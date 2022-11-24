創造阿里神話的孫正義如何跌落神壇？告別軟銀後 轉戰ARM改當實業家

全球金融環境逆風未見止息，今年投資市場隨著景氣寒冬深陷熊市，11月在美國通膨率意外開低下，市場重新燃起Fed放緩升息步調的樂觀預期，然而在中概股、全球科技股骨牌般接連倒下後，黑夜中才甫見曙光，全球前三大虛擬貨幣交易所FTX卻向市場投入震撼彈，包括淡馬錫、軟銀、紅杉資本等都蒙受龐大虧損，再為孫正義的敗績添上一筆。

與此同時，軟銀65歲的創辦人兼執行長孫正義上周無預警宣布，將退出軟銀營運日常經營，未來將聚焦推動英國晶片設計公司ARM營運。隨著孫正義投資戰績的逐步潰敗，軟銀現階段更需要的是後藤芳光的謹慎防守，而不是孫正義的衝鋒陷陣，選擇退居幕後也許幾經天人交戰，但退居幕後的這天終於還是到來，而這無疑是他人生中極為重要的轉折之一。

在軟銀最新財報季會議上，孫正義表示，以後將不在出席軟銀的財報會議，並將集團的日常工作交由首席財務官（CFO）後藤芳光。等高階主管主理，而過往動輒百頁的簡報風格，也將隨著孫正義的退場隨之退去。

阿里巴巴6分鐘神話

孫正義寫下史上最成功的風投之一

回顧孫正義傳奇，可以從馬雲經常提起的一個故事說起，根據36氪報導，回顧1999年，那時馬雲還在阿里巴巴創業初期，求神拜佛才好不容易從高盛那邊獲得500萬美元的資金，而孫正義卻只聽了馬雲6分鐘演講，便決定給出3,500萬美元的驚人投資額，對於馬雲而言，從沒想過前來的那麼輕鬆。

其實，馬雲當時什麼也沒說清楚，他只是單純述說著自己的夢想，一個互聯網能改變世界的信念。6分鐘雖然短得令人難以置信孫正義對於阿里巴巴的具體營運與未來，但根據孫正義後來的說法，他對於馬雲的評價是「他與其他創業者都不一樣」，馬雲不講商業模式，也不談錢，只談願景，真正讓這兩個男人搭上線的關鍵或許就是他們都有改變世界的雄心壯志。

1999年10月孫正義投資正值創業期的阿里巴巴3,500萬美元，相隔不到5年再次注資6,000萬美元。孫正義也因此成為阿里巴巴最大金主。2014年阿里巴巴赴美上市，作為當時美股最大IPO案，隨著阿里巴巴股價水漲船高，軟銀也因持股超過30％逆轉勝成為最大贏家，投報率超過2,000倍，這樣驚人的績效被譽為史上最成功的風投之一，孫正義個人資產也升至166億美元，並擠身日本首富。

風投傳奇沒有跟上時代

神話不再、只有接二連三的挫敗

成為投資界指標級人物後，孫正義將軟銀重新定位為一家純粹的投控公司，並準備幹一番大事。

事實上，孫正義的帶領之下，軟銀一度成為世界上最激進的風投公司，慷慨的將大把銀彈投資在高科技企業，孫正義看準阿里前景果斷投資，這一戰成就了他投資生涯的高光時刻，也讓他的衝勁發揮得更加極致，物聯網、人工智慧（AI）讓他看見下一個新世界。

孫正義曾高喊巨大的變革即將到來，隨後幾年鎖定機器人、自動駕駛、癌症檢測等領域，只是大數據與人工智慧技術的應用場景並沒有隨著技術爆發而開花，找不到可以支撐獲利的商業模式，孫正義這波大撒幣為軟銀帶來巨大虧損，四面楚歌前奏卻才剛剛奏起，自此軟銀再也沒有複製出第二個阿里神話。

新神話不僅沒有到來，孫正義想像中的巨大商機也沒來，只有挫敗接踵而來，包括收購美國波士頓動力機器人、Wework、滴滴、Uber都讓孫正義的投資生涯不斷添上敗績。

把夢作大是他的信念

「願景」卻成了孫正義最大的潰敗

隨著疫情、供應鏈瓶頸等因素影響，全球金融環境持續下行，讓孫正義賺取大把銀票的科技股也在大環境逆風之下節節敗退，根據新浪財經報導，軟銀在這波科技海嘯中成為受創最深的機構之一。

8月8日軟銀釋出2022財年第一季財報，由於科技股崩跌衝擊，日本願景基金規模大縮水，致使軟銀集團4～6月虧損規模近230億美元，創下基金史上第二大虧損紀錄，創下集團有史以來最大單季虧損，主要的赤字源於執行長孫正義於2017年和2019年成立的兩大願景基金。

而第二季（7月至9月）延續第一季虧損，雖然虧幅大幅收斂，但仍虧損72億美元，原因是包括商湯科技、DoorDash Inc.和GoTo Group等新創企業的估值下滑，迫使這家全球最大科技業投資者轉向防禦姿態，並且停止所有投資，此外並持續出售資產已籌措現金穩固資產負債表，其中透過遠期合約大賣阿里巴巴約33％持股、套現220億美元貢獻最多。

初期資金上看1,000億美元的第一願景基金前三大虧損來自WeWork和滴滴（Didi Global）、Grab，過去五年的獲利所剩無幾。第二願景基金績效同樣慘淡，前三大虧損除了來自來自WeWork，還包含京東物流、叮咚買菜，目前價值僅達490億美元投資額的不到19％。

面對龐大的虧損，孫正義坦承公司投資新創企業的比重確實過高，而且這些公司的股價已經冒泡泡。，並公開自我批評，首度承認「為自己過去的貪圖暴利而感到羞愧」，並強調已大舉縮減投資支出。

軟銀冬眠孫正義轉戰ARM

只是為了再次豪賭的那天籌措賭資？

隨著後藤芳光的時代來臨，意味著軟銀正式從「衝鋒陷陣」轉向「保守謹慎」，進入「冬眠」的軟銀不再是孫正義最大的戰場。

ARM，孫正義曾說過在收購ARM之前，就已經愛上這家公司，而在宣布從軟銀退場後，孫正義也預告接下來將專注於如何發展好ARM，不過孫正義並沒有提及對這家公司未來的規劃。現階段ARM與高通仍有一場官司征戰，而結果將影響ARM在半導體業的處境。

根據日本經濟新聞分析，孫正義就是個勇於冒險的人，而後藤芳光則是一直在幕後支撐孫正義的冒險財務戰略，這次轉攻為守之後，力圖在冬眠之後再次豪賭的野心已經開始醞釀。