汽車產業明星股：三陽、精確、和潤

2022年第三季隨本土疫情趨緩，新車買氣復甦，然市場上持續遭受到缺車問題干擾，單季新車領牌總數僅10.84萬輛、年減3.48％，但相較於第二季不到10萬輛的低點，已小幅回溫。

三陽 汽機車銷量逆勢增

三陽工業（2206）前三季新車銷量1.1萬輛，逆勢年增二成，機車事業銷量超車超越對手，提前登上2022年國內機車銷售龍頭，推升公司營業利益創高，前三季合併營收381.07億元，創同期新高；上半年稅後純益16.57億元，EPS達2.09元。樂觀全年每股獲利將超越2021年的2.3元。

三陽的機車事業也因擁有全市場最完整新世代產品的優勢，銷量從5月起稱冠台灣市場，前三季累積機車銷量17.9萬輛、年增22.55％，更是市場上唯一業績正成長的機車品牌。機車事業因多款新車上市，拉高單價、毛利率，加上銷量成長，貢獻本業營收獲利衝高。

精確 電動車電池盒出貨放量

精確實業（3162）是鋁合金鍛造廠，被全球百強汽車零件製造商─大陸敏實集團收購入主後，轉型發展汽車零件，瞄準快速成長的電動車領域，開發電動車電池盒，與敏實集團配合接單。

精確實業大陸、歐洲、墨西哥三地大舉投資擴廠，受惠於2022年精確浙江、湖北咸寧等廠的電動車電池盒產線陸續投產，精確月營收呈現季季高的趨勢，平均月營收從第一季的1.17億元、第二季1.76億元，到第三季已達2.11億元，最新的10月營收更一口氣站上3億元大關，樂觀第四季全季將保持在此水準之上。

精確塞爾維亞廠也如期在2022年第四季量產，目前電動車電池盒已進入客戶─歐洲福斯汽車集團驗證最後階段，配合福斯集團2024年大舉投產電動車的規畫，法人看好精確塞爾維亞廠2024年的貢獻，將成為精確業績躍進的另一個跳板。

和潤 開發「非新車」分期業務

和潤企業（6592）是國內最大汽車金融業者，受惠於「非新車」分期融資業務成長，第三季稅後純益達9.09億元，改寫單季新高；前三季稅後純益26.96億元，年增20.73％，EPS達5.24元，全年每股獲利股估將挑戰7元新高。

2022年前三季合併營收165.61億元，稅後純益26.96億元、年增20.73％，EPS達5.24元，前三季合併保有資產逾2,384億元、年增26.25％；前三季營收、稅後純益、EPS及保有資產均改寫歷史新高。

2022年以來租賃業飽受升息之苦，所幸和潤大股東之一為日本豐田金融株式會社，日資色彩可以從低利的日本金融圈取得較多低成本資金，加上2022年發行50億元特別股，力抗這波升息帶來的成本上漲壓力。和潤透過擴大「非新車」融資業務布局，增加收益來源。此外，和潤積極推動「分社化」，陸續成立子公司或投資新公司，推展新的業務範疇。例如和潤成立子公司和勁企業，專責大型商用車分期業務的和勁企業，投資和泰集團負責iRent汽機車共享服務的和雲行動服務，兩家子公司也都成為和潤2022年獲利貢獻的台柱。