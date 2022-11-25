網通產業明星股：昇達科、耀登、啟碁

低軌衛星商機夯，引來各家營運商競相投入，截至目前為止，仍以SpaceX旗下Starlink的服務腳程最快，截至今年6月底止，共計發射2,706顆衛星，且已在美國、德國、英國、法國、巴西及澳大利亞等地開啟商用服務，至於緊跟在後的OneWeb迄今也已發射428顆衛星，且規畫在今年底前推出服務。

TrendForce樂觀預期至2023年止，全球衛星產業產值可達3,083億美元，年成長4.5％。

台灣首波低軌衛星照11月上旬展開，數位部已決議在2023、2024年編列5.5億元預算，以 PoC（概念性驗證）全台設置700多處地面接收站及三個國外站點，以驗證非同步軌道衛星在台灣提供緊急應變通訊服務的可行性，最快啟動的時間亦在2023年。雖然台灣的低軌商機才剛要起動，但已有不少網通業者先行布局，有望大啖商機。

昇達科 微波／毫米波元件需求增

昇達科（3491）今年衛星通訊產品出貨大增，營收增幅高達120％，帶動整體微波/毫米波產品毛利率年增六個百分點至46％，連帶推升第三季單季毛利率以41.68％先馳得點，寫下歷史新高，前三季平均毛利率也來到39.68％。

昇達科第三季單季稅後淨利為1.11億元，EPS 1.41元，累計前三季稅後淨利2.73億元、EPS 3.59元，亦處於歷史高檔，每股獲利表現也優於去年同期的EPS 2.93元，足見低軌衛星對昇達科獲利力的提升。

耀登 打入歐洲低軌衛星鏈

耀登科技（3138）做為射頻暨測試廠也趕上此低軌衛星熱潮，由其與台光電與奇鋐等大廠合組的國家隊順利啟航，並成功打入歐洲低軌衛星公司供應鏈，耀登指出，產品已於2022年5月底送樣至客戶端，並於6月初派員至歐洲，針對產品與客戶一同進行測試。

耀登除了在低軌衛星的UT（User Terminal）有所著墨外，其射頻天線產品也搶進工控、車載、醫療、以及基礎建設O-RAN的RU也已有布局，儘管9月受到NB大廠拉貨有些緩趨，且設備產品交貨遞延，單月營收1.53億元，較上月小降8.08％，累計前三季營收12.36億元，則以年增17.86％的幅度拿下歷史新高。

啟碁 晉階成SpaceX概念股

啟碁（6285）據傳由其設計的低軌衛星路由器因可以接收外部衛星訊號，SpaceX有意將此款路由器納入，成為美國北部及加拿大等市場提供服務的用戶端設備，也讓啟碁晉階成了SpaceX概念股。

除了低軌衛星產品量產為啟碁帶來商機外，5G CPE用戶端網路接取設備大賣，受惠於Wi-Fi 6機種滲透率提升，造就Networking產品線顯著成長，也讓啟碁今年業績噴出，今年9月營收衝上97.48億元、月增14.16％、年增68.8％，寫下連續四個月創高的佳績，就連第三季單季營收265.31億元，累計前三季營收661.62億元，也同步攀頂，已逼近去年全年營收672.3億元。