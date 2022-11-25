自行車產業明星股：巨大、美利達、明係

自行車族群前三季獲利報佳音！搶先揭露前三季獲利的巨大集團，每股稅後暴賺15.01元。另外，日馳每股大賺5.29元、明係4.15元、利奇2.37元、愛地雅1.08元，獲利不僅紛創歷年同期新高，且均賺贏去年全年。

法人表示，美利達（9914）、桂盟（5306）前三季營收均創同期新高，預料均可大賺超過一個股本以上；而第四季是自行車傳統出貨旺季，可望延續第三季的強勁出貨動能，各家廠商營收與獲利仍將維持年增趨勢，今年全年的營收與獲利續攀高峰仍可期；尤其看好巨大、美利達、明係三家整車廠的表現。

巨大 集團營收挑戰900億元大關

巨大（9921）第三季合併營收258.7億元、年增29.7％，受惠台幣貶值帶來匯兌利益，稅後純益年增56.6％、達20.1億元，單季EPS達5.35元；前三季合併營收708.7億元、年增14.4％，稅後純益56.3億元、年增16.5％，EPS達15.01元，第三季與前三季的營收與獲利均創下歷年同期新高。

巨大集團前三季電動輔助自行車（E-bike）銷售額已占整體營收近30％，持續看好E-bike成長動能，未來若供應鏈問題獲得改善，可望挹注集團營收持續增長。法人表示，巨大第四季在E-bike代工與自有品牌出貨量持續成長下，預期今年集團營收將衝破900億元大關、獲利續攀高峰可期。

美利達 前三季賺逾一股本

美利達集團（9914）上半年EPS 7.22元。第三季受惠高階自行車與E-bike出貨暢旺，帶動單季合併營收達94.1億元，季增6.83％、年增25.33％，創下歷年同期新高；前三季集團合併營收263.74億元，年增15.88％，同樣創下歷年同期新高。

法人表示，第三季起新台幣兌美元匯率持續走貶，從29.7元一路貶到31.7元，以出口為大宗的自行車族群，業外匯兌利益均大豐收，助攻第三季獲利表現，美利達第三季獲利拚新高、推升前三季大賺一個股本有望。

明係 今年獲利大飆速

明係集團（6804）受惠E-bike出口平均單價高，在產品組合優化下，加上供應鏈較趨穩定，推升前三季營收21.81億元、年增83.82％，EPS達4.15元、年增519％，營收與獲利均創下歷年同期新高。

明係表示，隨著高階關鍵零組件供應已較穩定，交期有較大改善，生產及出貨大幅成長，帶動產能稼動率提升達營運經濟規模。進入第四季出貨旺季，明係持續優化產品組合，加上生產效率提升及新台幣、日幣貶值，預期帶動營業毛利上揚；在業外方面，受惠有利匯率的走勢與匯兌利益挹注，今年獲利可望創新高。