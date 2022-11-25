PA產業明星股：穩懋、英特磊、全訊

今年以來手機需求下滑，隨客戶庫存調節，砷化鎵產業營運陷入低迷，但據供應鏈指出，修正已步入尾聲，預期明年第一季就是谷底，將從第二季開始回到正常需求周期。

儘管短期營運遭遇逆風，但5G、WiFi新世代來臨，加上新興應用多元發展，砷化鎵等三五族產業未來仍具有高度成長性。

穩懋 研發腳步不停歇

穩懋（3105）指出，雖然現階段產能利用率大幅下滑，但微波通訊、光通訊客戶研發投片更積極，現有客戶為明後年產品而導入穩懋新世代製程進行認證，並有新客戶開啟合作關係，歲末年終與客戶互動已趨活絡。

穩懋研發腳步不歇，如在VCSEL（面射型雷射）方面，隨3D及近接感測應用擴大，車用內部傳感產品已成功交付；並積極開發磷化銦（InP），除了做為資料中心的重要角色外，對於Proximity（近接感測）、SWIR短波長紅外線、LiDAR（光達）等未來都有量產機會。

終端市場大趨勢，除了5G行動通訊持續滲透、5G基礎建設布建外，光通訊及光感測的生產外包趨勢也逐漸成形，穩懋客戶對先進製程技術，如GaN-on-SiC（碳化矽基氮化鎵）、InP（磷化銦）等第三類半導體材料的興趣及投入都高過以往。

英特磊 Q4成長空間看佳

英特磊（4971）受惠高速光纖網路、高速量測HBT（異質結雙極電晶體）及國防訂單需求大增，在歐、日、美系客戶需求攀升、拉貨帶動下，InP、GaSb（銻化鎵）迎接放量成長高峰期，第四季可望有不錯的成長空間，法人預期，全年營收成長幅度上看10％～20％。

英特磊主力產品InP訂單維持強勢，GaAs（砷化鎵）車用產品因整體消費市場衰退走勢持平，GaN（氮化鎵）、DN VCSEL（DN面射型雷射）等研發項目進展樂觀。

相較先前產品以940nm波長為主、有傷害眼睛之虞，DN VCSEL專注於13XXnm波長，有利保護眼睛，在提供消費性電子產品的應用上，更具優勢，而英特磊所專注的MBE機台也比MOCVD機台，在研發DN VCSEL上可能略勝一籌。

全訊 主攻國防穩健成長

全訊（5222）在政府大力推動「國防自主」政策下，近年整體營運穩健成長，以目前訂單出貨排程來看，預估第四季高階國防相關產品出貨量可望較第三季增加，今年整體出貨量可望維持雙位數成長。

國防標案規格嚴謹，需要三至五年分階段交貨及認列營收，目前國防相關訂單能見度已達2024年。由於國防軍工產品屬計劃性接單生產，高技術門檻的寡占市場，較不受景氣影響，有助中長期營運穩健成長。

全訊也以國防等級功率放大器（PA）產品技術，拓展5G高速傳輸商用領域市場，研發並生產毫米波（mmWave）功率放大器，進軍衛星通訊市場，持續對國內外廠商進行送樣測試，並對部分國內外客戶小批量出貨。