美日荷圍堵 中國重金能救「芯衰竭」？

在中美晶片大戰進入第二階段，以美國主導的美日荷半導體設備陣形逐漸成形，從晶圓加工不可或缺的設備端限制中國升級半導體技術。中國選擇針對晶片祭出五年來力度最大的財政補貼，用人民幣（下同）1兆元資金加速晶片的自給自足。

美國政府在美東時間10月7日發表對中國的新一輪晶片制裁，打擊中國AI、量子運算、記憶體、晶圓加工，實際措施涵蓋設備、零件甚至美國公民的技術支援，被為30多年來美對中最大的技術斷供。隨後時間裡，美國商務部等政府官員也不斷強調，只有美國有相關措施並不夠，正積極和日本與荷蘭等盟國溝通，望共同祭出管制措施。

當前這個抵禦中國半導體升級的國際防線已有雛型，日本經濟產業大臣西村康稔12月13日表示，有與美國商務部長雷蒙多討論出口管制問題，日本一直以來根據國際間協調狀況嚴格執行出口管制，未來也將據各國管制法規採取措施。外界認為詳細的管控措施可能會在不久後公布。荷蘭同樣確認有與美日討論過相關問題，正在考慮會採取哪些管控措施。市場消息此前則指出，荷蘭可能會在2023年1月頒布相關措施。

美國找盟友 為何選定日本、荷蘭？

選定日本與荷蘭有其理由，美日荷三大國主導全球半導體設備市場，美國應用材料、科磊、科林，日本東京威力科創以及荷蘭的艾司摩爾是行業內營收規模最大的五巨頭。市場消息就盛傳，美國希望艾司摩爾對中國禁售的範圍擴及至14奈米製程，從極紫外光（EUV）等級，再擴大至的深紫外光（DUV）設備，尤其是浸潤式DUV設備。

東京威力科創生產蝕刻與光阻塗佈等相關設備，且日本也還有康和佳能等有製造DUV微影設備能力的廠商，以及愛德萬測試等晶片測試設備廠。

但另一方面，日本與荷蘭會如何拿捏出口管控措施的尺度也值得觀察，相關措施可能成為雙面刃危及自家企業與經濟，例如艾司摩爾在第三財季裡，中國就是該公司占營收比15％的第三大市場。在上一個財年，中國也占東京威力科創營收的26％，占比為各地區之首。

不過美國也和這些盟國進行更多合作與支援，如IBM近期就與日本國家隊合資的晶片製造商Rapidus攜手開發技術，希望在2027年開始生產2奈米晶片。

中國1兆銀彈自救 最快2023首季行動

針對美國主導的半導體行動，中國12月12日訴諸世界貿易組織（WTO）爭端解決機制，抨擊美國濫用出口管制措施，威脅全球產業鏈供應鏈穩定。此外，中國還在同期的中韓外長視訊會談表示，美國晶片等法案違反WTO立場，損害中韓等國權益，中韓應保持健康穩定發展，保障產供鏈安全暢通。嘗試爭取同為半導體大國的韓國支持。

但近年屢遭技術斷供的中國同樣在醞釀一項新計畫，路透近期引述知情人士表示，中國政府認清目前的國際局勢，正針對半導體產業，著手準備五年來規模最大的財政刺激計畫，規模超過1兆元，要加速完成晶片產線的自主化，相關計畫可能會趕在2023年首季行動。

知情人士指出，這項計畫主要是應對美國10月初的晶片禁令以及後續可能加入的日荷管控措施。主要內容是給予採購中國半導體設備的中企補貼，補貼幅度可能多達2成，希望用此模式讓中國加大對中國半導體設備廠的支持，讓它們能繼續投入研發升級技術。此外，相關內容包括對中國半導體業者的新一輪稅收優惠。

市場分析，包括北方華創、中微公司、芯源微等大型中國半導體設備企業會是主要受益者，但是半導體設備技術並不是容易追趕的領域，如多年來在微影領域只有艾司摩爾掌握最高等級的EUV技術，成為發展先進製程晶圓加工廠繞不開的供應商。而目前在中國當地，如北方華創設備多只用於生產28奈米以上的晶片，微影設備的指標廠上海微電子設備也多用於90奈米晶片。加上一些產品良率等問題，中國晶圓加工業者實際上會投入多少力度向當地廠商採購設備還值得觀察。

不過在近年美國屢有技術斷供動作下，中國也先有相關準備。日經新聞指出，近年中國透過當地科技領軍企業華為以及國企持續提升半導體技術，已瞄準去美化晶片產線的目標耕耘許久，同受到美國相關制裁的華為、中芯國際、福建晉華以及幾家深圳小型晶圓廠已啟動相關的合作，扶持當地晶片產業鏈。報導統計，華為以及地方國企近年相關投資規模預計達到4千億元。

習近平展現決心 二十大報告透端倪

美國晶片禁令在10月初頒布，時值中共二十大之前，隨後的中共領導層動態，顯示出加深在科技領域與美國的競爭。中共總書記習近平在中共二十大上的報告裡，提到「科技」一詞達40次，遠高於五年前的17次。而中共新一屆的政治局委員有許多涉及科技工業背景的官員，包括曾掌中國航天科技集團的新疆黨委書記馬興瑞，以及曾任兵工集團總經理、可能接下國務院副總理位置的張國清等，反映科技為重的決心。

後續動態中，美國可能會在近期公布新一批實體清單，市場關注已在未核實清單的中國記憶體晶片大廠長江存儲會否被列入。此外，美歐陣營也持續對中國各科技領域有動作，近期傳出消息包括安謀已認定美英不會批准相關技術對中國的出口，以及美國國會提出法案擬將華為排除在美國金融體系之外。

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