變種新魔王閃電襲美 XBB.1.5是什麼？

亞洲近期出現免疫逃逸能力更強的Omicron新變異株XBB.1.5，美國在短短一周內感染比例從兩成驟增至四成以上，取代了BQ.1和BQ.1.1成為美國頭號流行毒株。 儘管目前台灣並無發現XBB.1.5病毒，但春節返鄉人潮陸續湧現，不少醫師示警「台灣要小心了」。究竟XBB.1.5有什麼特色？真有這麼可怕嗎？感染後又會出現哪些症狀？接種次世代疫苗能有效預防嗎？針對連串撲面而來的問號，工商財經網整理與XBB.1.5有關的關鍵問答，內容如下l

Q：XBB.1.5目前蔓延多少個國家？

XBB.1.5是XBB變體的衍生毒株，而XBB是Omicron亞變體BJ.1和BA.2.75的組合，最初是在印度被發現。在進化成XBB.1.5之前，XBB已經具備比其他變體更強的免疫逃逸能力，近幾個月在亞洲瘋狂蔓延。

新冠病毒生態系統持續進化，具高度免疫逃脫能力的Omicron XBB.1.5亞變種病毒強勢突破全球各國邊境，上海也發現感染病例，據全球流感共享數據庫（GISAID）數據顯示，目前全球至少有74個國家、地區檢測出XBB.1.5病毒株。

GISAID數據顯示，目前包括英國、美國、中國、印度、印尼、新加坡、澳洲、巴基斯坦等國據陸續監測到XBB.1.5病毒株。

據指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前台灣本土或境外移入個案中尚未發現XBB.1.5病例，XBB相關個案當中都不是XBB.1.5的型別。

各國流行新冠病毒株統計。圖／取材自新冠肺炎科學防疫園地網站

XBB.1.5最初在紐約發現時，一個名為「You Do You」（你做你的）的反口罩行動正在社會上盛行，這種對口罩的反感進一步加速XBB.1.5在紐約甚至全美的傳播。據美國疾病控制與預防中心（CDC）發布最新資訊顯示，截至2022年12月31日當周，新一波確診個案當中，XBB.1.5就佔逾4成，相較前一周的21.7％幾乎翻了一倍，美國CDC估計，美國東北部地區包括新英格蘭、紐澤西、紐約佔比更高達75％。

大陸在1月8日結束清零封控，上海瑞金醫院陳賽娟與公衛中心范小紅領軍的聯合科研公關團隊公布分析數據指出，上海近期30個Omicron主要亞型中，就有在歐美廣泛流行的BQ.1家族和XBB加足，占比超過1/3。而上海監測到的25例XBB家族中，包含3例XBB.1.5個案，為境外移入病例。

英國方面，據英國最大新冠監測中心The Sanger Institute數據指出，在截至12月17日的一周內，新增病例約有6.7％為XBB個案，而XBB.1.5則佔約4％，即每25人中就有1人。

Q：傳染力增強？重症率是否增加？

綜合外電報導，根據研究發現，目前XBB.1.5導致的重症率與其他毒株幾乎沒有區別，這意味著它的致病性可能沒有增強。但據新浪財經報導，雖然XBB.1.5致病性並未明顯增強，由於獨特的F486P突變得已與細胞更好的結合，相較其他病毒株而言，XBB.1.5更容易突破人體免疫系統，也就是逃逸能力更強。

約翰霍普金斯大學病毒學家Andrew Pekosz表示，與其他Omicron變異株不同的是，XBB.1.5有一個額外的突變F468P，與人體ACE 2受體親和力更強，並與細胞更好的結合，更易進入人體造成傳染。

北京大學生物醫學研究員曹雲龍在推特上發布的數據表明，XBB.1.5不僅能像XBB.1變體一樣有效地逃避抗體保護，且前者具有高度的免疫逃避能力，而且更善於通過關鍵受體與細胞結合。

Q：感染XBB.1.5有什麼症狀？

大陸傳出新變種病毒XBB.1.5現蹤後，網上流傳XBB.1.5主攻心腦血管和腸胃，會導致腹瀉，引起大眾恐慌，民眾搶完退燒藥後，紛紛改搶瀉藥「蒙脫石散」，甚至還有網友稱，因為感染之後會無意識地腹瀉，呼籲人們囤積點紙尿褲。

對此，陸媒求證專家，武漢雷神山醫院感染三科五病區主任方邦江指出，XBB.1.5主要臨床症狀包括呼吸困難、頭痛、喉嚨痛、鼻塞、全身疼痛、疲勞和發燒等，不僅紙尿褲沒有必要囤積，蒙脫石散等一些止瀉藥物也不必盲目囤積。

中國國家傳染病研究中心、復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇也指出，新冠感染者部分確實會有消化道症狀，包括嘔吐與腹瀉等情況，腹瀉在呼吸道之外的症狀中並不太罕見，從國外的案例來看，XBB也同樣可能造成腹瀉，但並沒有出現更常見或更嚴重的跡象，XBB還是以侵犯呼吸道為主

美國CDC冠狀病毒與呼吸道病毒部主任Barbara Mahon在接受NBC訪問時則表示，目前沒有跡象顯示XBB.1.5會引發比其他Omicron變異株更嚴重的癥狀。儘管美國整體的新冠病例住院率上升，但在東北部等XBB.1.5病例占比高的地區，住院率並未出現大幅增長。

Q：次世代疫苗能預防感染XBB.1.5嗎？

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞3日表示，美國先前流行的是BQ.1，目前佔比在增加的則是XBB.1.5，但是沒有看到明顯的感染數、住院數增加的狀況，初步估計住院率應與新加坡差不多，還需要再觀察對醫療量能的影響。不過XBB.1.5也是屬於BA.2的重組病毒，就目前的疫苗和感染者，都還具有交叉保護力，建議民眾接種次世代疫苗因應。

台灣變種病毒分布。 圖／取材自新冠肺炎科學防疫園地網站

台灣內科醫師姜冠宇也在臉書表示，XBB系列目前有XBB原株、XBB.1、XBB.1.5，依序免疫逃避力都在增強中，抗體的效價依序漸低。

姜冠宇直指，XBB.1.5的病毒更黏、能更好地鎖定人體細胞，而東方社會返鄉傳統和耶誕跨年假期公共場合交流不一，家庭傳染機會增加。因此要想過個好年，建議大家趁著農曆春節前兩周，快去打次世代雙價疫苗，因為家庭傳染比公共場合更難預防，打疫苗雖然不能完全預防感染，但能大幅度降低長者重症死亡的機率，並且降低社區傳染幅度。

「新冠肺炎科學防疫園地」研究團隊也指出，從疫苗效益來看，可以觀察到BQ.1.1、XBB.1、BR.2.1和XBF在所有組中皆呈現顯著的免疫逃脫特性，雖然疫苗對變種病毒株的抗體濃度有下降，但不能忽略疫苗所提供預防對中重症與死亡的風險能力。

研究團隊提醒，面對即將到來的農曆新年，以及台商返台過節人潮，即使已確診過的民眾，包含8月前感染BA.1/BA.2、9月後感染BA.5且超過三個月的民眾，以及未曾感染、未施打疫苗的民眾，或是家中有年長者、嬰幼兒的民眾，仍建議盡快接種BA.5次世代疫苗。利用自然感染社區免疫能力與疫苗效益互相結合，以防範疫情擴大。

不過，哥倫比亞大學科學家去年底發表於《CELL》上的一項研究中警告稱，XBB等亞變體的增加可能進一步損害當前新冠疫苗的保護效力，導致突破性感染和再次感染激增。試驗表明，在至少接種兩劑mRNA疫苗的情況下，突破感染BF.7也無法誘導對XBB.1和XBB.1.5的高水準中和抗體，難以防止再感染。XBB亞變體比BQ亞變體更有效地躲避加強針的保護，這兩種亞變體是迄今為止對疫苗保護逃逸能力最強的變體。

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