鋼鐵產業明星股：中鋼、東鋼、盛餘

近來受到俄烏戰火連綿、歐洲能源價格高漲、歐美通膨升息壓力上升，以及中國大陸持續清零政策與疫情復燃影響，市場觀望氣氛濃厚，買氣不旺，加上市場庫存仍有待加速去化，整體需求釋出就受到影響，惟澳洲鐵礦砂與煤礦有反彈回升的趨勢，鋼廠生產成本仍有壓力，鋼價可獲得支撐，鋼市前景不悲觀。

鋼界人士認為，現階段鋼市猶如在雪地負重前行，但下游產業持續加速去庫存、冬季採暖限產，度過嚴冬後，即將走出谷底邁向復甦，行情也可望從低檔反彈。另鋼材市場對於即將來臨的冬儲，以及明年第一季補庫需求仍有期待。

鋼鐵專家表示，國際通膨居高不下，美元強勢升值導致亞洲與新興市場貨幣重貶，國際大宗物資報價競爭嚴峻。

在供給端方面，專家認為，歐洲能源價格飆漲迫使當地鋼廠減產甚至停工，歐盟限制俄羅斯扁鋼胚等半成品進口，加劇當地鋼鐵供給短缺。印度AM/NS鋼廠高爐持續檢修，導致扁鋼胚供應不足；韓國POSCO浦項廠受風災影響尚未完全復工；中國大陸至年底維持「平控政策」，調控粗鋼產量不高於去年水準，全球鋼材供給呈現緊縮，有利帶動國際鋼價加速回穩。

中鋼 業績平穩向上

中鋼（2002）第三季營收為1,53.40億元、年減16.11％，累計前三季營收為3,541.90億元、年增4.52％；單季營業毛利21.84億元、年減92.37％，累計營業毛利352.68億元、年減49.06％；單季營業損失為9.95億元，累計前三季營業利益為252.43億元、年減56.55％。

中鋼第三季稅後純益為19.38億元、季減80.78％、年減90.19％；累計前三季稅後純益為227.93億元、年減48.77％，累計EPS為1.48元。展望未來，法人認為，第四季為傳統旺季，只要庫存能加速去化，與接單、出貨順暢，則12月鋼價有機會拉尾盤，增添營運動能。

東和鋼鐵 第四季營運看旺

東鋼（2006）第三季營收為145.01億元、年增0.13％，累計前三季營收為459.22億元、年增8.64％；單季稅後純益為5.42億元、年減逾61％，每股EPS為0.74元；累計前三季稅後純益為31.62億元、年減27.85％，減資後累計每股EPS為4.33元，略優於去年同期的4.03元。

雖然第三季鋼市較為低迷，但第四季為鋼鐵傳統旺季，且營建業年終都有趕工工程，在趕工效應下，預期鋼筋需求不差，出貨順暢，提升營運能量，對東鋼而言，2022年也是業績暢旺的一年。

盛餘伴隨鋼市穩定 第四季營運平穩向上

鍍面大廠盛餘（2029）9月營收為6.83億元、月減14.06％、年減46.77％，累計前三季營收為104.34億元、年減0.14％。法人認為，雖然第三季鋼市較為低迷，需求較差，但第四季隨著市場轉趨穩定，且國際各大鋼廠都在減產下，需求可望逐漸回溫，增添接單動能。