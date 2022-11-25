印刷電路板產業明星股：臻鼎-KY、金像電、華通

2022年來市場充斥著多種不利因素干擾，戰爭、通膨、升息等削弱消費力道，電子業供應鏈不同應用也面臨不同挑戰，如消費性產品拚命去庫存、汽車供應鏈需求強卻還是缺料，少數受影響較小的應用如蘋果新產品、伺服器、網通。整體來說，2022年PCB產業兩極化，客戶需求影響較小的業者不僅營運維持成長、幅度普遍不小，但客戶需求不振的業者，對比2021年就下滑不少。

台灣電路板協會（TPCA）表示，2021年台灣PCB整體產業鏈產值加計在台投資的外商，規模達到新台幣1.29兆元，不僅穩坐台灣第三大兆元電子零組件產業，更在5G、HPC、電動車等需求大增帶動下，年成長率高達24.3％，不畏疫情籠罩、創下佳績。

2022年雖然挑戰多，預估全年台商PCB製造海內外總產值達新台幣9,111億元、再創新高，年成長率為11.4％。整體供應鏈產值規模可望達1.35兆新台幣，年成長率為4.7％。

展望後續PCB業者指出，不同應用去化庫存的時間不同，加上考量總體經濟的不確定性，樂觀的話熬過2023上半年，需求就會開始逐漸復甦，但仍在下行階段的應用，或悲觀來看，2024年初才回溫也是有可能。目前來看，2023年除了蘋果產品按照往年淡旺季節奏持續挹注動能外，伺服器／交換器升級、新能源車、基礎建設相關，會是維持看好的應用。

臻鼎-KY ABF新產能帶來新貢獻

臻鼎-KY（4958）作為全球PCB龍頭廠，臻鼎在四大產線軟板、IC載板、HDI、多層板都持續投資新產能、新產品，加上中高階應用受市場波動的影響較小，臻鼎2022年繳出亮眼的業績表現。

展望2023年，ABF載板新產能開出為營運增添柴火。公司表示，IC載板是臻鼎未來十年耕耘重心，也已經和多家重要客戶簽訂長期產能合約，目標未來四年，臻鼎IC載板每年有超過50％的成長，並在載板產業急起直追。

金像電 網路設備升級需求延續

金像電（2368）受惠伺服器升級潮持續進行，以及網通交換器開始往400G規格推進，帶動該公司2022年營運創佳績。儘管2022下半年也進行庫存去化，但升級趨勢不變以及PCIe Gen5平台伺服器已逐漸發酵，法人樂看金像電2023年營運不悲觀。

據上游看法，兩大CPU新平台伺服器2023第二季起可望開始放量，屆時新平台規格升級、PCB平均層數提升，產品單價同步上升，價量齊揚帶來的效益值得期待。

華通 軟板業務+低軌衛星

華通（2313）除了高階HDI穩定成長，新切入的美系軟板業務，以及低軌衛星產品，帶動2022年業績強勁。看好在美系軟板產品拓展有成，占營收比重也明顯提升，市場預期華通2023年還會有軟板相關擴產計畫。

低軌道衛星方面，華通耕耘衛星用板多年，已是為SpaceX星鏈計畫中主要PCB供應商，具先進者優勢，未來在衛星業務的成長表現值得期待。