畢業後，你活出什麼樣子？揭開青年就業悶鍋

疫後時代經濟難題浮現，全球都有青年就業失衡的現象，這背後不只是單純的供需問題，政策僵化、薪資負成長、跨世代溝通障礙如長此以往，不免令人憂心，就業與缺才將成為更矛盾與難解的問題。 正值畢業季，工商財經網製作「大缺工時代 人才去哪了？揭開青年就業悶鍋」專題，希望透過專家客觀的分析與新世代吐露的心聲，探討如何為青年創造更令人期待的就業環境，與此同時，也期待青年們充滿活力、跨界學習，在就業之路上，勇於探索未知的世界。



「如果可以回到過去，我希望自己可以更早意識到『工作是什麼』。」畢業於政大財務管理系、台大財金所、34歲的小酒館經營者林太乙，是標準的Y世代（Generation Y）。從來沒有踏足過一天的金融業的他，生逢台灣高等教育普及化年代，如今已是職場中生代。

林太乙在高三時最想念的科系其實是哲學系，考量生計才選擇商院財管系所，之後繼續攻讀台大財金所，唸完碩一即中斷學業去當兵，認真思考可能無法適應辦公室文化，加上對烤肉著迷，他有了開店的想法。

首次開店因與朋友理念不合之下收場，待業的兩年，他擔任全職Uber Eats外送員，自嘲可能是學歷最高的外送員，不過「這是個夢幻職業，不用面試、可自己決定上下班時間，跑得多就賺得多，大概一周跑不到40個小時，月入就4萬。」

重啟開店生涯後，林太乙對店租、水電、人員結構等成本進行整體評估，發現以往在商學院的所學是有幫助的，「但可能不需要用到7年的學習時間」。儘管薪水相較在金融業工作的同儕差距不小，偶爾不免自我懷疑，但憶及初衷，「我不想去做我不喜歡的事」，加上工作中可將興趣分享與來客，他因此獲得很大的成就感。

畢業於師大英文系的Verna，在大四畢業前感到迷惘，畢業季的就業博覽會對就業幫助有限，班上當老師的不多，而她的第一份工作是在法國餐飲品牌擔任內場儲備幹部，之後愛上健身，她開始學習相關知識並轉行當健身教練。如今十年過去，「這行迷人的地方是，可以與人面對面接觸，不會單調，另外運動是喜歡的生活方式，推薦自己認可的事比較真誠，也能做得久。」

這算不算「高學低就」？林太乙說，「高」代表分數高？「低」就一定是低薪？他認為沒有什麼叫「低就」，因為每個職位都一樣重要，每個人在社會上都有自己的位置。且AI飛速發展，目前的「高就」專業未來或會被科技取代，反而很多基層工作中的隱形價值，例如服務業的待客之道等，仍會是真正需要的就業需求。

疫情加劇不平等 高學低就是全球普遍現象

這是兩個勇於追夢做自己的例子。但「高學低就」（Underemployment）是全球普遍的現象。2023年初，國際勞工組織公布《世界就業和社會展望趨勢》，指出經濟放緩可能迫使工人接受質量較低、薪酬較低、缺乏就業保障和社會保護的工作，COVID-19的衝擊加劇此一不平等現象。

在台灣，主計總處估計，2001年具大學以上學歷而從事基層勞力工作者只有2萬，占117萬名大學以上學歷就業者僅1.8％，2022年此一比率升至11.3％，21年來已提升5倍之多，這意味著愈來愈多高學歷者只能找到基層勞力的工作。

正因為高學歷者投入基層勞動工作者愈來愈多，收入也不高，依家庭收支調查，1995年有研究所學歷者每年可支配所得的中位數是84萬元，歷經二十多年，於2021年只微升至88萬元，若以物價指數平減，高學歷者的收入非僅沒有成長，還大幅倒退。至於大學學歷者的處境更慘，其可支配所得中位數由1995年的63萬降至2021年的53萬，如果以薪資變化來衡量「高學低就」，多數高學歷者的處境確實是如此，而且情況未見改善。

主計總處官員表示，隨著90年代初期廣設大學政策推展，近年雖有私校退場，各大學廣收學生、研究生，高學歷人口由過去鳳毛麟角，變成過江之鯽，在僧多粥少，失業率自然扶搖直上，去年大學以上學歷者的失業率4.7％，遠高於平均失業率，即使找到工作了，也常有高學低就的情況。

此外，根據各國官方數據顯示，2023年4月部份國家青年（16到24歲）失業率以中國大陸最驚人，達到20.4％，5月繼續新高來到20.8％，大陸政府已推出就業攻堅政策，其經濟學家示警，高學低就、青年選擇躺平的現實，已成一個無法在短期內解決的結構性問題，且將對社會價值觀及穩定，產生深遠影響。

至於歐盟青年失業率，在4月達到13.8％，部份以服務業為主的國家如西班牙及義大利雖有下降，仍呈雙位數成長。在台灣，4月青年失業率為11.37％，雖較上月下降0.6個百分點，但自2019年以來，一直是雙位數成長。

低薪高工時抹殺熱情 餐飲缺工卻留人不易

不可諱言，長期低薪如同夢魘，根據主計總處公布10年來台灣薪資中位數與平均數，2021年工業及服務業受僱員工全年總薪資平均數為67萬元，但低於平均數人數比率達到68.31％，這顯示有68.31％的受雇員工收入未達平均年薪，比率創下歷史新高。2022年數據尚未公布，但本該展現活力的青年大軍，在全台餐飲及觀光旅遊業高呼大缺工時，至今似仍處於低薪高工時情況。

現年30歲，任職於某連鎖餐飲集團的林姓副主廚表示，新進餐飲人員大多月薪3.6萬到3.8萬元，時薪也是從180元起跳，不過缺工讓平均工作量變大，「原本需要7個人的工作，現在變成5個人」，讓人員流動性變大。林副主廚從高職到中國海洋技術學院念了7年的餐飲，學以致用的他直言：「這個行業很辛苦，剛畢業時月薪不到2.6萬，一天工時10小時，體力消耗很大。」當時的70個同學留在餐飲業的剩下7人，多數人做了3到4年就轉行。

畢業於智光商職餐飲科的李財永正是如此，從事餐飲工作4年後轉行當業務，他賣過房、車及土地，也當過保全，因深感得做個具備經驗、技術的工作，31歲他再轉行做冷氣學徒，現職是冷氣維修技師。李財永說，自己接案子的師傅，夏天真的有10來萬，但冬天就很兩極。與餐飲相比，做冷氣更苦，要曬太陽、要爬高，也要會基本的水電原理。但在職涯上繞了一大圈，具備業務經驗，學成後反有助於接案，李財永以自身重做學徒為例，「對工作有熱忱、可學以致用及賺到錢，才能做得長久。」

大缺工危及經濟發展？ 企業應反思如何用才

值得注意的是，紐約時報年初竟評論，工程人才短缺問題，將成為台灣半導體維持優勢的挑戰。台灣工總也疾呼，缺工缺才已危及企業生存、國家經濟發展。不過，疫情影響與少子化是導致就業市場失衡的重要原因，但不是全部，人才錯置（Missmatch）無疑使情況惡化，而這部份體現在技職教育方面尤為深刻，政策的保守與企業亂搶才，都要負很大的責任。

國立台灣科技大學校長顏家鈺受訪時表示，以教育經費投注來看，科大遠不如普大。2022年政府編列高教司預算約159.6億，技職司約為89億元，前者接近後者的1.8倍。以可取得的2018學年資料來看，平均每位學生每年獲得的教育資源方面，一般大學生約2.3萬，是技專生的1.4萬的1.6倍。

再者，顏家鈺表示，大部分科大畢業學生出路都很好，但台灣確實出現人才缺口，「讓台積電把人才搶光是很不健康的」。不可否認台積電大舉徵才後，缺才情況難以平衡。不過，中小企業對自身的了解也並不夠，「廠商都比較喜歡科大學生，但不只要選好的、還要便宜的，這是要改變的觀念。」

科技大學的畢業生仍是企業需求的大宗，應該讓科技大學也有教育的光譜，而不是一致性規定所有科技大學都跟從，他建議，例如台科大偏向研究，希望學生到企業不僅是技術熟悉，還要有研究的能力。以企業而言，可能只需要學生能操作機器就好，但整個社會應該有一個光譜，這樣才能讓不同學校，訓練出不同領域的人才。

職場跨界學以致用 重點在擁一技之長

「我知道自己不擅長念書。」復興美工、台藝大二技畢業的江雅璇，與南英商工、中華醫事科技大學化妝品應用與管理系畢業的Kira的感受相同，華人社會普遍推崇「唯有讀書高」的價值觀，但作為自由接案設計師的江雅璇比較幸運，家人倒是鼓勵小孩多學技能。喜歡藝術的她，在就學方面算擇其所愛，「很多學生讀了4年畢業即失業，很多公司會需要有經驗的，花同樣的時間讀書，我可以比別人早入職場，所以讀大學時是一路忙到結束的。」

Kira在17歲投入美髮業，中華醫事科技大學化妝品應用與管理系畢業後就自行開業，目前他是位「YouTuber」，副業是美髮師。回想最初和女友迷上夾娃娃機，上網作功課時發現較少人分享相關內容，所以他和女友開始拍攝影片放上YouTube，首月頻道收益就有3萬元，兩年多後月收益破10萬元。Kira索性收掉美髮店做個全職的YouTuber。

結婚生子後，頻道內容轉而分享親子生活，來自YT的頻道月收益大概是6到7萬元，加上其他商業合作，每月仍有10幾萬的收入，YT頻道已逾40萬訂閱的Kira說，「這工作有趣又有錢賺。」Kira對行業消退的可能也有所準備，「現在的工作型態很自由，可以邊陪小孩邊工作，就算以後不當YouTuber，也可以回去做美髮。」

畢業季又到了，對比相關機構搶公布的熱門科系、職業薪酬、企業最愛用大學排行榜，Y世代與Z世代在受訪時，更著重於表達創造一技之長、不排斥跨領域學習的實戰經驗。但相信走過來時路，他們也必定認為，自己可以擁有的不止是這些，而是更值得期待的工作環境與前景。探討青年就業問題，必須涉及教育政策革新、社會觀念及企業經營模式，在聆聽新世代心聲與專家分析後，就讓我們掀開這青年就業悶鍋吧。

