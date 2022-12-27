大陸終於邊境解封 攸關台灣6重點一次掌握

大陸官方26日深夜宣布邊境全面解封，管制措施大降級。從2023年1月8日起，將全面取消入境旅客的隔離規定，不過仍須出示48小時內陰性證明，此外，新冠肺炎也更名為「新冠感染」，這意味著大陸解除實施近三年的嚴格邊境封鎖，轉向「與病毒共存」。 大陸之前一直保持著全球限制性最強的防疫措施，不僅拖累經濟放緩，也激起民怨。目前大陸內部正面臨病例數走向高峰，針對這突然宣布的解除防控政策，工商財經網針對大陸邊境解封，整理出與台灣民眾最切身相關的六大重點，謹供讀者參考。

陸鬆綁要點／ 取消入境後核酸、集中隔離

大陸國家衛健委26日深夜公布對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案，並將於2023年1月8日起實施。

對於疫情監測與消息發布做出調整，在內容上，保留確診、重症、死亡病例，但不再公布密切接觸者信息；公布頻率調整為每月一次；監測內容不再每個病例都重點監測，改為以疫情趨勢、重點人群、病毒變異為重點監測，相關監測結果將在中國疾控中心網站上公布。

總體方案中對於邊境往來進行五個要點鬆綁，包括：

一、 不再對入境人員實施全員核酸檢測，到大陸人員在行前48小時進行核酸檢測，結果為陰性者可入境大陸，無須向大陸駐外使領館申請健康碼。並且不再對入境人員實施全員核酸檢測，對健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。

二、 取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。

三、 取消「五個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施。

四、 各航空公司繼續做好機上防疫，乘客乘機時須佩戴口罩。

五、 進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士訪中安排，提供相應簽證便利。逐步恢覆水路、陸路口岸客運出入境。並根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。

陸民眾反應／ 機票搜索暴增 憂各國限制入境

COVID-19降為「乙類乙管」且取消入境集中隔離的消息在公布後迅速引起熱議，出國簽證及機票搜索量更是立刻暴增10倍及8.5倍。網友們紛紛討論哪個國家會是自己出國首站，而也有網友迫不及待的整理出免簽落地簽國家政策整理包。

其中，大陸民眾最關注的海外旅遊目的地為日本、韓國、泰國；而上網搜索出境旅遊的用戶，依IP來源數量最多的依序是北京、上海、廣州等一線大城市。而也有不少台商準備返國過年。

普遍大陸網友認為防疫放開的「大方向已定」，既不會再回頭，全民核酸、各式隔離將「一去不復返」，並開心機票價錢終於要下降了；但感嘆「國門就這麼開了？」、「瞎折騰3年」的民眾也不在少數；有人則擔心，各國會不會又因此開始限制中國人入境；除此之外，也有不少人擔心各種變異株將至，藥品是否充足、抗原夠不夠多、醫療是否能跟上都是巨大的問題。

對於北京的決定，香港各大報章都在頭版大篇幅報導，其中南華早報的標題是「下月8日中國再次開放、取消隔離」，明報的標題是「內地1.8起入境取消隔離驗核酸」，星島日報的標題是「內地下月8日起免隔離全球通關」。旅遊業者也表示「終於迎來美好的春天」。

解封染疫潮／ 陸藥品不足搶藥 台實名制暫不上路

中國在26日迎來重大解封方案，2023年1月8日後入境不須隔離，行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可入境，但調整初期可能讓中國面臨新冠病毒感染病例增加。對此，中國國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，初期或有病例增加，繼而引發藥品供應不足、公眾恐慌等現象，政府會將工作重心從防控感染轉到醫療救治。

根據新華社引述梁萬年指出，中國對傳染源和密切接觸者一般不再進行嚴格的隔離管理，將工作重心從防控感染轉到醫療救治上，工作目標是保健康、防重症，且特別需要關注老年人、有基礎性疾病人群等重症高風險人群的疫苗接種、個人防護和感染後的及時救治，最大限度減少重症和病亡。

為應對可能到來的解封染疫陣痛期，梁萬年也指出，需要加強藥品供應保障，並透過在線健康諮詢、合理用藥科普等，鼓勵具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例優先選擇居家隔離治療。

大陸疫情升溫，導致缺藥、藥價飆漲，也讓海外民眾掀起搶藥潮，台灣也不例外。藥師公會全聯會近期自發性發起限購，每人最多80顆，呼籲民眾勿囤貨。外界關注未來是否會走向實名制？中央流行疫情指揮中心昨表示「希望能不要走到這一步，就盡量不要走」。健保署長李伯璋今則說，將積極配合政策，若走到實名制這一步，有望在3天內完成系統的建置。

訪日管制／日本緊急宣布 12月30日陸客入境全面篩檢 NHK最新消息，鑑於新型冠狀病毒在中國的蔓延，日本首本岸田文雄宣布將從12月30日午夜起對從中國入境的人員採取緊急邊境措施。具體來說，所有來自中國大陸的旅客，以及最近7天內有過中國大陸旅行史的人員，一律在入境時進行檢測，對所有檢測呈陽性的人員進行基因組分析，計劃採取一天的隔離措施。

訪台管制／ 入境措施是否加嚴 指揮中心商討中

大陸在明年1月8日起對新冠肺炎實施「乙類乙管」取消入境隔離，並更名為更名「新冠感染」。指揮中心指揮官王必勝27日指出，此舉不只對台灣，對世界都會有影響，因為進到大陸措施變簡單，不管工作或是唸書旅遊都比較方便。但他也說，現在大陸疫情還是滿嚴重，應該要先打好疫苗再前往。

至於改名為新冠感染，王必勝說，不管怎麼改名並不改變疾病本質。而根據過往經驗，大陸這波疫情還需要延燒兩三個月；我國入境措施是否會加嚴管制，26日已經有做討論，但還需要再商討來做最後決定。

王必勝也說，我國的新冠肺炎是否會降類（從現在的第五類法定傳染病改為第四類）考慮面向比較多，包含世界主要國家如美國、日本是否移除緊急公衛事件，或是國內的疫情是否趨近流感化。他強調，我國不會跟著大陸腳步，但是一直有討論會並會選擇適當時機，不至於要等到明年6月那麼久，會在農曆年過完後來做通報定義改變，但也要看全球的趨勢。

兩岸交通／4航點往返 浦東-桃園1/21起天天飛

華航兩岸航線皆依照相關規定執行，目前飛航北京、上海（浦東）、廈門及成都等航點，桃園飛往浦東航線提供每周四、隔周日總計兩周三班的載客服務，並因應春節返鄉需求，今年12月16日至明年1月21日天天飛航上海浦東-桃園班機，方便旅客返台過年；北京則是每周一班往返，成都及廈門一周各二班往返，另提供每周一班往返高雄至廈門航線。

長榮/立榮航空目前飛航大陸的航班有北京、上海、廈門、成都四個航點，航點及航班數量將依相關主管機關規範及市場需求做滾動式調整。

兩岸航線在疫前為華航、長榮航獲利金雞母，如今好不容易等到防疫降級，是否增班滿足商務與探親、旅遊需求？華航表示，將持續關注並配合最新邊境管制措施，考量各地最新頒布的航班數量、客座率等規範，以及市場需求等三點，就會增加班次。

在兩岸小三通方面，自2020年2月10日起停航至今，因應農曆春節將至，在疫情可控前提下，行政院院會12月22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，將分階段重啟小三通，目前以春節返鄉探親需求為主。

第一階段實施期間自明年1月7日至2月6日為止（春節前後二周），航班申請採專案申請方式，金門每天至多一班，馬祖每周至多二班。

搭乘旅客以金馬地區的民眾、陸配等為限，沒有開放大陸民眾到台灣，或台商透過小三通中轉，目前只能透過香港或澳門轉機回台。

市場反應／國際油價、台股、陸股同展笑顏

中國官方宣布2023年元月8日將對疫情施行「乙類乙管」邊境大解封的消息後，市場解讀普遍偏正向，包括航空、觀光、旅遊與終端消費等景氣將同蒙其利，使國際油價、台股與大陸滬深等市場，皆陸續傳來「漲」聲。

陸股方面，包括上海綜合、上海A股、上海B股、深圳A股、深圳B股、滬深300、深證成指、中小板指與創業板指等市場，同展笑顏，迄上午11：50的漲幅約0.47~1.07%不等。

台股則係甫開市即跳高大漲近百點，電子股普遍強彈，航空、觀光等族群也多笑開懷，迄上午11：53的加權股價指數暫報14,373點，上漲87點，成交869億元。

國際油價方面，中國官方於26日深夜公布，從2023年1月8日起，赴中國行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可入境，消息一出，美國指標期油西德州期油上漲近2%，交易價格接近每桶81美元。路透27日報導指出，中國解封導致需求有望上揚，加上對美國冬季風暴影響能源產出的憂慮，油價來到三周新高點。

根據路透報導，布蘭特期油上漲1.1％，每桶84.80美元，美國西德州期油上揚1.1％，每桶價格80.44美元，兩大原油來到自12月5日以來最高價。

綜合外媒報導指出，極端天氣迫使美國德州墨西哥灣沿岸超過三分之一的煉油廠關閉，其中包含美國最大的兩家煉油廠，無法生產汽油及柴油，導致德州每天損失超過180萬桶的石油產能。

布蘭特期油與美國西德州期油在上周五（23日）分別上揚3.6％、2.7％，是自十月以來最大的單周漲幅。

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