光學產業明星股：大立光、玉晶光、伯特光

看好元宇宙商機，科技巨頭臉書（Facebook）大動作將公司名稱改為Meta，即便迄今其元宇宙部門仍虧損連連，但其創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）還是不改其志，堅持每年至少投資100億美元在元宇宙上，且預期十年才能收成，掐指一算，Meta擬砸在元宇宙的投資額至少以千億美元計。

在大咖狂砸銀彈、掛保證下，元宇宙頓成科技顯學，且相關商機也在快速發酵中，根據IDC預測，2021年全球VR、AR頭戴式裝置的出貨量為1,123萬台，呈年增92.1％；2022年全球VR、AR頭戴式裝置的出貨量將達到1,573萬台，年增43.6％。看好VR、AR裝置出貨量將持續成長，國內光學大廠也相中此塊處女地進行布局。

大立光 獲利已開始回升

大立光（3008）第三季雖然智慧型手機市場仍有雜音，但拜美元狂飆、台幣重貶之賜，推升單季EPS來到61.01元，累計今年前三季EPS為139.37元，表現也優於去年同期的100.91元。

據天風證券分析師郭明錤透露，蘋果第二代AR/MR預計在2025年上半年出貨，繼第一代的高單價Pancake透鏡由玉晶光與揚明光拿下後，大立光也可望擠進第二代Pancake透鏡供應商的名單，相關零組件預訂自2024年下半年開始供貨。

為布局新商機，大立光日前啟動跨業併購案，以每股6.49元、總金額6.03億元，取得高功率元件載板及散熱解決方案供應商三實科技75％股權，成為最大股東，外界解讀此舉極有可能是為了為當下最火紅的AR/VR等頭戴式裝置解熱預做準備。

除此之外，大立光董事長林恩平在第三季法說會中透露，「VR鏡頭今年會開始出貨，Pancake也有，但規格不高，毛利率不會好。」

玉晶光 深耕元宇宙多年

玉晶光（3406）在VR/AR領域深耕多年的，在VR產品應用除既有的鏡片及鏡頭外，也跨足下游光學模組，玉晶光總經理郭英理日前透露，光學鏡片的毛利率確實比模組好，但朝模組布局，卻可以拉高玉晶光的技術門檻，頗有提前展開技術防禦戰的味道。

拜iPhone14系列新機拉貨動能啟動，玉晶光繼9月、第三季營收同步創高後，第四季也有望寫下歷年同期新高。

伯特光 明年業績持續成長

伯特光（6859）為專業光學鏡片模具及金屬零組件廠。不讓持股4.24％的大股東玉晶光專美於前，很早就切入了元宇宙領域，伯特光董事長兼總經理陳柏輯透露，目前VR 模具已進入量產，看好明年 VR/AR產業成長性，再加上手機搭載鏡頭數量增加、規模升級，有望在雙成長動能啟動下，帶動明年業績持續成長。

伯特光近年營收穩步成長，2022年上半年因業外及本業皆美，本業有產品組合優化的利多，業外則有美元升值的匯兌挹注，累計營收雖僅4.85億元，但EPS卻已飆高至4.59元，已達到2021年全年EPS 5.41元的84.84％。