話題》巨頭們為何力捧?一文解密ChatGPT

還在用Google查詢資料或是與Siri對話嗎？你聽過ChatGPT機器人嗎？它不僅風靡整個矽谷，微軟也在2019年對OpenAI投資10億美元，全球首富馬斯克也大力稱讚。世界經濟論壇（WEF）今年1月中在瑞士達沃斯（Davos）舉行的年會，與會的企業鉅子們，開口閉口都是聊天機器人ChatGPT，可見其火紅程度。

ChatGPT是什麼？ChatGPT不僅僅是個聊天機器人，它能用中、英文回答你的各種問題，可以針對使用者問題給予相應的長篇回覆，問答解惑、寫程式，甚至撰寫論文、劇本小說詩歌等等，都難不倒它；儘管其回答事實的準確性受到批評，但因其詳細和清晰的回覆而受到關注。

比起過往的聊天機器人，ChatGPT證明AI技術已經發展到一個新階段，雖然有人認為此AI系統仍然是基於「資料模型」而沒有結合人類的因果邏輯思維，但無論如何，未來這項技術會發展到什麼地步，值得我們關注下去。

Q：揭密ChatGPT背後的OpenAI

ChatGPT是由位於美國舊金山的OpenAI開發，而OpenAI則是由企業OpenAI LP與非營利組織OpenAI Inc.成立的人工智慧實驗室，特斯拉創辦人伊隆・馬斯克（Elon Musk）是創辦人之一，主要理念是發展友善的人工智慧技術，幫助人類社會。

2018年，馬斯克因為與其他創辦人對OpenAI的發展方向出現分歧意見，而離開OpenAI。2019年微軟投資OpenAI高達10億美元，替Azure雲端平台服務開發人工智能技術。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）2023年1月17日出席瑞士達沃斯「世界經濟論壇」表示，微軟計劃將包括ChatGPT在內的人工智慧工具，整合至公司的所有產品，並將其作為平台供其他企業使用。微軟將盡快採取行動，將OpenAI的工具商業化。

OpenAI開發了多款具未來感的AI產品，除了ChatGPT，還有圖像產生器DALL-E 2等。ChatGPT不僅能回答問題，還能寫文章和詩，而Dall-E 2能夠將文字轉為圖像。

微軟繼2019年對OpenAI投資10億美元後，外媒報導微軟有意加碼投資，外傳投資金額可能高達100億美元。微軟則是婉拒對任合潛在交易表示意見。

Q：ChatGPT紅什麼？它能做到什麼事？

ChatGPT是由OpenAI開發的自然語言處理（NLP）模型「GPT-3」延伸出的「GPT-3.5」，可以透過大量數據，來分析和理解輸入文本的含義，並判斷上下文來生成相應、連貫的回應。它可以通過人工智能模型來與用戶對話，並自動理解用戶的訊息，提供更精確、更有價值的信息，具有高度的自然語言理解能力和智能的回應方式。

GPT-3這個模型也是當前最大的語言處理模型之一，擁有1,750億個參數，內容大部分來自網路，包括數十萬條維基百科條目、社群貼文和新聞，讓ChatGPT能夠相當自然地組織語句。

有專家表示，雖然ChatGPT仍有一些限制，就是網路上找的資料不一定全對，但ChatGPT應用的效果比預期好非常多，任何事都可以與它聊，ChatGPT還能幫忙寫程式或是Debug，目前可能無法完全取代寫程式的工程師，但它可以給你一個簡單的框架，然後使用者再自行修改。

ChatGPT也能撰寫文章，它會先給使用者大架構，雖然有些細節有誤，但使用者也可進行微調，但如果是答案非常明確的文章，ChatGPT就不太適用。

ChatGPT在2022年11月發布後一周，在全球已獲得100萬名用戶註冊。圖／freepik

Q：ChatGPT有可能取代Google嗎？

外界公認ChatGPT在AI產業最大的突破，就是能處理非常廣泛的主題，此外，ChatGPT以對話的方式進行互動，以人們無法企及的速度打包整理資訊，甚至能處理對話中出現的不同人物、地點和時間等資訊；可以把ChatGPT想像是文字版的Siri或Alexa，但ChatGPT更能理解問題、更知道用戶想要什麼。

有專家認為，ChatGPT首先威脅到的就是搜尋引擎，比起一條條的藍色連結列表，整理好的資訊、有邏輯的解釋，似乎更吸引人。

ChatGPT在2022年11月發布後一周，在全球已獲得100萬名用戶註冊，五花八門的問題，和與之產生的答案，不斷精進ChatGPT生成內容的能力。

如果ChatGPT產製資訊的能力越來越成熟，恐將衝擊以「使用者搜尋」服務為主的Google，曾有Google Gmai的開發人員表示，「Google距離被ChatGPT顛覆，可能只剩1～2年的時間。」足見搜尋引擎龍頭對這項技術的擔憂。

但也有人認為，ChatGPT 取代Google等搜索引擎的可能性是比較小的，因為現階段 ChatGPT 仍舊與其他AI 聊天機器人有一樣的問題，那就是會以不正確的答案或假訊息回應。

總體來看，ChatGPT是一款AI對話模型，並非搜索引擎，無法提供各式資訊，而且我們平時在網路上搜尋到的資料也並非完全正確，各式的資訊與內容仍需要自己去做判斷，所以說，ChatGPT是不太可能取代搜索引擎 Google 的。

Q：台廠也有ChatGPT概念股？

分析師認為，基本上ChatGPT可以算是「AI +新型內容生成方式」的一種，隨著數據積累、運算力提升和算法的疊代，人工智能逐步滲透在寫作、編曲、繪畫和視頻製作等創意領域，最終就是完全實現AIoT智慧聯網。

AI機器人要順利運行，網路及相關物聯網的需求就是關鍵，可以分為網路晶片、通訊模組及用戶端設備、物聯網等不同領域來看，分析師認為，除了伺服器等廠商可望受惠外，包括聯發科、亞信、中磊、正基、鴻海、研華、華碩、佳世達等多家台廠也將在這波AI風潮中受惠。