話題》春節出國慘了？一文看航勤罷工始末

長榮航空子公司長榮航勤不滿年終僅有1個月，元旦突襲式151人臨時請假癱瘓地勤作業，而華航子公司桃園航勤也重申春節連假期間，不排除罷工以爭取薪資福利。一旦大規模罷工成真，對於好不容易盼到國境解封的航空業與旅行業將是一大重擊。另外，目前正值報復性旅遊潮，不少人已安排農曆春節出國旅行， 擔心行程受影響。工商財經網整理此次航勤罷工始末以及旅客自保方法，謹供讀者參考。

Q：長榮航勤技術性罷工始末：

起因：長榮海運狂發45個月年終獎金，甚至有人領到52個月，相較集團航運公司員工年終荷包滿滿，長榮航空年終只有3個月，長榮航勤更慘，年終僅有1個月；年終落差極大引發長勤員工集體請假、進行技術性罷工。

影響：長榮航勤1日有151人突襲式集體請假癱瘓地勤作業，造成長榮航班無法正常運作，其中延誤超過15分鐘航班有49班次，出境客機平均延誤124分鐘，入境客機平均延誤119分鐘。2日雖員工請假減少也約有40人，航班平均延誤約30分。

資方回應：長勤董事長陳有玉表示，已動員相關公司單位人員支援，預計3日就會正常運作。長勤表示會持續與員工溝通公司的困境，避免臨時請假影響航班。長勤指出，雖然公司面臨疫情以來至去年前三季虧損的窘境，但在疫情好轉以及航班逐漸恢復之際，公司已於去年11月1日調整技術津貼，年底發放年終獎金及調整薪資，並依照全球地勤業務的市場機制，逐步調整各項收費，調整部分業務項目，爭取更佳的營運績效，會隨著獲利狀況為員工爭取更佳的薪資福利。

官方回應：交通部部長王國材表示，已與長榮航勤、桃園航勤兩公司董事長談過，會與員工做討論，二家公司虧損主要是外部因素造成營收減少，整個集團在有賺錢狀況下，母公司、集團都應該做些合乎人情考量，讓員工好過年，希望他們可以參考這方向，不一定只用績效讓集團內年終獎金差太多。面對長榮航勤、桃園航勤兩公司傳出春節、228連假都將「集體休假」，王國材強調，交通部都在積極溝通，不會讓這樣的事發生。

Q：長勤、桃勤聯手罷工機率有多高？

繼長榮航勤連著兩天發動請假潮之後，占桃園機場地勤工作量高達七成的華航子公司桃園航勤，2日也向資方提出六大訴求，包括年終、薪資調整及激勵金等，預定4日再度召開勞資協商會議，若協商破裂，不排除6日發動春節罷工投票，若通過將進行春節罷工。

桃勤企業工會表示，從2000年起就不曾調整團體協約，此次提出六大訴求與資方協商，包括薪資水平提高4％，爭取夜間津貼從50元調整至75元，現行操作津貼增加1,000元、技術津貼增加2,000元等，無奈資方態度強硬不願溝通，勞資協商破裂。

桃園航勤工會將於4日再次勞資協商；1月6日下午2點半赴交通部門前抗議，並召開臨時會員代表大會，進行罷工投票，若過半會員同意春節罷工，強調「資方無誠意、工會就會開戰」。

據桃機估計，以疫情前櫃台數、員工人數計算，長榮航勤於桃園國際機場地勤工作量能占比約3成、桃園航勤占比更高達7成，一旦桃園航勤發動春節大罷工，對春節疏運勢必造成重大衝擊。

Q：旅遊業怎麼看？對春節運輸影響狀況？

長勤、桃勤罷工危機接續而來，引發各界關注，其中旅行社首當其衝。

桃園機師職業工會聲明指出，支持長榮航勤員工合法休假，據悉，自上一年度一萬塊「激勵」年終獎金之後，長榮航勤失望的員工出走已超過四分之一，但在公司遲遲未展開人力補充與調薪招募員工的情況下，留下的員工只能在缺員的情況下努力打拚。

根據自由時報報導，品保協會公關主委李奇嶽憂心航勤罷工風暴再升級，並形容對旅行社而言，一個春節可以吃三個月，若勞資雙方沒有達到協商共識，春節連假恐再次上演元旦大罷工戲碼，屆時航空公司、旅行社、旅客恐將蒙受巨大損失。

據統計，桃園國際機場地勤工作量能而言，長榮航勤占逾2成，桃園航勤更達65％，由數據可見若兩家航勤全面發動罷工，對觀光業、旅客衝擊不容小覷，歷經三年防疫終於等到解封的觀光慘業，可謂一波未平一波又起。。

根據桃勤官網所列代理地勤業務的航空公司客戶有華航、華信、台灣虎航、國泰航空、中國東方航空、中國國際航空、FedEx、中國南方航空、日本航空、泰國航空、菲律賓航空、馬來西亞航空、聯合航空、捷星、澳門航空等航空。

根據鏡新聞報導，旅行社總經理劉奕樑表示，因為所有旅遊行程的食宿都已經預先安排好，如今被卡在國門飛不出去，所有旅客都非常著急致電詢問。

Q：罷工衝擊旅客權益 民眾挺嗎？

長榮航勤員工2日在臉書的發文提及航空同仁以及航太同仁年終獎金的差異，引起引起熱議，多數網友表達支持，認為地面作業人員的辛苦大家都看在眼裡、航勤值得更好的對待。更有民眾表示「罷工事件一體兩面，或許資方認為體力活工作隨時可以更換取代，使航勤員工從年終發配裡感到差異」、「苦的時候一起苦，好的時候卻沒分到一杯羹，一樣工作辛苦堅守崗位，每個工作都是小螺絲釘。缺任何一個都不行，憑什麼差別待遇。」

也有前員工發聲，表示「長榮企業文化讓的種種不公待遇讓我待不下去，希望大家能知道航勤辛苦及重要性。」

但也有反對的民眾，認為「不管是休假或罷工，旅客的權益一旦受損，長榮必需理賠旅客所有損失。」、「如果要罷工，那醫護人員是不是也要來罷工。」、「既然不滿乾脆離職，去找你覺得更好的工作。」

Q：若遇「罷工」， 旅行不便險會賠嗎？

產險業者表示，若有確定出遊，可以先投保旅行不便險。但由於罷工理賠各產險要求要件不一，民眾在投保前最好仔細看清楚，免得出現理賠爭議。

國泰產險表示，依據海外旅行不便保險「班機延誤保險」項目，對於所預定搭乘之定期航班較預定出發時間延誤四小時以上者即符合承保範圍，請保戶依據條款準備相關證明文件提出審核，經確認符合條款內容且未屬於特別不保事項時即依約賠付。

美商安達對於旅行不便險中，有關航空公司罷工的理賠範圍更細分為「旅程取消」：因罷工產生之團費、交通費、住宿費之損失可在額度內申請理賠；「旅程縮短」：因罷工必須提早返回中華民國境內，所需額外支出交通及住宿費或因而無法取回之已預付團費、交通費、住宿費，可在額度內擇一申請理賠。

還有「旅程延誤」：自台灣出發之班機於預定起飛時間4小時內確定被取消、宣布關閉者，且航空公司安排之替代班機超過原預定航班起飛時間4小時以上。

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