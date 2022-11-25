興櫃市場明星股：星宇航空、長榮航太、亞果遊艇

美國聯準會（Fed）激進式升息造成經濟衰退的疑慮加深，引發美債殖利率與美元指數雙雙飆高，加上終端需求不振、地緣政治衝突、通膨壓力如山，加權指數第三季一度跌破32年前高點12,682點，投資人退場觀望，單季成交量創2020年6月以來新低，寒風同樣吹進興櫃及IPO市場。

儘管截至10月底，今年以來新掛牌家數已達34檔，提前創下疫情爆發以來的年度新高，若加上11月陸續掛牌的精拓科、芯鼎、圓裕、虎門科技、進典等5檔新兵，年度掛牌家數創四年新高也已是板上釘釘。不過，股市由牛轉熊下，個股估值重新修正，10月底以前掛牌的34檔IPO股中僅有5檔未曾跌破承銷價，占比僅約15％；11月掛牌的芯鼎更在掛牌首日就破發，為今年首見。

隨著蜜月行情失靈，抽籤熱度同步退燒，過去股民爭破頭的新股抽籤已不復見，10月以來進行IPO申購抽籤的個股中籤率皆高於1％。

進入年底階段，除上述個股外，目前已通過主管機關核准準備掛牌上市櫃的個股尚包括視陽、展達、伯特光、天擎、巨有科技、保勝光學、倍力等7檔個股，全年掛牌家數上看46檔，與年初法人機構預期的50檔左右相差無幾。

星宇航空新機到位 攻復甦商機

星宇航空（2646）由「K董」張國煒自行籌資創辦，在9月底登錄興櫃前就話題十足，定位「精品航空公司」的星宇航空為台籍航空公司中唯一提供頭等艙的業者，正值國境解封、客運復甦，星宇航空積極投入新機與新航點的增設，10月底公司首架A350廣體客機也已順利交機，預計明年1月正式上線，公司也將自2023年起將航網版圖拓展至北美地區。

星宇航空今年前三季營收為13.94億元，較去年同期成長1.5倍。展望2023年，在新機陸續到位與長程航線加入後，公司設下50億元的營收目標，並將力拼損益兩平。

長榮航太訂單大增 營收衝百億

長榮航太（2645）為長榮集團小金雞，從事飛機維修（MRO）業務，輔以航空器零組件製造，受惠全球航空業復甦，維修訂單大幅成長，今年第三季獲利6.23億元、每股純益（EPS）1.76元；累計前三季稅後純益14.35億元、EPS 4.07元。

展望後市，長榮航太與長期合作客戶的維修訂單能見度清晰，不僅今年營收高機率將站回百億元大關，且在航空公司保養、維修及翻修（MRO）業務外包趨勢下，搭配新世代節能引擎Leap的換機潮，業務有望持續攀高。

亞果遊艇享藍海商機 營運看旺

亞果遊艇（7566）為國內遊艇休憩領導品牌，受惠營運規模的擴大，在會員卡、遊艇泊位銷售，以及遊艇旅遊配套行程的業務挹注，今年前三季累計營收達3.14億元，年增18.16％。在高雄愛河灣遊艇碼頭完工啟用後，全年營收連三年創高無虞。

至於亞果遊艇旗下台南安平遊艇城開發案也可望在2023年陸續完工，料將成為明、後年的營收成長的重要動能。