LED產業明星股：富采、佰鴻、艾笛森

隨著全球經濟逆風，高通膨衝擊消費力道，2022年景氣自下半年以來迎來黑天鵝，智慧型手機、IT產品需求持續疲弱，導致科技業第三季旺季不旺，被動元件產業也難逃庫存調節壓力，MLCC及晶片電阻的標準品大量應用在消費性電子產品上，全球主要被動元件廠商相繼減產因應景氣走弱，由於第四季為被動元件產業傳統淡季，因此庫存調整延長。

除了減產之外，保護元件廠商也相繼延後新廠稼動的時程，興勤的楠梓新廠、富致的PPTC新廠均延後量產；亦有廠商拉高現金部位，伺機尋求併購機會。

國巨 併購帶動成長

國巨（2327）連續合併歐洲百年大廠賀利式、施耐德電機旗下高階感測元件事業部，預計完成相關程序之後，2023年上半年完成交割，感測元件可望成為國巨第五大主力產品線，公司預估，感測元件將占新國巨營收達14％，年營收可望上看6億美元；而感測元件整體市場規模將逾千億美元，年複合成長率上看6％。

國巨今年上半年每股稅後純益達22.65元，以今年前三季的營收進度來看，外資圈對國巨2022年的獲利預估值均在40元以上，而以國巨現金減資後股本42.13億元計算，每股盈餘可望達50元。

日電貿 私募引進文曄成大股東

日電貿（3090）10月宣布私募3,000萬股，每股44.02元，引進國內第二大半導體通路商文曄，該筆私募完成之後，文曄將持有日電貿14.58％股權，躍居日電貿第一大法人股東。

日電貿第三季認列處分陞達科的獲利，據日電貿公告，將挹注每股盈餘達3.67元，日電貿今年上半年每股獲利已達3元，而光9月新台幣貶值4.3％，出口商可望有豐厚匯兌收益，即使科技產業下半年旺季不旺，法人預估日電貿全年每股盈餘可望坐7望8。

富致 股息殖利率亮眼

富致（6642）前三季獲利優於市場預期，雖然業外貢獻較多，不過富致配息穩健，公司明年可望維持與今年相當的股利政策，以富致約41元股價計算，若比照前一年度股息，隱含現金殖利率高達8.78％。

富致第三季匯兌收益約3,616萬元，相當於挹注每股稅後純益0.97元，而整個第三季受到高通膨、俄烏戰爭影響，營收呈現下滑，全季獲利4,992萬元，年增44.53％、季減2.11％，72％獲利來自於匯兌收益，第一季每股稅後純益1.33元；累計今年前三季獲利1.52億元，已經貼近2021年全年獲利，每股稅後純益4.07元，優於市場預期，前三季匯兌收益約6,812萬元，相當於挹注每股盈餘1.82元。