塑化產業明星股：台塑化、南亞、台塑

第三季油價、塑化行情大幅拉回整理，重創台塑四寶本業獲利；除南亞第三季營業利益31.85億元、季減68.7％，台塑僅4.8億元、季減96.9％；台化、台塑化本業由盈轉虧，營業淨損62.11億元、157億元。在第三季合計營業虧損182.58億元，加上轉投資事業也趨緩受阻，台塑四寶第三季合計獲利僅53.45億元，季減90.9％。

專業廠營運也悉數陷落衰退狀態，中石化、華夏、東聯、中纖更苦吞連番虧損。其中，台聚集團亞聚第三季EPS 0.76元，前三季EPS 1.93元；台達化第三季EPS僅0.03元，前三季EPS 1.14元；台聚第三季獲利季減51％，前三季EPS 0.99元。華夏因PVC市況低迷，前三季每股虧損0.55元。

第四季伴隨產油國減產、時序邁入取暖旺季，國際油價回穩攀揚，台塑化煉油價差向上提振。石化行情在廠商持續執行減產救市策略下，報價行情築底震盪，除上游原料乙烯、丙烯回穩小漲，台塑化石化事業營運疏壓。五大泛用樹脂反在歲休結束，供給增加，以及內需動能疲軟下，廠商營運虧損壓力未除。

台塑化 油價回升直接受益

台塑化（6505）第四季營運除油品事業相對穩健走堅。烏俄戰爭未歇、第四季柴油、航燃等需求增溫，加上產油國加大減產幅度，油市供需恐從緊平衡轉為趨緊狀態，預估每桶85～100美元。雖然第四季汽油煉油價差因需求趨緩，明顯縮水，甚至一度出現負價差，不過，經濟解封，歐、美柴油、航空燃油需求攀揚，亞洲煉油利差延續高檔穩健態勢；柴油、航空燃油每桶價差各達45美元、32美元，平均煉油價差也從先前每桶10美元穩健狀態，持穩提振達13～14美元，搭配沙國油品10月官方加碼調降，增添收益復甦能量。

南亞 電子材料持穩貢獻

南亞（1303）因EG（乙二醇）行情低迷，美國、台灣產能紛紛啟動減產策略，目前產能利用率均在三成以下，維持自用及供應部份內銷合約客戶為主，嚴控虧損包袱。伴隨近期丙二酚等化工行情回升，收益動能復甦，加上先前因電子產業庫存調整，銅箔等電子材料行情盤整也暫告段落，出現反轉，營運蓄勢添利。此外，轉投資持股近67％的南電，前三季EPS 22.08元，法人推估南電全年EPS有望上看28元，有助大幅貢獻南亞轉投資獲利。

台塑 成本降營運走堅

台塑（1301）前三季EPS達6.84元。海運費下跌，全球物流改善及成本降低，有利提高銷售量，第四季為PE、EVA及PP傳統旺季，搭配歲修廠數減少，預期開工率87％高於第三季75％，營運蓄勢回穩推進。大陸山東、安徽及江蘇液鹼檢修，日韓同業也因高電價及年度檢修，第四季現貨出口數量有限，加上歐洲同業因成本因素減產，持續向外採購液鹼，拉升美國及亞洲液鹼出口行情。另外，EVA因矽料價格平穩，其他光伏組件材料（光伏玻璃、電漿及逆變器等）價格走跌，整體組件成本下降，加上第四季歐美太陽能訂單需求佳，膠膜廠開始逢低回補庫存，光伏料需求及價格可望再提升。