少子化難退隱 山口組70歲大哥上街火拼

「嬰兒荒」席捲亞洲，就連人口大國中國也在2022年迎來人口負成長。緊跟在少子化之後的，是勞動力短缺。作為全球高齡化指標國家，日本已與少子化問題搏鬥了30年，然成效不彰，世代無法順利交替，不僅讓許多百年企業找不到接班人，甚至出現黑道份子60、70歲還要親上前線火拼的窘境。

日本2022年出生人口 首次跌破80萬人

日本的低出生率和人口高齡化一直以來是發達國家借鑑的案例。根據日本厚生勞動省人口統計數據顯示，日本2022年出生人數為79萬9,728人，不只是自1899年開始統計數據以來最低，也是首次低於80萬人。

值得注意的是，日本國家人口及社會保障研究所2017年曾預估，日本出生數字2030年才會下降至80萬以下，但事實上，2022年便已超越了此估算，出生率下降速度比預想的要快8年左右。

對於日本出生率的快速下降，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）甚至曾語出驚人表示，如果日本高齡化的現象一直沒有改善，無法逆轉讓出生率超過死亡率，未來日本終將不復存在。

中小企業找嘸接班人 大廢業時代來臨

日本作為古老的商業國家，引以為傲的「職人文化」讓「日本製造」成為優秀的代名詞，也讓日本企業的經營壽命比其他國家更長久。據統計，日本至少百年歷史的企業就超過3.3萬家，占世界總數40％以上。再加上日本歷經上個世紀80、90年代經濟高度發展，中小企業蓬勃而生，不過隨著少子化情形越來越嚴重，讓這些百年老店及中小企業的經營者面臨找不到接班人而面臨「廢業危機」。

紐約時報引述日本政府數據指出，現在日本企業主平均年齡上升至62歲左右，近60％中小企業由於沒有接班人，對接下來發展沒有計畫。

北海道的企業主橫山秀一就是一例， 73歲的他在盛產牛奶的小鎮經營物流業，橫山去年考慮退休，但他的孩子對這門生意不感興趣，也沒有員工願意接手，儘管他刊登廣告尋找接班人，售價為零日元，但過程並不順利。由於當地酪農的老齡化與利潤減少，許多農民依賴橫山的公司來完成收割乾草和清理積雪等任務。附近一家乳製品合作社的經理Isao Ikeno坦言，如果橫山的公司關閉，那經營將會便得「極其困難」，因為越來越難找到工人。

根據預測，日本中小企業因沒有繼任者而出現倒閉潮的情形，到2025年，大約63萬家仍有獲利的企業可能倒閉，經濟損失1,650億美元和多達650萬個工作崗位。

日本極道黑幫 快變老人俱樂部

少子化帶來的衝擊，遠超出一般人想像。有報導指出，曾經叱吒風雲的日本黑幫也不敵超高齡社會浪潮。

根據日本警察廳報告顯示，到2021年底，全國約有2萬4,100名黑社會成員，此數據不只與1960年代初期幫派的鼎盛時期相差甚遠，更是自1958年首次統計以來的最低數字。而早在2019年，日本幫派成員平均年紀已首次超過50歲，70歲或以上的幫派成員比例也明顯增加。

在沒有新血加入的情況下，發生衝突時往往是年逾半百的成員出面火拼。舉例來說，2019年10月在兵庫縣神戶市的大街上發生一起槍擊案，兩名當地黑幫成員遭到槍殺，而槍手則是一名68歲的山口組成員。2021年8月，山口組一名51歲成員遭人連開數槍重傷，開槍的是神戶山口組旗下60歲山健組組長中田浩司。

日相認情況危急 東京對18歲以下每月普發現金

對於急遽加速的少子化，日本首相岸田文雄也在本月初承認「情況危急」，並誓言將提具體翻轉對策。事實上，日本對於「催生」可說是絞盡腦汁，從1994年起就開始推出生育補助計畫，最初的補助只有30萬日圓，2009年調為42萬日圓，而因為生產費用逐年上升，日本厚生省於去年公布，自2023年4月起，每胎的補助將調高至50萬日圓。

另外，東京為了鼓勵生育，也在今年年初宣布，在今年4月起，對當地0-18歲的人口，每年每月發放5,000元日圓，而且這項補助並不排富。

搶救少子化 東亞各國砸銀彈

為了挽救快速下跌的生育率，各國政府紛紛推出所謂的生育補助，用撒錢以刺激人們生小孩的慾望。而這些補助有什麼不同？

南韓

韓國政府為了讓父母能夠參與小寶寶的成長過程，對同時請育嬰假的父母們提供每月最高600萬韓元的育兒補助。

而為了鼓勵爸爸請育嬰假，韓國政府決定對在小寶寶出生後12個月內請育嬰假的父母雙方分別提供最長三個月、每人每月300萬韓元的育兒補助。

不只是補助爸爸、媽媽們，如果爸爸、媽媽是任職於中小企業，中小企業主也可以獲得每人每月200萬韓元的補貼，以此鼓勵企業積極配合外，也讓請育嬰假的爸爸、媽媽們無後顧之憂。

同時，對生育醫療檢查費用補助，也提高為100萬韓元，並額外加碼提供孕婦不限制用途的200萬韓元的補助，也就是說，小寶寶還沒出生，韓國的準媽媽就先收到一個大紅包。

在幼兒津貼上，從2023年起，增設父母津貼，每個育有1歲以下嬰兒的家庭，每戶每月將獲得70萬韓元的現金補助，1到2歲的幼童家庭也會獲得每戶每月35萬韓元補助；到2024年時，這項補助將會分別提高到100萬及50萬韓元另外，對多子女的家庭，將從第三個孩子給予全額學費的補助。

台灣

為了推升生育率，衛福部於2021年7月起擴大生育補助，包括試管嬰兒補助範圍，只要不孕夫妻一方具國籍，且妻年齡未滿45歲，都可申請最高新台幣10萬元補助，後續最高還可補助6萬；產檢項目也增加，產檢次數提高到14次，產檢假也增加至7天；育嬰假期間，父母雙方皆可申請留職停薪，育嬰留職停薪津貼補助金額也調高至8成薪，最長可領6個月。

而自2022年8月起，育兒津貼加倍發放，第一胎每月發放5,000元，第二胎每月發6,000元，第三胎每月發7,000元；0-2歲托育補助，依家庭經濟條件，送托公共化托育機構每月補助5,500元至9,500元，送托準公共托育服務者，每月補助8,500元至1萬2,500元，減輕家長育兒經濟負擔。自今年1月起，未滿2歲育兒津貼及托育補助取消排富規定。

除此之外，各縣市政府也有推出生育津貼補助，但申請條件不同，大多會要求在新生兒出生前，父母任一方在該縣市設籍達一定時間。

中國

為鼓勵生育，大陸不少省分將「三孩」寫入政府工作報告，並提出各種鼓勵生育的政策。甘肅省張掖市臨澤縣對於生育二孩、三孩的家庭，在縣城購買房子給予4萬元（人民幣，下同）的補貼，在各中心集鎮購買商品房給予3萬元的補貼。

江蘇省海安市則頒布「購房支持」政策，海安市常住居民，針對子女未成年的「二孩家庭」，給予200元/平方公尺的補貼，「三孩家庭」則給予400元/平方公尺的補貼。

浙江省寧波市的鼓勵生育力度更大，對生育二孩或三孩的家庭，連續繳存住房公積金滿2年，首次申請公積金貸款購買首套自住住房者，最高貸款額度由60萬元/戶提高至80萬元/戶。

四川省內江市資中縣則推出，在2021年5月31日之後，同一對夫婦按照大陸國家生育政策生育「三孩」的購房者，購買房屋面積90平方公尺（不含）以下獎勵10,000元/套；購買房屋面積90平方公尺至140平方公尺獎勵12,000元/套；購買房屋面積140平方公尺（不含）以上獎勵14,000元/套。

杭州今年首次補助生育二孩、三孩夫妻，向二孩家庭發放一次性補助5,000元、三孩家庭一次性補助2萬元。

山東濟南則對2023年1月1日以後出生的二孩、三孩家庭，每孩每月發放600元育兒補貼，直到孩子滿3週歲。黑龍江哈爾濱推出方案，按政策生育第3個子女的家庭，每月每孩發放育兒補貼1,000元，直到子女滿3週歲。

雲南省由今年1月1日至2025年12月31日對符合政策條件的家庭發放一次性生育補貼，二孩補貼2,000元、三孩補貼5,000元，以及育兒補助等。

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