說，「只有恐懼才會討論山有多高，路有多難走；真正登山的人，對山不害怕，不討論，只管走。我不問花費多少時間，不問路還有多長，反正不能後退，反正我要登頂。」反過來，做企業也一樣，山上那麼苦，死亡我都不害怕，我還怕一個宏觀調控嗎？我不急於求大，不急於求成，好好把企業做好，向著這個目標走。

這恐怕就是極限運動之所以令企業家趨之若鶩的最大原因，如果能抵達聖母峰世界之巔，還有什麼攻無不克呢？

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