台版晶片法來了 哪些半導體大廠最得利？

全球升高半導體先進技術研發大戰，今年2月起，在歐洲晶片法案、美國晶片法案、日本半導體復興計劃、韓國K半導體戰略陸續出爐後，我行政院17日也通過「台版晶片法案」，法案實質內容為何？哪些半導體廠商能受惠？相較國外法案有哪些特色？工商時報整理國內外半導體產業最新政策，謹供讀者參考。

台版晶片法是什麼？

行政院會通過經濟部研擬的《產業創新條例》第10條之2、第72條修正草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，投資前瞻創新研發及先進製程設備得適用新的租稅優惠。相關抵減優惠的抵減總額，不得超過當年度應納營利事業所得稅額50％，是史上最大的企業研發投資抵減方案。

經濟部表示，台灣產業經過數十年發展，已建構創新、韌性、高效率的產業鏈，能快速因應市場變化，更成為國際經貿鏈結之後盾。在近年一連串全球重大事件干擾供應鏈運作下，各國為實現關鍵產業自主化，紛紛就其關鍵產業祭出鉅額補貼及擴大租稅優惠，例如美國晶片法案提供補貼並針對建廠及設備投資給予25％抵減率的租稅優惠、日本提供建廠及設備補助、韓國給予抵減率最高40％的研發投資抵減及抵減率10％的設備投資抵減等。

經濟部借鑒各國獎勵措施並盤點現行法規，提具「產業創新條例」第10條之2、第72條修正草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位之公司，提供前瞻創新研發支出25％抵減當年度應納營利事業所得稅額，並得以購置用於先進製程之全新機器或設備支出5％抵減當年度應納營利事業所得稅額，且該機器或設備支出不設金額上限，二者合計的抵減總額不得超過當年度應納營利事業所得稅額50％。

僅半導體產業受惠？

適用本租稅優惠的對象不限產業類別，凡符合研發費用、研發密度達一定規模及有效稅率達一定比率之要件，均可申請適用。其中研發費用及研發密度，係考量台灣產業要在國際供應鏈中持續保有關鍵地位，必須不斷投入資源進行開創性、突破性的研發創新。而一定規模，將參考國內重要公司的研發經費及研發密度，於子辦法訂定。

最快何時能上路？

另有效稅率部分，係為兼顧租稅優惠及繳納合理稅負之政策目的，參考經濟合作暨發展組織（OECD）全球企業最低稅負制之稅率15％訂定。鑑於國際間推動期程不一，給予產業適當緩衝期間，112年度有效稅率之比率訂為12％，113年度起為15％，其中113年度得審酌國際間施行全球企業最低稅負制情形，由行政院核定調整為12％。

經濟部後續將積極與立法院朝野黨團溝通協調，俾早日完成修法程序，以如期於2023年1月1日起施行，至2029年12月31日止。期引導企業積極投入前瞻研發與先進製程，強化我國產業鏈韌性及競爭優勢，進而鞏固並提升台關鍵產業在國際供應鏈的地位。

圖／經濟部提供

哪幾家半導體大廠最受惠？

據悉，產創條例10之2修正草案，明訂適用三項要件門檻為何，備受科技界關注。據了解，研發費用與研發密度，財經兩部將在訂定子法中研商，其中研發費用規模擬就50億元、70億元、100億元三種版本研商，屆時財經兩部勢有番角力。

至於研發密度（指研發支出占營收淨額比率）目前製造業平均為3.2％，知情人士說，國際關鍵地位之企業勢必要更高，將高於5％，很可能落在6～7％，但不會到10％。至於先進製程設備投資門檻也以100億元為思考起點。

官員說，規模門檻越高、適用企業越少，若門檻訂在100億元，台積電、聯發科、聯詠都符合適用條件，但若門檻降低至70億元，聯電、日月光、南亞科、群聯、瑞昱等都可進安全名單，若降為50億元，適用業者會更多。

各國晶片法案比一比

美國晶片法案（Chips and Science Act ）

美國總統拜登8月9日簽署《晶片與科學法案》，隨後拜登政府宣布，接受過聯邦政府資金支持的美國科技公司將被禁止在中國建設擁有「先進製程」的工廠，禁令有效期10年，這一指令是在簽署的《2022年晶片和科技法案》後續動作。

該法案規模達2,800億美元，其中約520億元用於支持本國半導體行業製造工廠的建造與擴張，法案生效後，拜登政府加速推動520億美元補貼，分配給英特爾等半導體公司，凸顯拜登政府正迫切地提高美國對中國的競爭力。

針對投資半導體產業的廠房及設備，每案最高提供30億美元（約新臺幣870億元）之補助，另提供15 億美元用於發展5G 開放式架構、無線技術相關軟體開發，待立法程序完成後據以執行。

法案意義：

美國商務部長雷蒙多不只一次在公開場合透露對法案卡關的焦慮，她警告美國過度依賴外國製造的晶片，更點名台灣先進製程晶片供給比例太高，一旦供應中斷，美國可能會立刻陷入深度衰退。此一法案為晶片業者提供政策補貼，以重振美國半導體榮景，吸引大咖企業在美投資，提升本土晶圓製造產能，減少對海外半導體的依賴。

在美國建立並擴大領先半導體的生產線、建立充足且穩定的成熟節點供應、鼓勵投資研發以確保企業在美國開發和生產下一代半導體、創造高薪的製造業工作機會及建築工作機會。

資金規模：2,800億美元（約520億用於提高美國半導體製造能力）

主要用途：

提供約520億美元補助半導體企業，鼓勵在美國製造研發晶片。

提供25%的投資租稅抵減，抵免價值約240億美元

5億美元用於國際安全通訊計畫

2億美元用於員工訓練

15億美元投入公共無線供應鏈創新

台灣受惠者 ： 晶圓代工廠（台積電）、封測代工廠（日月光投控） 、矽晶圓廠（環球晶） 、廠務工程及設備業者（漢唐、帆宣、紘科、京鼎等）

歐洲晶片法案（Chips Act for Europe）

2021年歐盟執委會公告「新產業策略」，其中在強化歐盟戰略自主方面，聚焦原物料、鋰電池、原料藥、氫氣、半導體、雲端及邊緣運算等六大關鍵領域。另歐盟執委會於 2022 年 2月9日公布「歐洲晶片法」草案，預估至 2030 年提供 110 億歐元（約新臺幣3.5兆元）資助研究、設計與製造技術，以 避免晶片供應鏈斷鏈危機。待歐洲議會及歐盟部長理事會審議通過後實施。

法案意義：鼓勵業者在歐盟設立半導體廠，目標是大幅提高歐洲晶片自製比重，以降低對亞洲與美國晶片的依賴，促進歐洲半導體產業發展

資金規模：430 億歐元

主要用途：110 億歐元資助研究、設計與製造技術，以避免晶片供應鏈斷鏈危機。

政府與民間總計會投資超過430億歐元發展晶片產業。其中大約三分之二的資金，計畫以補助款的方式，鼓勵廠商建造新的尖端晶片廠，至於其餘經費則運用在晶片製造相關基建。

受惠者：未來將與美國、日本、南韓、新加坡、台灣等理念相近夥伴共同合作，以確保供應鏈安全。

歐盟公布430億歐元（480億美元）的「歐洲晶片法案」，鼓勵業者在歐盟設立半導體廠，目標是大幅提高歐洲晶片自製比重，以降低對亞洲與美國晶片的依賴。

圖／經濟部提供

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