觀光餐飲產業明星股：王品、豆府、六角

疫情降溫，民眾生活回歸常軌，外食餐飲市場全面復甦回溫，瓦城、王品、豆府、漢來美食、八方雲集、揚秦、亞洲藏壽司、聯發國際與六角國際，以及乾杯、橘焱胡同等連鎖餐飲集團第三季業績強勢跳升，其中多數更創單季或同期新高，業績亮眼。

展望第四季，除進入百貨周年慶旺季、並有感恩節、耶誕與跨年節慶帶動聚餐市場，同時企業陸續復辦尾牙，連鎖餐飲集團營運升溫可望一路旺至明年第一季，法人樂觀預期，持續拓點展店並創新品牌的第王品、豆府與六角國際，第四季營運可維持強勢動能並再創營運高峰。

王品 展店拓點動能齊發

王品集團（2727）甩開疫情陰霾，第三季賺贏上半年，營收、純益、EPS均優於疫前水準，自第二季每股虧損2.98元谷底，第三季一舉反彈至EPS 3.77元，帶動前三季營運轉虧為盈，稅後純益41.8億元，EPS為2.41元。

王品下半年加速展店，第三季平均每周新開1.3家、共計新展店17家，達到台灣展店300家目標。展望第四季，王品仍有多項營運動能蓄勢待發，七大鍋物品牌、131家門店準備搶攻冬天火鍋商機，零售品牌「王品嚴選」積極備戰年菜檔期。此外，王品也預計於年底前再開一個高價品牌與四家新店，將成為未來營運新動能。

豆府 營運恢復疫前水準

豆府集團（2752）9月營收2.09億元，年增38.78％，創同期新高，在7、8、9連續三個月營收創高助攻下，第三季營收達6.86億元，亦為單季新高點。累計前三季營收17.19億元，年增44.15％，亦創同期新高。

豆府餐飲集團旗下共有涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、韓姜熙的小廚房、飛機河粉、姜滿堂、帕泰家、釜山宗家，以及阿達師五星麵舖等九個餐飲品牌，截至10月底全台店數61家。

展望後市，豆府將持續展店並積極開發新菜單，11月將新展一間姜滿堂及一間帕泰家，同時第四季進入百貨周年慶旺季，法人預期，疫情常態化後，豆府營收將逐月成長並創高。

六角 全年獲利拼倍增

六角國際（2732）第三季合併營收11.4億元、年增16%，稅後淨利1.04億元、年增449%，單季獲利超越今年上半年9,871萬元，亦創下近11個季度新高，每股稅後盈餘2.30元。累計前三季營收31.56億元、年增4%，前三季累計稅後淨利2.02億元、年增228%，前三季EPS 4.47元亦賺贏去年全年。六角累計前十月合併營收34.9億元，年增率2％，第四季持續全球擴張展店，預計年底前將達成全球總店數1,400家目標。

展望全年，六角維持大者恆大格局，加上子公司營運逐步復甦，隨著全球各國邊境管制陸續鬆綁，放寬國際觀光條件，今年全年獲利拼倍增，並將複製澳洲的成功模式，率澳洲團隊進駐美國成為主要營運幹部，再次進軍美國市場，以期美國市場經過調整後，重新規劃佈局，更在加盟授權的商業談判不受舊店拘束下，擴展版圖的空間變大，力拼三年內在美國展店150家至200店，重返榮耀指日可待。