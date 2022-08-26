不被清零打敗 義烏網紅的帶貨求生記

大陸物流與商品貿易重鎮的浙江義烏，近月來因新冠疫情起伏，一度展開靜默管理，近日終於進入防控收尾動作，得以有序恢復農貿市場、商超、利店等基本民生服務場所，分批恢復公共運輸，全面恢復計程車運營，恢復機場、鐵路、客運站、高速公路正常出行。

義烏是全球知名城市，因它是著名的「全球小商品市場」，亦是「世界超市」，今年4月曾因檢出3例新冠本土確診，讓當地政府突然宣佈即日起所有社區進行封閉式管理，市場極為震驚。

做為義烏著名網紅帶貨第一村的福田街道江北下朱，從業人員超過3萬多人，眼前該村被列為中風險地區，採取「人不出區、錯峰取物」等管控措施。

發貨難！各方串聯拚48小時發運

溫州新聞網轉載當地帶貨網紅沈慧視訊受訪的談話，她表示，雖然被封，但直播不能停，她當日已完成2場珠寶飾品的直播，晚上還在準備加播1場，後台資料即時更新，有近100多個訂單，需在48小時內發貨。

這道理很簡單，因為訂單不及時發運，就會遭到平台警告和處理，沈慧表示，她第一時間找到福田街道反應情況，希望得到幫助。獲悉情況後，福田街道江北下朱「幫幫團」積極協調，並聯繫與沈慧合作的廿三裏街道某珠寶工廠，希望對方能代為發貨，該批貨物已於下午準時發運。

報導指出，像這樣的情況並不個案，在被劃為中高風險區後，網紅主播最關心的是人在江北下朱，工廠或者倉庫在外面，如何打包發貨。好在福田街道獲悉這一情況後，及時協調各方資源，幫助解決發貨難題。同時，義烏社交電商協會黨支部10多名志願者，也在村內為網紅主播服務，收集相關訴求，解決相關難題的同時，積極參加疫情防控宣傳、卡口執勤等事宜。

資料顯示，江北下朱村集聚1,000餘個電商品牌，6,400餘家市場主體，培訓電商創業者30萬人，輻射全國20多個省市，快遞出票量日均150萬單以上，年成交額人民幣300億元以上。

在福田街道白岸頭村，冠宇哥供應鏈公司主播黨國強也正常直播帶貨，雖然人位於中高風險地區，但是透過線上直播賣貨，由福田街道幫助解決發貨難題。

營生難！電商重鎮3病例就封城

回顧今年4月義烏的疫情，外界很難不驚訝，因為當時該市僅發現3起無症狀感染者病例，就斷然實行衝擊力極大的封閉式管理，不過究其原因，主要是反映出當地政府希望在疫情爆發初期就採取嚴格措施，以免像大陸經濟金融中心的上海一樣陷入日益嚴重的危機。

義烏人口雖不到200萬人，但堪稱大陸最重要的小商品經濟中心，也是網路電商第一重鎮，可以說義烏對中國經濟的重要性雖比不上北京與上海，但當地卻是全球最大的小商品集散中心，出口的商品從聖誕飾品到美國總統的競選用品等，可謂無所不包，實行封閉式管理會給已經在因應中國港口擁堵和俄烏戰爭的供應鏈帶來更大壓力。

數據顯示，義烏匯集210多萬種商品，銷往全球210多個國家和地區，2021年快遞量高達92.9億件，占全中國8.6％。

近期義烏為圍堵疫情自8月11日起全市實施3天靜默管理，全市域（除大陳、赤岸以及高風險區外）參照中風險區（管控區標準）管控，再度引發市場的關注。

在靜默期間，義烏除了醫療機構、保障基本民生單位外，所有公共場所暫停運營；工業和重點物流企業有條件開工，其他工業和商貿企業暫停生產經營活動。通告表示，非必要不出義烏，非必要不來義烏，除保生活、保生產、保抗疫等車輛外，其他車輛原則上不進不出。過境車輛繞道通行。同時，展會、促銷會、交流會、論壇和廣場舞等所有聚集性活動一律暫停，嚴禁家庭、朋友聚會聚餐。

僅三天靜默期，已急壞了村裏的大批網紅主播，沈慧就是其中之一。

找貨難！二維碼成供應鏈新要角

今年以來大陸的疫情不時反復，交通物流受阻對義烏的商品城產生很大衝擊，需要透過在直播間內不斷出新貨的電商主播業務受到了不小的影響，找貨就成了大麻煩。綜合陸媒5月披露，浙江義烏的北下朱村舉辦了一場場特殊的供應鏈對接會，正是為了拓展網紅直播第一村的主播們的找貨管道。

大陸上觀新聞報導，這些活躍的電商主播，主打下沉市場，已成為大陸國內直播行業一支不容忽視的力量。在這些網紅主播背後，是北下朱街頭林立的大小供應鏈門市，依託世界小商品之都海量的貨源，這些供應鏈源源不斷地將各類產品借由主播之手賣向全國各地。

有意思的是，在5月這場對接會現場，不見一名參展商。取而代之的，是一款款進行展示的樣品和附有聯繫方式的二維碼。

在嚴格落實疫情防控前提下，買家一邊與貨品「面對面」線下挑選，一邊掃碼與廠商「屏對屏」線上諮詢。對接會承辦方義烏市聚成展覽服務有限公司負責人謝少鑫對媒體表示，此次對接會展出了來自全中國350餘家源頭工廠的1,000多款產品。據統計，為期10天的對接會，竟達成採購意向超人民幣3,000萬元。