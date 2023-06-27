求職V.S留才 人資董座談青年就業QA一次看

針對目前台灣面臨的青年就業問題，資誠人資管理顧問公司董事長林瓊瀛6月14日接受工商財經網專訪時表示，各個產業都有相對應的責任，年青人是否能在企業裡有學習空間，企業是否有人才發展的資源，這個才是最重要的。

他以人資顧問的角度出發，從企業留才的主張及求職者心態與教育等面向觀察，提出以下看法，以下是問答全文：

從企業端跟求職者端來看，企業對求職者最需要的條件為何？反之，求職者最希望企業提供什麼樣的條件？

A：年代在變，有些事情是不變的，以前常說如果專業能力不夠，做久了也被逼著要學會，但心態是很難改的，以人資角度來看，重點會落在潛在員工是不是有熱情、有動機、有意願？這個是最重要的。

很多人問求職者為什麼選我們公司，求職者會回公司名聲好，但這是瞎扯，因為問為什麼願意來這樣的公司工作，其實就可以讓人認知到心態上是不是夠正面、積極。

第二，是自我學習、成長的動力。不是一離開學校就不用學習了，反倒是另一種形式、更多樣的學習的開始，所以讓人看到你展現出願意成長、願意吸收、願意努力的動機很重要。

近年來大家都在談解決問題的能力，解決問題的能力似乎有點太沉重，應該是說，真的比較有系統、有邏輯去看問題，然後去想可能的解方，問題是現在問題都很複雜，並非一人可以想出來的，所以邏輯思維、團隊合作即Working with people，都是很重要的能力。心態對了，這些能力就會慢慢被培養起來，如果說什麼比較重要，我覺得心態是重要的。

資誠人資管理顧問公司約4、5年前引進AI面試，讓學生對著手機回答並且錄影，上傳錄影檔後，後端就會分析，根據求職學生說話的速度、瞳孔變化及臉色潮紅的程度、說話的步調進行就可以先進行一番解析，這意味著，是不是可以找到正面積極的人。

但不管在舊世代、新世代，其實都一樣。現在的年青人最看重什麼？錢很重要，但除了薪酬福利以外，他們更重視自身成長的機會，然後是否有升遷的可能。也許有人會說，年輕人怎麼那麼愛做官、那麼愛往上升？事實上現在產業變化很大、經濟態勢變化大、步調又快，要他們撐那麼久才升得上去，也是強人所難。所以新世代會更看重升遷的機會以及成長發展的機會，這都是企業端要努力的。

台灣在專業和就業機會不匹配的情況，是否明顯惡化？

A：這就是所謂mismatch(錯置)，一般講錯置就一定指向教育體系，指現今的學用落差，教育系統要負很大的責任，但這是最不負責任的說法。

重點是「學」不是學校畢業後就停了，所謂「mismatch」，企業、產業本身也要擔負一定的責任。技職系統跟高教系統的問題是一致的，現在大學錄取率是90％以上，我們終究要面臨政府政策要怎麼引導，最後第四象限才是勞動力本身的質變。

所以我們現在講的是四件事，一、學界要怎麼做？二、企業本身要肩負什麼責任？三、政府政策要怎麼引導？四、以及我們有沒有真正看到勞動力結構的改變？

勞動力結構的改變，一般就會談到新世代，我們真的要花時間來了解新世代在想什麼。

早在10多年前，就有倡議提到企業要做的事情不是「終身雇用」，而是要讓員工「終身有被聘用的能力」，被聘用的能力可能就是企業想用、需要的，晉用的人在企業裡企業成長，練好功夫，可以往下一個職涯發展。

但如今談到「工作長度」這件事，根據某個調查顯示，Baby Boomer（嬰兒潮）時期出生者，停留在同一個工作的長度約8年；X世代約5年；Y世代約2.9年；Z世代是2.3年。現在一個年輕人願意待在一個工作上2.3年，都要尊敬他了。

Z世代指的是18歲到25歲，因為種種的業態、機緣可能會稍長一點，但一般印象就是年輕人不穩定，待不到1年就走。Y世代是指26-40歲的人，X世代是41歲到58歲、59歲到75歲是Baby Boomer時出生的人。

因世代差異，大家願意擔在同一工作的時間變短很多，不過台灣中小企業比較多，企業存活年齡事實上少於7年，一家公司平均開不到7年。所以你想要在一個企業終身、領退休金，這個想望基本上不存在。

因為COVID-19的影響，國外有所謂的大離職潮，另外一個更精準的形容，應該是大轉職潮(Reshuffle)，重新洗牌的意思。

為什麼大家要轉職？可能是新冠疫情影響生活觀，科技進步、遠距工作變成可能、變成日常的時候，就會有其他的想像。

但首先，勞動者會回顧自身工作的意義，例如台灣服務業面臨缺工，以前在餐廳端盤子，一端就是8-10多個小時，現在可去接外送的單，還可看愛不愛接，如果拚一點，錢遠比在餐廳當服務生多，還多了自由、彈性。所以現在工作的樣態，已經不像以前那麼定型，年輕人期待彈性、成長。

各個產業都有相對應的責任，例如一個年青人到你那邊能否學到東西，企業是否有人才發展的資源，這個才是最重要的。

在學界，目前有很多彈性學程及學綱的設計，可是，企業主不應該單純指望學生出來就有即戰力，馬上就可以用，這是不可能的事情。一般來說學用落差，「用」的部分，我覺得企業的責任比較大。至於供需的部分，真的受少子化影響，2022年新生兒不到14萬新生兒，所以不能簡化成年輕人學用不符，絕對的供給已驟然下降，需求端又希望可以很方便的去使用，這也是錯誤的想像。

企業在徵才方面應有那些轉型的思維？

Ａ：金融海嘯後，很多的企業面臨轉型變遷、數位革新、疫情衝擊，回過頭來問，現在的企業是不是還是用過去的思維在設計工作？徵才廣告一出來，一點都不Charming，怪不得找不到人，這也讓年輕人的想法受到制約，認為這就是一個無法帶來自我價值的工作。所以缺工狀況是一樣的，不要指望年輕人還會抱著爺爺奶奶輩的想法，例如工作倫理、職場倫理，現在都要做相對應的改變，這是我覺得最根本的改變。

再談到產業的變化，我在6月14日看到電視台的新聞，不禁讓人納悶，每年到此時，大家就開始在講熱門學科、熱門產業，然後就競相追逐。那誰當過領頭羊？以前的金融保險也當過領頭羊，但每年速變，現在聽說最紅的是AI，不過現在對AI的前景都還有很大的不確定性，像前幾年很紅的元宇宙也消風了。

趨勢一直在變，如果迷失在要趕快去念熱門的科系，首先，會面臨比別人更高強度的競爭，再者，不適性就導致發展堪慮。更重要的是，十幾年前的熱門科系跟現在熱門科系更是天差地遠。

總的來說，真的不要一窩峰，這是畢業季最大的提醒，要找到適性。年輕人面臨的狀況不是沒有足夠的職位，是從進入到離開學校，是否有真的觀察到整體產業及環境的變化。

人資是最該進步的，要指望年輕人進來做到退休，基本上是緣木求魚。以前大家會嫌，一年換好幾個工作或不到一年就換工作，太跳、穩定性不夠。現在年輕人一、兩年的資歷，有些嘗試去做不同的可能性，如果可以累積不錯的學習與資歷，當然選擇用腳投票，去選更好的工作。為什麼要選擇更好的工作？他自己就幫自己加薪了，就是趨勢不可擋。

回過頭來問，企業留才的主張在哪裡？不能只是說要終身聘用，搞不好隔沒幾年企業就倒了，所以從設計工作、人才聘用門檻的選擇，一直到對於給員工的價值主張與留才的策略是什麼，這些都要想清楚。

太多人說三道四說，年輕人草莓族不耐操，其實都是用舊價值思考，都是不對的，我們只有去順應整個勞動力結構的改變，趨勢是不可擋的，現在的組織，都面臨到老中青三代共存，人力資源不管是政策、程序、彈性上，其實都要去關注到這三個不同的世代。

從台灣近年來的平均薪資及中位數來看，是否意味著低薪時代來臨？

A：談到平均薪資，要各打五十大板，以前馬英九時代的「22K」（註：2009年馬英九政府推出「大專畢業生至企業職場實習方案」，也就是俗稱「22K方案」，為期一年，名額共3.4萬人，這不單使企業主產生以22K就能雇用大專生的觀念，因實際上比當時大專畢業生平均薪資還要低，反造成薪資倒退。）知道這是什麼邏輯嗎？就是企業用一個人，政府補貼22,000元，後來的企業好聰明，想說政府補貼22,000，那如果不用出錢，22,000就可以請到人。

政府政策那時候只要改一說法，就沒有22K這個事，如果最高補助到22,000，企業用多少錢請，政府就相對補貼多少，薪資馬上就變44,000元。

自由政府的有限引導已足夠，沒有干擾就已經很不錯，「22K」就是好意變壞意，所以政府政策出台之前，要再多一些思考，例如現在一想到就業問題，就想到補貼，但政策不是只有補貼一件事而已，補貼錯了就變成22K。

營利事業一定是追求利潤極大化，現在基本工資一路往上拉，可是，政府還是在做很多補貼，補貼有沒有課責到企業？或企業其實無意願加碼？這個其實可以討論，無可否認，台灣整個薪酬水準不夠理想。

我最痛恨的就是，當企業經營者跟你說，我都沒有競爭性，要倒了，要出走了，還談加薪？這就顯示，過去企業存在的目的或是獲利的來源是來自於壓榨員工，因為員工做出相對的薪資短少的貢獻，才讓企業可以獲利，所以企業是在吃員工豆腐，員工的薪資往上漲，企業的競爭性就不在，那麼請問，這間公司存在的目的是什麼？就跟電費一漲就說要倒一樣，所以這些喊倒的企業，獲利來源是來自於台電？不覺得這些都是似是而非的論調嗎？我們以前追求成本最佳化、利潤極大化，這一定要修正。

這幾年比較大的挑戰是因為物價上揚，雖台灣相對其他各國已相對OK，但無可避免要面對的就是，如果根據主計總處2013年的經常性薪資37,552元，經過十年，去年2022也才拉高到44,416元，可是不是真的低薪是要相對物價水準，通膨的年代就會陷入一個螺旋效應就是，調薪，物價就往上，這就是為什麼公教人員一調4％，馬上有聲音說，這樣會造成壓力上升，這就是所謂的薪資物價螺旋。

所以我常在跟企業決策者說，加薪很重要，可是加薪的留才效應是會遞減的。首先，一定要追平物價上漲，再者又要追平其他競爭者，加薪留才的邊際效應會有遞減的效果。

加薪不是不重要，還是很重要，但如果招式用老了，公司只剩下加薪一件事，到後來都讓員工忍辱吞金，問題就很大。這兩年我們一直跟企業主溝通一個觀念，貨幣性報酬跟非貨幣性報酬的均衡，有些企業的努力其實除了很重要的加薪以外還有一些別的東西，是新世代更期待的，譬如說你有沒有足夠的成長空間、學習資源，譬如說我的晉升是不是會有天花板效應，考核、聘用數字是不是透明，一些很基本的工作，都是人力資源應該要關注的。

現在我們常提到，要照顧員工身心靈的健康，身就是照顧身體，成立一個健康中心，有護士，職安法也需要；心，譬如協助專案、心理諮商；靈，還要熱情，讓員工願意在這組織停留。這個觀念就叫Well-being，這是一個有意義的工作，對人資來說就是一個很大的挑戰。所有的努力不單只是因應勞動結構、世代差異的改變，也在因應外在環境的挑戰。

以目前的就業市場來說，有個議題是大家一直再討論的：選系、還是選校好？ 您可否給年青人一個建議

A：個人認為，學習成長的環境是很重要的，學習什麼再說。系很重要，但年青人不要自我設限，更重要的是，第二專長或跨界學習很重要，年輕人的自我設限到後來會變成這也不行、那也不要，到最後就會變成一個小圈圈。

我對年青人的期待在於，如果不自我設限，去嘗試各樣的可能性，例如本身學會計，又對程式很有興趣，在學校中去進修相關程式語言，那就是會計人員擁有數位力；再來就是有主張是重要的，所以現在在談的選系都太早，高三畢業就要決定下半輩子真的太殘忍。

再者，年青人不要先討厭什麼。我看過太多年輕人，選這個系但卻痛恨它，那就真的是Going no way，比較令人期待或是比較好的事情則是，先站穩你所選的，這就是所謂的T-Shape人才。

大學環境是非常開放的，如果自我的學習動機夠，有很多很不錯的資源可以應用，譬如說各校的職涯中心很認真努力在經營，在國外，畢業生找工作，先找職涯中心是很普遍的現象，跟職涯顧問先聊聊再去找工作，但台灣的大學生好像沒有這個習慣，都是等人家來教你。有沒有學習成長的心態，會是主導一切的關鍵。

您鼓勵年輕人有開放學習的心態，那麼在政府跟學界方面，有釋放到技職教育的培養內容裡面嗎？

A：可以看到學校有在做一些努力，譬如說，現在有更多樣性的學位及學程設計是比較跨界，例如，念法律的要懂會計，法官要判財經案件，是否需要有一些財經素養？這些跨界學習有更多可能性，學界也認知到單一而薄弱的能力，沒有辦法支應這些複雜的變化，所以在現在的跨界學習上，也跳脫了原先系所的設計，有設計一些跨界的學程、學分或學位，方向上是好的。不過現在的學生在學習本科系的知識就已經很痛苦了，再去多修一些別的也有困難，舉例來說，到會計系修輔系、或是雙修的學生，動機就讓人很尊敬，法律系的來修會計，生活可能會很痛苦，但真的就有這樣的人，而且學得還不錯。

在這方面，政府可以做的大概不多，不要干擾最好，要寬容的去看待這些多元的發展。台灣的就業環境、不管是在人才的素質上、經濟發展、物價水平上都沒有這麼悲觀，相較於別國並不遜色，只是如何可以變得更好？如果每個企業真的很認真的去改善薪酬結構跟聘雇條件，就可以消除掉很多問題。 現在很多人擔心，現在學到的，很快就被取代，但是，學校教你的，不是要被取代的，學校教你的都是ChatGPT不會教你的，叫做分析能力、判斷能力，理解問題想到解方，這些基本能力都是學校給你的，不是學會後就被時代淘汰，反倒是，在學校畢業後就停止學習，才有可能會被替換。