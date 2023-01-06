陸網企掌門大復出 御駕親征打什麼算盤？

流年不利的大陸網路產業渴望在2023年重振旗鼓，經歷2021年的政策高壓監管以及2022年大環境疲軟下的裁員降成本浪潮後，在2022年底網路巨人們動作頻繁，阿里、騰訊、京東三大企業掌門人輪流砲轟公司內部現況，並有意親自領軍重返一線戰場。

在2022年底的企業會議上，騰訊與京東都出現老大放狠話斥責管理層的狀況。騰訊董事會主席馬化騰直言，公司貪腐漏洞太大、業務被掏空，內部腐敗問題簡直嚇死人。馬化騰不但批評許多業務砸錢買流量的模式，更對某些業務表示，活都活不下去了，周末還悠閒地打球，留給你們的時間已經不多了。

京東創辦人劉強東日前傳出痛斥集團中高層員工。圖／新華社

退居幕後已久的京東創辦人劉強東更是用狠話，提醒管理層自己仍緊盯著京東動向。劉強東痛斥，某些中高層只會用PPT以及華麗的空大詞彙來糊弄自己，整個京東零售只有1.5個人會說真話。

陸媒引述消息人士表示，劉強東不滿當前集團現況，很可能在2023年重出江湖，親自掌控更多業務。另一方面，騰訊的降低成本方針雖然帶動年底財務指標逐漸有起色，但馬化騰對各項業務給出詳細批評，反映出騰訊CEO仍不滿意公司發展方向，自己用狠話一步驟一步驟指導業務該如何前行。

但數天後，阿里巴巴董事會主席張勇反而率先成為站上業務前線的網企掌門，張勇在12月29日下發公司全員信，宣布多項組織變動，包括親自兼任阿里雲智能總裁，用最直接的人事調整來反映其認為公司的必要之變。

在2022年底親自站上一線的不僅是張勇，巨人網絡董事長史玉柱9月時又親自開始測試遊戲。陌陌創辦人兼董事長唐岩在10月底確定重新接任CEO。嗶哩嗶哩CEO陳睿在11月要求多數遊戲業務改向自己彙報。小米董事長雷軍在12月任命盧偉冰接任公司總裁統籌手機業務，展現出親自率隊拼新能源車新事業的企圖。

阿里巴巴董事會主席張勇親自兼任阿里雲智能總裁。 圖／新華社

復出掌權的背後 洩政策風向變化

雖然企業掌門重返一線，可能讓外界與「世代交棒不順」、「人才缺乏」、「守舊僵化」、「掌控欲強，不放權不革新」等負面標籤連結，但危機之下潛藏著的是轉機，這波網路企業人事調整，提供了幾個趨勢給市場觀察。御駕親征與其說是責無旁貸，更該說是詳細考量下有勝算才會進行的舉動。過去幾年無論政策還是疫情的惡劣大勢下，這些網企掌門並沒有過多舉動干涉一線，而是低調專注在企業內部轉型、降成本等層面上，如今紛紛復出掌權，可能是外界大環境出現不少誘因。

例如政策環境已確定大幅改善，張勇的公司信提到，官方對平台經濟指名未來發展方向，強調企業要發展才是真理。又如經濟與消費環境或許不如想像中的疲軟，劉強東在會議上強調當初京東憑藉價格優勢，多次突圍血海，顯然有意重拾殺招重返榮耀。

更明確的跡象是，在史玉柱與陳睿等加大對遊戲業務掌握後，大陸官方在12月底時隔548天重新開放進口版號，幾乎確認政策方針轉為放寬遊戲審批。讓企業人事調動變成觀測政策變化的風向球。

2023年大陸網戰重點或在雲端，圖為阿里雲示意圖。圖／中新社

2023陸網企戰場 雲端領域料成重點

另一個值得關注的2023年大陸網戰重點或在雲端，除張勇親掌雲端運算業務外，京東在2023年的首項人事調整就是針對科技尤其雲端，包括成立京東雲事業部，任命京東技術委員會主席曹鵬親自擔任負責人。陸媒分析在新架構下，京東雲將成為京東科技主力品牌與業務，超過包括AI、數位金融等領域。

同時，手機等業務大失血的華為，近年在雲端領域有所斬獲，在2022年有明顯超越騰訊成為業內二哥的跡象，如IDC在去年上半年的大陸公有雲排名裡，華為雲就以11.1％市占領先騰訊雲0.4個百分點。Canalys去年第三季雲端基礎設施服務支出排名，華為雲以19％領先騰訊雲3個百分點。外界預料，華為在2023年仍會在該領域更進一步發展。

騰訊董事會主席馬化騰指出，騰訊雲應該聚焦小程式連結騰訊辦公應用的優勢，打造封閉模式來產生循環式訂閱收入 。 圖／新華社

不過，騰訊對雲端領域呈現出不同態度，馬化騰在會議上喊話，不要因為排名被華為超過，市占降至第三就著急，不要在乎外界看法，千萬不要上當，不要被市占輿論挾持而去做不正確的事情。馬化騰指出，騰訊雲應該聚焦小程式連結騰訊辦公應用的優勢，打造封閉模式來產生循環式訂閱收入，而非大幅砸錢搶雲端市占。

無論張勇御駕親征、馬化騰繼續降成本、還是劉強東重拾價格絕技，相關狀況反映出，2023年大陸激烈的網路產業競爭重燃戰火，但各家都以不同角度切入，預計市場熱況也值得外界期待。