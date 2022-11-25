機電產業明星股：士電、亞崴、亞德客

黑天鵝滿天飛，全球景氣轉弱，增添工具機業對後市的不安。還好新台幣匯率走貶，加上下半年海運運費暴跌只剩高峰期的二至五成，歐美客戶逐漸恢復拉貨，讓業者得以鬆口氣，第四季工具機業者營運可能呈現營收下滑，獲利增加的情況。

樂觀派預期明年第一季末至第二季初台灣工具機產業景氣有機會好轉。不過，上銀等大廠仍認為，明年美國經濟如果出現負成長，可能衝擊全球經濟及景氣，現階段，對今年第四季至明年上半年營運趨於保守，明年營運先以持平。

相較之下，士電、東元、中興電、亞力及華城等機電大廠，有台電強韌電網計畫，以及台商回流建廠需要變壓器等產品做為營運後盾，近年積極布局太陽能電廠、風力發電等綠電產業，以及加入建置電動車充電樁及加入充電站運營戰局，分散經營風險，機電大廠普遍看好第四季營運會優於去年同期。

士電 今年獲利兩位數成長

士電（1503）近年積極轉型發展綠電及公共工程，將半導體及高科技產業占士電營收比重從70％降至30％～40％。士電依舊是台積電電力設備最大供應商，累計接獲台積電晶圓廠百台以上電力變壓器，已交貨80台，今年追加32台訂單，預計2025年前交貨，總金額35億元。

士電第三季合併營收達74.31億元、本期淨利5.94億元、EPS為1.09元。前三季合併營收攀升至227.82億元、本期淨利18.22億元、淨利歸母公司17.43億元、EPS達3.35元，直逼去年度EPS為3.46元。士電評估士電轉型後，受中美科技戰影響不大，第四季營運審慎樂觀，今年營收及獲利可望兩位數成長，挑戰歷史新高。

亞崴 全年獲利挑戰史上新高

亞崴（1530）目前在手訂單能見度看到明年第一季末，第三季海運運費暴跌，歐美客戶第三季末恢復拉貨，推升第三季合併營收達10.61億元，匯兌收益9千多萬元挹注，本期純益1.45億元，EPS從去年同期0.03元跳增至1.51元；前三季合併營收24.33億元、營業利益2.31億元、本期純益3.24億元，EPS達3.38元，不單贏過去年全年的1.35元，也創同期新高。

亞德客-KY 有機會賺三個資本額

氣動元件大廠亞德客-KY（1590）前三季EPS達23.36元，改寫同期次高。亞德客10月單日接單、出貨優於9月同期，也優於7、8月同期。10月合併營收人民幣4.45億元、年成長21.5％；折合新台幣19.74億元、年增19.74％。前十月合併營收人民幣49.18億元、年增0.48％；折合新台幣計價217.83億元，年增2.63％。

亞德客認為，今年營運第三季落底，但現階段很難預測景氣何時可以明顯復甦。少子化等因素，自動化設備需求只會遞延數週或數月，不會消失。

法人預估，亞德客第四季營運有機會優於去年同期，第四季合併營收年增7.3％，全年賺三個資本額。