興櫃市場明星股 達發、基米、巨漢

回首上半年，台股悲喜交加，美國聯準會強勢升息與高通膨造成指數大幅回檔，但並不影響IPO市場的掛牌步調，去年遞件IPO的個股除台灣虎航外皆已順利上市櫃，累計上半年IPO股共計26檔，較去年同期大增12檔，並創近四年以來同期新高。

進入第三季，宏碁小金雞宏碁資訊成為今年遞件並成功掛牌的首檔個股，也正式打響下半年的IPO號角，目前已通過主管機關核准排隊上市櫃的個股包含錼創科技-KY（創櫃板第一上市）、天二科技、汎銓、伊雲谷、數泓科、君帆、奇鈦科、進典等8檔個股；另外芯鼎、視陽、長佳智能等17檔個股也已遞件申請IPO。

除準IPO股，興櫃第二季也迎來多檔強力新兵，包含登錄興櫃就躍居股王的達發，不光以650元創下興櫃發行價新高，更一度超越力旺成為IC設計市值第五大。

展望下半年，通膨、升息、地緣政治衝突升溫等多項不確定因素環繞市場，電子股有明顯的庫存調整壓力，傳產股則要面對成本高漲的麻煩，個股業績分化或將漸趨明顯，股價將更向基本面靠攏。興櫃半年報也將陸續公布，成為判斷投資的重要依據。

達發 新任興櫃股王意氣發

達發（6526）為聯發科轉投資，主要聚焦在無線通訊及固網通訊市場。除先前透過收購原相旗下真無線藍牙耳機（TWS）晶片廠原睿，擴大在藍牙市場的市占率外，也藉由VDSL及10G PON等網通晶片供入歐美一線電信商供應鏈，近期更傳出新款藍牙音頻系列晶片已通過最新藍牙低功耗音訊（LEAudio）標準規格認證，目前已進行入測試驗證階段，終端產品預計在2023上半年問世。

達發上半年營收達110.38億元，年成長125.47％，稅後純益20.75億元，已超越2021年全年，每股純益14.27元。

基米 H1獲利創同期高

基因定序廠基米（4195）反映科研市場需求回溫及新冠病毒檢測產品銷售增加，上半年營收達2.05億元，毛利率回升至33.96％，本業虧損大幅縮減，加上認列樂迦再生（6891）的金融資產評價利益挹注，稅後純益0.68億元，年增64.41％，每股純益1.13元，改寫歷年同期新高。

基米的GMP核酸廠預計下半年進入量產階段，目前已接獲小量測試訂單，第四季即可貢獻營收，力拼本業轉盈，全年營運有機會挑戰新高。

巨漢 在手訂單創高

無塵室機電工程廠商巨漢（6903）主要承接國內高科技廠房機電及無塵室統包工程為主，客戶包括力積電、京元電子、日月光、大立光，以及交通部鐵道局及工業技術研究院等，整體接單量持續提升，在手訂單已創歷年新高。

巨漢因積極承攬國內科技大廠工程案件，營業規模大幅提升，上半年營收幾乎呈現倍增，稅後純益高達8.35億元，年成長162.59％，每股獲利更繳出21.95元佳績，有望挑戰興櫃EPS王的寶座。