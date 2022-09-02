為員工買墓地 溫暖的經營之聖稻盛和夫

「我的人生非常幸福」，日本經濟新聞近日一篇專欄文章中，作者回憶15年前採訪稻盛和夫的過往，其中這句話，讓作者內心感受到衝擊，這位作者表示，稻盛和夫是一直追求「好好活下去」的、罕見的經營者。

稻盛和夫日前過世，日本共同社引述他曾發表過的談話，「作為人，若相信是正道，就要堅決貫徹到底」。2010年，稻盛和夫應日本政府強烈請求，接手已陷危機的日本航空公司董事長，他無償指揮日航重振旗鼓。採用把公司組織劃分為小的單元進行核算管理的京瓷經營手法，即「阿米巴經營」（Amoeba operating），使業績得到恢復，2012年助推日航在東京證券交易所主板重新上市。

稻盛和夫曾幫助日航重振旗鼓。圖／美聯社

此外，他個人出資相當於200億日圓創建財團，設立「京都獎」，表彰全球業績卓越的研究人員和藝術家。作為日本經濟泰斗，除了獨特的經營論廣為人知，稻盛和夫亦熱心培養後輩，對中小企業年輕經營者等傳授人生和經營哲學的「盛和塾」，不僅在日本國內，也在美國和中國等海外拓展。

在他過世後，日本經濟新聞這篇專欄文章的作者表示，為了向這Charisma經營者稻盛和夫請教，眾多經營者湧向稻盛和夫主持的盛和塾。

凝聚員工的心 堅持一起坐著交流對話

稻盛本人在接受採訪時偶爾會顯露害羞的表情，稱自己是「隨處可見的大叔」。從筆者與稻盛和夫首次見面的50多歲的京瓷社長時代起，他始終如一。

「我是有自卑感的人」，稻盛和夫並不掩飾自己。「從小學高年級開始總是不及格」，沒考上舊制初中和大學，就職也與希望不同。在創建京瓷之前，稻盛和夫不斷遭遇挫折。

稻盛和夫稍微有點口吃，並不擅長在人前講話，正因如此，他習慣與員工圍著、坐著交流，他說，「如果是這種輕鬆方式的座談，就能流利地對話」。為了凝聚員工的心，「屬於中小企業的京瓷要贏得競爭，只能如此。」

拒投資房地產 「靠土地賺錢是歪門邪道」

因此，稻盛和夫將企業劃分為一個個小集團，將其交給各個領導的「阿米巴經營」，各團隊的領導是自己的分身，也是同志。

稻盛和夫說，經營的判斷，根據作為人該怎麼做，來做出判斷。在經濟泡沫時代，銀行建議他投資房地產，但他並未接受，因「不是額頭上流著汗賺錢，依靠土地賺錢是歪門邪道」。

幫員工蓋墓地 「 願同仁們於彼岸能幸福 」

但根據羅大倫所書《人生不容易，老子讓你更順利：不比較、不競爭、不追求也能達到目標的生活實踐指南》一書，稻盛和夫看到日本地價上漲，怕員工將來老了買不起墓地，於是買了一塊地，幫員工蓋墓地，只要是他們公司的員工去世，都可以免費葬在這裡。

稻盛和夫奉行哲學，在這本書裡，也可見到。

羅大倫的書中援引稻盛親筆所寫的墓誌銘：「吾輩自創業以來，為追求全體同仁物、心兩面之幸福，不安於小善，更踐行大善，為此，日日刻苦奮鬥。如此，吾輩之靈魂一點一點淨化昇華。生時積善，淨化心靈，踏彼岸之地亦能得福，此吾志也！今值創業二十週年之際，為供奉已去或將去幽冥境之同仁之靈，在此圓福寺內清淨之地建此同仁之墓地。願同仁們靈魂皆悉成佛，於彼岸亦能幸福。亦望時而在此集合，如同生時，議論風發、交杯歡飲。」

據該書所載，有一位企業家看完以後說，稻盛和夫這樣做，替全體員工家屬的心都找到了歸宿。其實，稻盛和夫的想法很簡單，他就是想減少員工的負擔，讓他們沒有後顧之憂。