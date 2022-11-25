製鞋產業明星股：寶成、鈺齊-KY、志強-KY

今年第22屆國際足總世界盃，11月20日至12月18日在中東卡達舉行，將帶動運動風，讓往來運動鞋品牌客戶增加訂單，包括寶成、豐泰、鈺齊-KY，以及志強-KY第三季合併營收或獲利表現亮眼，甚至各家10月合併營收，也有搶眼表現。

今年世界盃足球賽，國際足總合作夥伴，包括愛迪達（adidas）、可口可樂、萬達集團、現代汽車─起亞汽車、卡達航空、卡達石油公司及Visa。其中，今年世足賽adidas是賽事贊助商，與製鞋業直接相關，尤以寶成與志強都是adidas製鞋代工廠。

寶成 擴大印尼布局

寶成（9904）集團主要代工Nike、adidas等數十個國際品牌，大型運動賽事的舉辦，往往有助於提升運動風氣與民眾參與程度，進而增加運動商品的消費意願，有助於公司營運增長。寶成今年前三季合併營收2,045.78億元，年增12.76％。為擴大製鞋布局，寶成已增資子公司PT.Hardases abadi Indonesia公司6,500萬美元，計劃在印尼中爪哇，進行中長期製鞋產能布局，目前正處於前期準備階段，規劃採分期開發，首期投產預定於2023年以後，讓印尼廠區穩居集團最大製鞋基地。

豐泰（9910）自結10月合併營收83.38億元，年增83.91％，創同期新高；累計前十月合併營收813.78億元，年增44.91％。豐泰透露，依目前公司接單來看，今年第四季訂單表現，恐較第三季弱，第三季將是今年單季合併營收最高的季度。

鈺齊 前三季獲利年增逾2.5倍

鈺齊（9802）累計前十月合併營收199.19億元，年增59.13％，創同期新高，並超過去年全年155.44億元。累計前三季合併營收179.65億元，年增62.64％，稅後純益27.94億元，年增逾2.5倍，EPS 14.94元，高於去年同期的4.29元，均創同期新高。

鈺齊自2021年3月以來，單月營收已連續20個月呈現年增走勢。其中，5月至10月已聯袂占集團單月歷年營收的前六高，且絕大部分為2022年秋冬季鞋款。鈺齊目前開始進入2023年春夏季鞋款產銷季節，接單總額更確定優於2022年春夏鞋款，鈺齊預計明年第二季度才會開始生產出貨2023秋冬季鞋款。

志強 搶搭世足賽商機

志強（6768）若以新台幣計價，自結10月合併營收逾19.59億元，年增300.01％，創單月歷史新高；累計前十月合併營收逾157.07億元，年增57.91％，創同期新高，主因是去年10月越南廠區受到疫情影響，未完全復工，但今年10月訂單充足，今年高單價鞋品出貨增加，加上產品組合調整策略奏效，都是單月營收增加的原因。

志強生產運動鞋及足球鞋，今年世足賽的確帶動足球鞋市場轉強，不管是公司生產adidas、Nike及Puma，今年足球鞋訂單明顯比前二年好很多，今年預計出貨約1,600萬雙的足球鞋，年成長約33％。