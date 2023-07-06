泰坦號釀悲劇 超級富豪為何瘋極限探險？
探索鐵達尼號沉船地點的觀光潛水器「泰坦號（Titan）」發生災難，造成五人罹難，此事件引發全球關注，除了鐵達尼號本身就極具話題性之外，泰坦號上搭載的超級富豪也掀起大家的議論，為何超級富豪們熱愛高風險的極限探險活動？
就有人認為，富豪也很清楚極限旅遊的風險，但這就像富豪們在商場上樂於冒險和挑戰，這是他們的性格和品質。有些人天生就喜歡冒險和挑戰，極限探險不僅能夠帶給參與者獨特的體驗和刺激，也能夠滿足富豪企業家的冒險心理，可感受到一種成就感和滿足感，也可能是一種彰顯自己身份地位的方式。
泰坦號罹難富豪之一 擁有三項金氏世界紀錄
泰坦號（Titan）的災難事件引發各界關注，英國航空大亨哈定（Hamish Harding）是潛水器上的5名乘客之一，他平常就熱愛探險，個人還擁有三項金氏世界紀錄。在泰坦號事件發生前，哈定在Instagram發文說「終於可以自豪地宣布」自己將登上探索鐵達尼號殘骸的潛水器。
根據法新社報導，現年58歲的哈定是私人飛機公司Action Aviation創辦人，在2004年成立Action Aviation之前，這位英國富商曾在印度班加羅爾（Bangalore）工作五年，擔任一間物流公司的總經理。
一年前，哈定成為首個參加美國億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍源（Blue Origin）公司第五次載人太空任務的英國人，進行太空旅行。
正如哈定在自己的Instagram上所寫，「我會抓住所有機會去旅行、打破世界紀錄和駕駛噴射機。」
熱愛冒險的哈定也是三項金氏世界紀錄保持人。2019年7月，他以46小時39分38秒完成飛越地球南北極逾4萬公里行程，創下環繞地球兩極最快紀錄。
2021年3月，他和另名探險家韋斯柯沃（VictorVescovo）乘坐潛艇抵達馬里亞納海溝最深處「挑戰者深淵」（Challenger Deep，距地表約1萬973公尺），他在此次為期12小時的水下任務締造二項世界紀錄，包括全海洋深度下停留的最長時間（4小時15分鐘），以及在此深度下行駛的最長距離（約4.5公里）。
維珍集團創辦人布蘭森 全球知名挑戰極限狂人
英國億萬富豪、維珍銀河公司創辦人布蘭森，是一位勇於冒險的企業家，維珍集團成立迄今逾半世紀，事業版圖橫跨航空、電信、鐵路、網路、銀行、出版、消費電子、電影、健康照護、音樂、旅遊等。
布蘭森的人生豐富精采，既是創業家，也是慈善家、作家、冒險家、極限運動家等。不管做什麼，他似乎都不按牌理出牌，顯現出其獨特的創意思維。
很難想像，布蘭森求學過程中有讀寫障礙，成績不佳，中學沒有讀完，但他在年輕時展現創業精神，16歲創辦雜誌，接著創辦維珍唱片，賺到人生的第一桶金。
布蘭森創業之餘勇於挑戰極限，他在1987年成為第一個靠熱氣球穿越大西洋的人，1991年再度成功挑戰靠熱氣球穿越太平洋，他也曾經花三天時間，搭快艇穿越大西洋。
在他61歲時，更創下了用風箏衝浪的方式穿越英吉利海峽的創舉，儘管他不是第一人，但卻是最老的紀錄保持人。
地球上的極限運動似乎已滿足不了布蘭森，2021年，高齡已70歲的他，搭乘自家太空船到外太空一遊，成為首位民間航太業者進入太空領域的第一人，使太空旅遊的普及化在人類歷史上，建立了重大的里程碑。
他在首度登上太空後，於太空船中錄下這樣一段話：「過去，我是那個看著滿天星空、懷抱夢想的孩子；現在我長大成人了，坐在太空船裡欣賞美麗的地球。給下一代的夢想家們：如果我們能做到，想像一下，你又能做到什麼？」
對於布蘭森而言，人生是一連串學習與冒險之旅，上太空是他一輩子的夢想，而他真的做到了。
東西方富豪攀登聖母峰、體驗超音速跳傘
國外富豪顯然更樂於嘗試異想天開的突破性作為。例如2014年10月24日，當時57歲的Google前副總裁Alan Eustace，穿戴特製的高科技太空跳傘衣搭乘超級氦氣球到達平流層，運用30分鐘漂浮在地球上空欣賞美景，並自4.14萬米高的同溫層邊緣，體驗超音速跳傘向下墜落的刺激感，這一跳亦刷新了奧地利極限運動好手Felix Baumgartner於2012年創下的3萬8969公尺紀錄。
曾被「財富」雜誌列為世上第五富豪的甲骨文公司（Oracle）執行董事長暨CTO Larry Ellison熱衷帆船探險，旗下美國甲骨文號（Oracle Team USA）曾在他帶領下獲得2010年美洲杯帆船比賽冠軍。除了帆船之外，Ellison也愛開飛機，甚至持有義大利戰鬥機駕照，即使曾在夏威夷衝浪時摔斷幾根骨頭，也不曾削減他冒險犯難的精神。
在亞洲超級富豪方面，也有不少中國企業家同樣喜愛極限運動，萬科集團董事會主席王石是其中的佼佼者，他玩過攀岩、賽艇、登山，1998年他開始接觸滑翔傘，2003年他首次成功登上世界第一高峰聖母峰（珠穆朗瑪峰），當時52歲，王石成為中國登頂聖母峰年齡最大的一位登山者。
另外，像是富比世排行榜上的中坤投資集團董事長黃怒波，自2005年起，受海明威小說《吉力馬札羅的雪》影響，首次登頂非洲最高峰吉力馬札羅山，亦曾從北坡衝頂聖母峰時，在僅剩144米時，因手凍傷而被迫撤離。
黃怒波曾說，「在山上經歷了那麼多苦難，我知道活著有多好。我可能慢慢地變了，忍耐性越來越強。」
王石也曾在山上說，「只有恐懼才會討論山有多高，路有多難走；真正登山的人，對山不害怕，不討論，只管走。我不問花費多少時間，不問路還有多長，反正不能後退，反正我要登頂。」反過來，做企業也一樣，山上那麼苦，死亡我都不害怕，我還怕一個宏觀調控嗎？我不急於求大，不急於求成，好好把企業做好，向著這個目標走。
這恐怕就是極限運動之所以令企業家趨之若鶩的最大原因，如果能抵達聖母峰世界之巔，還有什麼攻無不克呢？
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