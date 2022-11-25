金融產業明星股：臺企銀、上海銀、國泰金

2021年金融股指數全年上揚33.16％，今年則是上沖下洗，一度於4月衝高至1,947.57點。不過，10月20日創下波段低點1,346.21點，11月9日收在1,457.07點，今年以來下跌254.99點，下跌14.89％，跌幅較大盤25.13％小，表現穩健。

法人分析，美國聯準會加快升息及縮表腳步，金融股是升息下的受惠者，將可拉升獲利水準。日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，金管會已允許壽險可資產重分類，在持續升息下，對淨值的影響將大幅縮小，並且隨著新錢報酬率的提高，長期有利壽險提高經常性收益率。台新投信指出，金融股股價經過大幅整理後，投資價值逐漸浮現，投資人可以逢低撿便宜，選股上，以受惠升息、利差擴大的銀行及租賃股優先布局。其中，又以本益比偏低、殖利率高的標的為首選。群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，目前金融股普遍評價水準皆位於金融海嘯後評價中性水準，隨長期營運展望轉佳，對銀行股仍正向看待，壽險股則需挑選體質較佳、規模較大的個股，證券股則中性看待。

臺企銀 營運表現締造空前佳績

臺灣企銀（2834）營運表現締造空前佳績，10月稅後盈餘及今年前十月的合併累計自結淨收益、各項提存前稅前淨利、稅前淨利、稅後盈餘等財務數據表現紛創歷史新高紀錄。臺企銀前十月稅前淨利99.92億元，較去年同期成長103.58％；前十月稅後盈餘83.16億元，較去年同期成長93.75％。法人預估，2023年臺企銀稅後盈餘104.16億元，YoY 8.29％，EPS為1.3元，每股淨值13.57元。由於基本業務強勁、資產品質改善，給予目標價14元。

上海銀 利息淨收益增長速度加快

上海商銀（5876）今年放款展望樂觀，外幣放款占比高，以及香港子行疫情趨緩，下半年獲利恢復，雖近期因增資3.8億股，短期股價將承壓，長期有利增強資本。法人預估，2022年稅後盈餘164億元，YoY 15％，EPS為3.58元，每股淨值34.24元。展望未來，由於下半年利息淨收益增長速度將加快，以及香港子行獲利恢復，給予目標價53元，投資建議為買進。

國泰金 核心業務及獲利維持穩健

國泰金控（2882）9月稅後盈餘11.2億元，累計前九月稅後盈餘541.8億元。單月獲利持續反映防疫保單影響，子公司核心業務動能及整體獲利仍維持穩健，國泰世華銀行及國泰投信9月單月及累計稅後盈餘皆創同期歷史新高，國泰人壽及國泰證券累計稅後盈餘仍創歷史次高。展望2023年，法人預估，防疫險理賠壓力降低，但因金融市場波動仍大，投資收入難以回復，續壓抑獲利，但預期利息淨收益可維持正增長，預估國泰金2023年稅後盈餘621.2億元，EPS為 3.83元，目標價43元，投資建議為區間操作。