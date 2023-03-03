話題》MWC秀黑科技 各廠亮點大比拚

MWC 2023來自全球超過180個國家共有超過1,900個參展商與會，今年是疫後首度恢復全實體展，台灣電信業者、網通廠商無不摩拳擦掌。 參展的重量級科技廠，包括英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、三星（Samsung）、華為、Meta、谷歌（Google）等；而台廠除聯發科、宏達電、中磊、合勤控等將個別參展外，工研院領軍和碩、廣達、仁寶、中華電等，組成「國家隊」，展示端到端完整5G產業生態系，爭取歐美電信版圖。 本次展覽的話題圍繞著5G、6G、衛星通訊、元宇宙應用等，當然還有不可少的新手機發布會，尤其是摺疊手機更成為各大廠的標配。

元宇宙應用 AR眼鏡成熱點

在元宇宙的浪潮中，不可缺少的當然是宏達電的產品，宏達電今年在MWC參展內容除了展出最新款一體機Elite XR之外，還包括新的生態系統與服務內容，企業用的虛擬協作空間VIVERSE for Business，並針對一體機推出企業版的更新，以及針對VR影劇與內容拍攝者開發的Mars CamTrack虛擬製作技術。而宏達電旗下Vive Originals以「華燈初上」為基礎改編的沉浸式元宇宙戲劇作品《華燈初上未來版：小紅帽殺人曲》VR體驗版，也在MWC全球初登場。

小米則在會中發表其無線AR眼鏡探索版。小米創辦人雷軍指出，這是一款採用無線連接方案的AR眼鏡，本體重量僅為126克，並率先運用小米研發的高速互連匯流排技術，降低手機與眼鏡的無線延遲時間至僅3 ms，完整通訊無線延遲時間降低至50 ms，讓電腦裝置、智慧型手機與AR眼鏡間，能不依賴有線連接便進行高速資料傳輸。用戶可以在AR眼鏡顯示區域中觀看YouTube、TikTok等APP，也可操作智慧家庭裝置，或是用手勢或觸控板操作配對的智慧型手機。

Oppo也將它僅重38克的AR眼鏡- Air Glass 2帶到展覽上，這款標榜使用OPPO研發的全球首款晶圓浮雕式衍射光波導鏡片，主打輕便、智能、美觀；同時，鏡片可支援定製視力矯正等方案，該款眼鏡還提供打電話、實時翻譯、導航、語音轉文字等功能。

ZTE (中興通訊)旗下nubia品牌推出了首款AR 眼鏡nubia Neovision Glass。 這是第一款通過德國萊茵TÜV及Hi-Res Audio認證的智慧眼鏡裝置，可看到120英寸的飄浮螢幕，有1080p 的解析度，重量僅為79克，極為輕巧，並支援500度內的近視度數調整，輕度近視者可以不戴眼鏡使用。而且中興通訊特別注重其美觀性，外側的鏡片可以透過磁吸換成不同的配色，就像是更換太陽眼鏡一樣。

中國品牌搶市場 摺疊機、卷軸機站C位

度過去年手機銷售的低谷，為了提振銷量，各家廠商，尤其是中國品牌都期盼使用新功能吸引消費者目光。

OPPO的首款小折疊機Find N2 Flip，擁有業內最大的3.26英寸豎向超大外屏，可以不用打開就可以刷手機；另外憑藉領先的自研鉸鏈和螢幕技術，相比其他款摺疊手機，摺痕更淺且有更長的續航力。

榮耀則喊出要超越三星Galaxy，在展會中發佈了全新旗艦機榮耀Magic5系列，其Magic Vs採取更輕薄、可凹折設計，重量只有261克，售價1,599歐元，向全球高端手機發起衝擊。

深圳傳音旗下手機品牌 TECNO也不再滿足於中低端手機，在展會中揭曉旗下第一款摺疊手機 PHANTOM V Fol，這款搭載聯發科天璣9000+處理器，據官方稱可在15分鐘內充電40%，在55分鐘內充滿電；其性能也達到業界旗艦機的水準。

Motorola則秀出一款名為Rizr的卷軸概念手機，正常螢幕是5英吋，需要時可橫向，就會自動展開變成6.5英吋；如果需要拍照，背面可以看到預覽照片。這樣的卷軸技術也有應用到筆電上，比如說聯想就有展示多款卷軸式筆電。

5G衍伸新商機 台廠卡位搶先機

宏達電推出G REIGNS全新的5G行動專網解決方案（P5G）REIGN CORE S2。REIGN CORE S2外觀更輕巧、速度更快，並且具有1萬平方公尺的更大5G覆蓋面積，它是根據O-RAN標準構建的，具有高度便攜性，可輕鬆部署於辦公室、自由搭建的空間或倉庫等。

仁寶發表全球首款基於ARM處理器的5G小型基站4T4R 5G O-RU，更與協廠商共同發表5G ORAN解決方案，整合DU Inline加速卡，可提升O-DU及O-CU極高效的運算能力，全面提升天線配置，可提升DU及CU的運算能力，以較低的功耗並增加數據傳輸速率和準確性，滿足 5G 網路對更高容量與更廣覆蓋範圍持續增長的需求，提供各種不同應用場景的5G基站設備解決方案，同時節能效果達50％以上。

啟碁端出5G端對端開放架構解決方案，包含Arria 10 FPGA O-RU、具5G FEC功能的Agilex智慧型網卡、可作為CU/DU之Xeon D 5G薄型伺服器、工業用路由器及L2/L3整合軟體。Wi-Fi 7企業級無線基地台整合多重鏈結運作（MLO）與搭配軟體的三頻感應天線（scanning radio）得以聚合2.4/5/6 GHz三頻道通段，Wi-Fi 7家用路由器則配有LAN端2.5 GbE和WAN端10 GbE，透過4096 QAM提升數據傳輸速率20％，讓家庭影音串流更高速與穩定。

明泰「新世代寬頻設備端到端解決方案」，從5G基站之無線電單元（Radio Unit,RU）、分布單元（Distributed Unit,DU）到中央單元（Central Unit,CU），除了支援ORAN規格外，也導入5G巨量天線技術（Massive MIMO），用來提升網路覆蓋、場域使用彈性、系統容量，支援在高流量城市地區實現更高的行動容量和效率，並可做客製化彈性調整，布建在多個應用場域。

友訊展出5G O-RAN與M2M、智慧家庭、商用網路與寬頻解決方案，

D-Link 5G 企業專網可針對企業部署大規模IoT物聯網環境，透過高頻寬、低延遲的 5G 高速連網，讓企業更迅速、便利地管理其設備。最新的AQUILA PRO AI系列，包括Wi-Fi 6/6E智慧居家路由器和擴展器等，除搭載最新Matter規格外，同時內建了智慧AI演算，得以確保Wi-Fi覆蓋範圍，打造流暢、可靠的智慧家庭連網體驗。

中磊推出全系列mmWave毫米波及Sub-6GHz小型基地台、室內型及戶外型5G FWA CPE客戶終端設備，展示基於智慧路燈的5G Small Cell，藉由路燈供電的5G小型基站，協助運營商實現智慧城市願景，而基於ORAN技術規範的RU、DU等分散式架構ORAN設備，可應用于智慧工廠、智慧醫療、擴增實境等垂直產業領域。

亞旭提供「企業專網」、「車聯網」、「民生物聯網」三網解決方案，5G mmWave及Sub-6 GHz Small Cell，以及Wi-Fi企業級無線基地台，搭配5G NR ODU/CPE/USB Dongle，以及符合Matter標準的Wi-Fi 7 路由器等裝置，能提供企業快速穩定數據的聯網，為企業建置完整的端到端解決方案，實現智慧工廠5G AIoT虛實整合，

耀登的高頻射頻技術呈現5G毫米波O-RU與O-RAN驗證，以及市場高度關切的LEO低軌衛星等三大主題應用，亦偕同生態鏈廠商推出白盒O-RU平台，透過射頻模組化架構適應各國各場域不同頻段需求。

遠傳結合「5G毫米波小型化基地台設備」、「毫米波整合智慧反射板」、「智慧反射板AI機器人快速選址技術」三項技術推出「B5G毫米波整合智慧反射板」，可以根據環境需求客製化調整無線電波角度，強化5G毫米波的指向性，將無線訊號反射至沒有覆蓋的區域，解決真實情境中的盲區覆蓋問題，並且具備彈性部署、低功率能耗的特性，解決深層室內覆蓋棘手問題，利用AI結合自走車快速找出最佳化部署位置，相較於人工作業，智慧反射板的佈建時間、成本能節省高達10倍以上。

中興推出的新一代5G FWA旗艦產品 ZTE 5G FWA Gen 5，可支援3GPP R17最新標準，支援Wi-Fi 7三頻6GHz / 5GHz / 2.4GHz，Wi-Fi 峰值速率最高可達 21Gbps，採用第五代智慧天線技術，天線增益提升20％，通過AI技術自動鎖定最佳信號，實現高速傳輸，未來還將支援Matter協定，可接入多種主流IoT設備。

盛達電業發表一系列 5G FWA、5G uCPE、5G”2X”技術及 BECentralR CloudEdge 等無線寬頻網絡解決方案。5G FWA包括可安裝於室內或戶外的 5G uCPE（通用 CPE），可獲取最佳訊號以提供最大部署靈活性的創新設計uCPE，將多個頻寬整合從而創建超高速網路傳輸的 5G”2X” 雙載技術，搭配自行開發的 BECentralR CloudEdge 雲端管理系統，可快速部署 5G 無線區域網絡（WAN），同時提供更彈性的管理方式幫助營運商降低成本提高效率。

緯穎展出採用第四代Intel Xeon可擴充處理器的EP100G2，是一款3U5N／3U3N的短機箱伺服器平台，可選擇以1U或2U的伺服器節點組成，可以支援不同的CPU功耗和GPU，因應不同規模的5G Open vRAN和MEC 應用部署。此外，EP100G2單CPU伺服器節點設計，使工作負載的部署單一化，並進一步簡化相關配置及管理，可導入於工廠、商場、體育場及車站等全網域應用。

技嘉科技展出三台邊緣運算伺服器（E163-S30、E263-Z30、E252-P30），分別支援最新的Intel、AMD、Ampere處理器，提供多元的選擇讓企業和系統整合商建構邊緣資料中心；另外，技嘉的「浸沒式冷卻方案」，不僅讓機房總耗能大幅降低30％、電力使用效率（PUE）改善至1.08以下，同時讓HPC處理器效能提升10％以上，將資料中心升級為「綠色機房」，進而達成效能升級、節能省電和ESG目標。

工研院攜手和碩展示5G節能專網解決方案，為一管理5G基站系統節能的軟體，透過定期監控基站網路及終端裝置的流量使用狀況，使用智慧演算法將終端裝置重新導向至特定基站，在不降低服務品質下，讓更多的基站進入休眠減少耗電以節省成本，以智慧工廠專網應用中設置100座5G基站為例，一個月將可減少12,750 kWh，節省約37.5戶家庭用電量，約減少7,060公斤的碳排放。

聯發科大推5G與衛星通訊技術，展示全球首次以5G NR非地面網路（NTN）技術通訊的衛星網路行動通訊晶片，符合標準的3GPP 5G非地面網路解決方案為智慧手機等裝置提供雙向衛星通訊支援，非地面網路（NTN）解決方案的新型裝置及設備和下一代的NR-NTN技術也吸引目光。

MWC概念股 短線題材利多

MWC被視為是全球資通訊產業界趨勢風向球，出席者尋找國際合作夥伴、爭取新訂單，展期雖短短四天，卻會是產生未來12個月潛在客戶的關鍵時刻，訂單商機可觀。

而相關概念股也是近期的焦點之一，本次展會可關注聯發科（2454）、宏達電（2498）、中磊（5388）、和碩（4938）、廣達（2382）、仁寶（2324）等個股；另外網通族群智捷（8176）、致振（3466）、昇達科（3491）、台林（5353、耀登（3138）、仲琦（2419）、合勤控（3704）、智邦（2345）、明泰（3380）等也值得留意。

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