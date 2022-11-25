電商產業明星股：歐買尬、美而快、新零售

電子商務類股從疫情迄今可說是當紅炸子雞。但除了兩大網購平台有既有會員和品牌知名度，其他中小型電商均面臨網路流量取得成本愈來愈高的挑戰，但隨之也促成許多新型態的電商模式崛起，尤其是具備高流量的網紅，成為廠商趨之若鶩的合作對象，許多直播主一開始從導購做起，進而自創品牌，成為微電商業者。這些新變革可望在2023年更加成熟發展，市場愈加熱鬧。其中，歐買尬、美而快及新零售及美賣有機會成為電商類股的明日之星。

歐買尬 從遊戲公轉型娛樂服務商

歐買尬（3687）多年前就從遊戲公司轉型，目前定位為娛樂服務商，提供相關的數位工具給遊戲商或是電商、直播商。自從轉型之後，擺脫了連虧六年的窘態，自2019年以來，獲利連年攀升，2021年每股稅後純益元2.42元，2022年將優於2021年。其轉投資企業，包括有第三方支付業者綠界及和電子支付業者歐付寶，線上金流相關業務可望平穩成長。歐買尬目前所推出的相關服務包括有線上影音、直播導購網服務、簡訊電郵等，還有遊戲化金融相關的平台等。

美而快 將從網路拚回實體店面

美而快（5321）主要的業務為商業品牌與網紅品牌的孵化。而2023年時還會跨足實體店面。美而快的商業品牌有許多網路原生服飾，如PAZZO、MEIER.Q，另一項業務則是與網紅合作，以及提供網紅孵化服務，雙方合作後再分潤。展望未來，該公司網紅品牌將持續透過流量變現模式，從服飾本業擴展到生活用品、餐飲、保健食品等其他產品線，搭配直播、線上加盟等銷售工具，提升網紅品牌業績表現，推動團電商事業版圖保持高速成長。

新零售 減資力圖轉型突破

新零售（3085）力圖轉型突破，2022年積極布局電商平台及減資，旗下Superlink平台將成為素人網紅與供應商之間的橋樑。新零售原本是以銷售網路原生品牌服飾為主，但公司幾經轉手、經營高層更迭，也一直在調整公司業務。該公司看好社交電商，成立Superli nk平台，將營造消費者、素人網紅及供應商三贏的商業模式。並且提供非常低門檻的課程供素人網友學習如何成為網紅，課程聚焦在抖音教學、直播培訓，短視訊的應用等等。新零售與燒肉品牌乾杯，藥妝店日藥本鋪等已簽約。

另外還在興櫃掛牌的美賣（6473）前身為遊戲公司好玩家，2023年1月正式更名，並且宣告未來將以美賣科技的業務為主體。美賣科技主要商業模式為媒合KOL（關鍵意見領袖）與廠商供貨商。

美賣科技已自行研發智慧媒合系統，成為媒合供應商及消費者的電子商務平台。此系統可以給予想要個人化特色的廠商，建立專屬官方網站，廠商可以透過美賣研發的「聘網紅」搜索功能，找出適合行銷自身商品的代言人。除了媒合之外，美賣還會進一步輔導團隊，協助實體品牌轉型為電商。美賣科技平台投入社群電商，2022年該平台交易金額上看10億元。