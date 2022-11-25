紡織產業明星股：遠東新、儒鴻、聚陽

通膨、升息、俄烏戰爭衝擊全球服飾消費市場，國內紡織廠對產業景氣趨向保守。紡纖業者普遍預期，預估到2023年第二季中才可望反轉，翻轉訊號則要觀察美元、油價、俄烏戰爭等三因素。

全球品牌服飾廠庫存增加，台灣紡纖廠與全球品牌廠的連結度高，在庫存去化速度放緩下，對紡纖產品下單動能減弱，國內紡纖廠營運也會造成一定的衝擊。

不過，以目前的紡纖產業現況來看，跟民生必需品所用的酯粒、工程塑膠，尤其是現在最夯的回收瓶用酯粒，市場需求度還是很高，產能還是吃緊的。

原物料價格上漲，也造成紡纖廠營運負擔。從整體來看，2022年第四季到2023年上半年，多數業者對營運將採較保守看法因應，預計2023年第二季末起產業景氣逐漸趨於正向，到下半年市況應可確定好轉。

遠東新 持續增產綠色產品

遠東新（1402）國際服飾品牌對於環保回收紡品的訂單逐年增加，目前遠東新的環保回收聚酯長纖產能、海洋回收聚酯產能都居世界第一、再生酯粒（R-PET）產能市占則名列全球第二。對廢棄寶特瓶及海洋垃圾回收再生酯粒（R-PET），持續加碼投資擴充產能。遠東新2021年的R-PET年產能為32.4萬噸，據公司規劃，未來擬在日本、美國、大陸、越南、菲律賓、馬來西亞等地同步投資擴產，目標十年內，產能要擴增到150萬噸，等於是翻倍再翻倍。在環保聚酯方面的發展走在產業前端，已推出可視化織物回收聚酯纖維，將原本會被當成廢棄物處理的舊衣，再製成 全新的紗線「舊衣／廢布回收」布料與服飾。

儒鴻 今年營運逆風成長

儒鴻（1476）因高通膨導致的不景氣，品牌、通路客戶進入清庫存階段，但獲利仍受惠產品組合與匯率助陣，2022年前三季EPS達21.86元，創同期新高。手中前五大客戶之一的運動品牌大廠Nike庫存偏高，正在積極處理中。UA的庫存調整有效率，問題不大，LULULEMON調整庫存技巧好，也看不出大問題。對於庫存消化速度及接單狀況，耶誕銷售季是一觀察重點，品牌、通路客戶除了會積極促銷庫存，也會思考新季度的採購方向。因此，儒鴻將會緊密與品牌客戶互動，以掌握市場未來的變化。10月業績應該是2022年最低，品牌商庫存調整預期最快2023年第一季結束。

聚陽 日系客戶訂單增加

聚陽（1477）在短、急單增加，以及日系客戶訂單成長下，預期第四季營運可維持成長，2022年營運二位數成長目標應沒問題。以聚陽手中出貨排程看，受通膨影響，美系品牌服飾廠庫存增加，後續客觀環境景氣變化還在觀察，預估仍須要一段時間調整，但因高單價產品需求仍強，加上美元急升、匯兌優勢下，獲利年增幅可望有正成長，營收則有認列時間點的問題，呈持平或小幅成長。未來展望，2022年營運樂觀，成衣產業景氣預期2023年第一季應可落底，第二季恢復成長，在整體市場仍朝正向發展下，對2023年營運表現仍持成長看待。