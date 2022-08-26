2022四季報秋季號 票選潛力股

股名 代號 看好原因

台達電 2308 2H22在缺料舒緩及漲價效應下營利率重回成長軌道。隨著中國封控、晶片短缺等問題緩解，2H22營運動能朝正向發展。電動車與自動化(IA)需求將支撐台達電營運維持兩位數增長。缺料潮緩解有助出貨，電動車事業部成長動能強勁。

台積電 2330 財報及財測皆優於預期，全球領先優勢不變，股價修正後具投資價值。產業龍頭地位難以撼動，看好長期5G、AI帶動的客戶需求。在7nm與5nm家族將為公司主力製程並將帶動公司未來兩年獲利成長。5G智慧型手機半導體內涵價值增加、HPC需求帶勁，將支撐台積電營運維持高速增長。

貿聯-KY 3665 電動車業務將隨著美國電動車主要客戶成長，美國雲端服務供應商資料中心之供應比重上升。看好車用、工業與數據中心三大成長動能，2023年可明顯看到併購INBG的效益。

鴻海 2317 多項電動車產品進程持續。

鴻海致力發展電動車，包括電池、LiDAR、馬達、汽車控制系統的整合能力，支撐毛利率優化趨勢。

智易 3596 受惠5G CPE、Wi-Fi 6/6E、固網、車用等產品線持續成長。受惠美國政府基建政策推動，5G FWA CPE出貨放量，光纖到府覆蓋率和使用戶數長期增加趨勢不變。

中磊 5388 網通市場需求強勁且影音串流機上盒、5G FWA等出貨持續增長將推升中磊2022年營運表現。

啟碁 6285 2H22-2023年營收展望樂觀，產品組合因企業級產品出貨攀升而轉佳。車用產品、5G、WiFi-6與低軌道衛星產品需求強勁，半導體零組件供應增加，隨著營收規模放大，獲利能力亦隨之提升。

美時 1795 美時現發展策略包括(1)陸續推出P4學名藥搶先上市；(2)為已上市的自有學名藥產品開拓不同市場；(3)爭取品牌藥(新藥)的亞洲市場代理權，希望藉由品牌藥來拉動學名藥的銷售。2022年多項產品上市將驅動營收獲利雙位數成長。主力產品戒癮用藥銷售穩定且高毛利之重磅血癌用藥歐美市場接棒上市，今明兩年獲利成長動能強勁。

華通 2313 衛星需求強勁不墜與美系高階筆電規格提升將支撐華通維持旺季水準。

長榮航 2618 客運價量表現優於預期，開放觀光後票價有望再上揚。

漢翔 2634 高教機進入量產將開啟漢翔未來五年的國防營收認列高峰。客運復甦帶動飛機需求。